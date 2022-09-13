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https://sputniknews.com.tr/20220913/bakan-soylu-gecen-yila-gore-kaza-yerindeki-can-kaybi-68-kisi-azaldi-1061140860.html
Bakan Soylu: Geçen yıla göre kaza yerindeki can kaybı 68 kişi azaldı
Bakan Soylu: Geçen yıla göre kaza yerindeki can kaybı 68 kişi azaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1 Ocak-12 Eylül tarihleri arası, 2021 ve 2022 yılları karşılaştırmasında kaza yerinde can kaybı sayısı 68 kişi daha az oldu"... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T18:05+0300
2022-09-13T18:05+0300
türkiye
süleyman soylu
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İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Trafikte hedefimiz, sıfır can kaybı. 1 Ocak-12 Eylül tarihleri arası, 2021 ve 2022 yılları karşılaştırmasında kaza yerinde can kaybı sayısı 68 kişi daha az oldu. Lütfen, kurallara uyalım. Hayata saygı duyalım" dedi.Bakan Soylu, paylaşımında ayrıca 1 Ocak-12 Eylül 2022 trafik kaza yeri verilerinin karşılaştırması ve 100 bin motorlu araca düşen kaza oranına yer verdi. Soylu'nun paylaştığı tabloya göre, 2021'de 1353 olan ölümlü kaza sayısı 2022'de yüzde 3,8 düşerek 1302 oldu. 1642 olan ölü sayısı ise yüzde 4,1 düşerek 1574 oldu.100 bin araca düşen kazalarda ise 2021'de yüzde 5,43 olan ölümlü kaza sayısı, 2022'de yüzde 8 azalarak yüzde 4,99 oldu. 2021'de yüzde 6,59 olan ölü sayısı da yüzde 8,3 azalarak 2022'de yüzde 6,04 oldu.
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süleyman soylu

Bakan Soylu: Geçen yıla göre kaza yerindeki can kaybı 68 kişi azaldı

18:05 13.09.2022
© AAJandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1 Ocak-12 Eylül tarihleri arası, 2021 ve 2022 yılları karşılaştırmasında kaza yerinde can kaybı sayısı 68 kişi daha az oldu" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Trafikte hedefimiz, sıfır can kaybı. 1 Ocak-12 Eylül tarihleri arası, 2021 ve 2022 yılları karşılaştırmasında kaza yerinde can kaybı sayısı 68 kişi daha az oldu. Lütfen, kurallara uyalım. Hayata saygı duyalım" dedi.
Bakan Soylu, paylaşımında ayrıca 1 Ocak-12 Eylül 2022 trafik kaza yeri verilerinin karşılaştırması ve 100 bin motorlu araca düşen kaza oranına yer verdi. Soylu'nun paylaştığı tabloya göre, 2021'de 1353 olan ölümlü kaza sayısı 2022'de yüzde 3,8 düşerek 1302 oldu. 1642 olan ölü sayısı ise yüzde 4,1 düşerek 1574 oldu.
100 bin araca düşen kazalarda ise 2021'de yüzde 5,43 olan ölümlü kaza sayısı, 2022'de yüzde 8 azalarak yüzde 4,99 oldu. 2021'de yüzde 6,59 olan ölü sayısı da yüzde 8,3 azalarak 2022'de yüzde 6,04 oldu.
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