https://sputniknews.com.tr/20220916/talibandan-dondurulan-35-milyar-dolar-rezerv-icin-abdnin-isvicrede-fon-kurmasina-tepki-1061252357.html

Taliban'dan, dondurulan 3.5 milyar dolar rezerv için ABD'nin İsviçre'de fon kurmasına tepki

Taliban'dan, dondurulan 3.5 milyar dolar rezerv için ABD'nin İsviçre'de fon kurmasına tepki

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahar Belhi, ABD'nin, Afganistan Merkez Bankasına ait 3.5 milyar dolarlık rezerv için İsviçre'de... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T01:16+0300

2022-09-16T01:16+0300

2022-09-16T01:16+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

abd

rezerv

isviçre

tepki

banka

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Abdulkahar Belhi, kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Söz konusu kararı 'kabul edilemez ve uluslararası normların ihlali' olarak değerlendiren Belhi, "Bu rezervlerin, Afgan halkının açık rızası olmadan başka amaçlarla kullanılması, ABD'nin Afgan ekonomik istikrarına karşı atılan olumsuz bir adımdır" ifadesini kullandı.Tüm bireyleri ve tarafları söz konusu kararı kınamaya çağıran Belhi, "Bu açıklama ile konuyla ilgili olan ülke ve kurumlara yönelik itirazımızı ortaya koymak istiyoruz ve durumu diplomatik kanallardan izlemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.Belhi, söz konusu rezervlerin başka amaçlarla kullanılması halinde Afganistan'da ilgili kişi ve kurumların faaliyetlerini yasaklamak ve para cezası uygulamak zorunda kalacaklarını aktardı.'Afgan Fonu'na' Taliban'ın ulaşması istenmiyorABD yönetimi, geçen yıl 15 Ağustos'ta Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirmesiyle Afganistan Merkez Bankasının uluslararası finans kuruluşlarında yer alan hesaplarındaki 7 milyar dolarını dondurmuştu ancak ABD yönetimi daha sonra bunun 3,5 milyar dolarının11 Eylül kurbanlarının halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayrılması yönünde adım atmıştı.ABD Dışişleri Bakanlığından 14 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, uluslararası ortaklarla koordineli olarak Afganistan halkına fayda sağlamak için İsviçre'de Afgan Fonu'nun kurulduğu belirtilmiş, söz konusu fonun ABD tarafından dondurulan 3,5 milyar dolarlık rezervi Taliban'dan koruyacağı ifade edilmişti.Taliban yönetiminin, Afgan Fonu'nun bir parçası olmadığı vurgulanan açıklamada, "Fonların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını önlemek için sağlam önlemler alındı. Afgan Fonu, İsviçre merkezli Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) nezdindeki hesabında bulundurulacak." ifadeleri kullanılmıştı.Açıklamada, dışardan bir denetçinin İsviçre yasalarının gerektirdiği şekilde Afgan Fonu'nu izleyeceği ve denetleyeceği kaydedilmişti.Taliban yönetimi ve çeşitli Afgan sivil toplum kuruluşları, 3.5 milyar doların serbest bırakılmasını talep ediyor.ABD yönetimi ise Taliban yönetimini resmi olarak tanımadığı için söz konusu rezervin Taliban'ın eline geçmesini istemiyor.

https://sputniknews.com.tr/20220908/taliban-afganistandaki-havalimanlarinda-havacilik-hizmetleri-icin-baeli-sirketle-anlasti-1060981841.html

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taliban, abd, rezerv, isviçre, tepki, banka