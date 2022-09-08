https://sputniknews.com.tr/20220908/taliban-afganistandaki-havalimanlarinda-havacilik-hizmetleri-icin-baeli-sirketle-anlasti-1060981841.html

Taliban, Afganistan'daki havalimanlarında havacılık hizmetleri için BAE'li şirketle anlaştı

Taliban, Afganistan'daki havalimanlarında havacılık hizmetleri için BAE'li şirketle anlaştı

Afganistan'ı yöneten Taliban, ülkenin hava sahasının kontrol edilmesi ve başta Kabil Uluslararası Havalimanı olmak üzere, ülkedeki havalimanlarında havacılık... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T20:46+0300

2022-09-08T20:46+0300

2022-09-08T20:47+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

havacılık

şirket

anlaşma

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Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader, Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakan Vekili Hamidullah Ahundzade ve çeşitli Taliban yetkilileri ile GAAC şirketinin yetkilileri, başkent Kabil'de düzenlenen törenle 'Uçak Rehberlik Hizmetleri ve Geliştirmes'" başlıklı anlaşmayı imzaladı.Anlaşma kapsamında GAAC şirketi, Afganistan genelinde uçakların iniş ve kalkışları da dahil olmak üzere uçaklara uçuş rehberliği sağlayacak ve gerekli görülen havalimanlarında radar sistemleri ve gerekli teçhizatı temin edecek.Şirket bunun yanı sıra Kabil, Kandahar ve Herat'taki havalimanlarında personel kapasitesini artıracak ve personele gerekli havacılık hizmetlerini sağlayacak.10 yıl süreli anlaşmanın ilk 5 yılında Afganistan hava sahasını kullanacak uluslararası uçaklar da dahil olmak üzere elde edilen gelirlerin, GAAC şirketine ödenmesi planlanıyor.Törende konuşan Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader, Afgan ekonomisini geliştirmenin öncelikleri olduğunu ifade ederek "Bu anlaşmanın, ülkenin ekonomik büyümesinde ve ticaretinde olumlu etkisi olacak" dedi.Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakan Vekili Hamidullah Ahundzade de anlaşmanın ana amacının uçuşlar için güvenli havacılık hizmetlerini geliştirmek ve havalimanlarında havacılık hizmetlerini sağlamak olduğunu söyledi.Ahundzade, "Bu projenin hayata geçirilmesi ile uçakların güvenliği temin edilecek ve Afganistan hava sahasını kullanan uçaklarından gelir elde edilmesi de başlayacak" diye konuştu.Taliban sözcülerinden İnamullah Samangani ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu anlaşmanın bir sonucu olarak farklı uluslararası havacılık şirketlerinin de Afganistan'a seferlerini yeniden başlatmasını beklediklerini belirtti.Uluslararası uçuşlar durmuştuTaliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirdiği 15 Ağustos 2021'den sonra ülkedeki tüm uçuşlar durdurulmuştu.İlerleyen zamanlarda özellikle Kabil, Kandahar, Herat ve Mezar-ı Şerif havalimanlarından olmak üzere iç hat uçuşları başlamıştı.Halihazırda Afganistan'a az sayıda ülkenin doğrudan uçuşları bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20220829/taliban-el-kaide-liderini-hedef-alan-saldirida-pakistan-hava-sahasinin-kullanildigini-iddia-etti-1060506035.html

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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taliban, kabil, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı , bae, birleşik arap emirlikleri (bae), havacılık, şirket, anlaşma