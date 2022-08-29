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https://sputniknews.com.tr/20220829/taliban-el-kaide-liderini-hedef-alan-saldirida-pakistan-hava-sahasinin-kullanildigini-iddia-etti-1060506035.html
Taliban, El-Kaide liderini hedef alan saldırıda Pakistan hava sahasının kullanıldığını iddia etti
Taliban, El-Kaide liderini hedef alan saldırıda Pakistan hava sahasının kullanıldığını iddia etti
Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanı vekili, terör örgütü El-Kaide lideri Eymen El Zevahiri'nin öldürüldüğü hava saldırısının Pakistan hava sahası... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T05:13+0300
2022-08-29T05:14+0300
taliban
dünya
eymen el-zevahiri
pakistan
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Kabil'de düzenlediği basın konferansında konuşan Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanı vekili Molla Muhammed Yakub Mücahid, Zevahiri'nin öldürüldüğü saldırıya dair açıklamada bulundu.ABD'nin söz konusu hava saldırısı ile Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini savunan Mücahid, "Bizdeki bilgilere göre, bunlar (İHA) Pakistan üzerinden Afganistan'a girdi ve Pakistan'ın hava sahasını kullandı. Pakistan'dan hava sahasını bize karşı kullanmamasını istiyoruz" diye konuştu.Daha önce de Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada ABD İHA'larının zaman zaman Afganistan üzerinde uçtuğunu belirtmişti.Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Mücahid’in açıklamalarından derin endişe duyulduğu vurgulandı.Açıklamada, herhangi bir delil olmaksızın bu tür varsayımsal iddiaların son derece üzücü ve sorumlu diplomatik davranış normlarına aykırı olduğu kaydedildi.Pakistan'ın terörün tüm form ve tezahürlerini kınadığına işaret edilen açıklamada, Afganistan topraklarının herhangi bir ülkeye karşı terör amacıyla kullanılmasına izin verilmemesi konusunda uluslararası taahhütleri yerine getirmesi için geçici yönetime çağrıda bulunuldu.Terör örgütü El-Kaide lideri Zevahiri, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 31 Temmuz'da ABD'nin insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220802/biden-dogruladi-el-kaide-lideri-zevahiri--olduruldu-1059393618.html
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taliban, eymen el-zevahiri, pakistan
taliban, eymen el-zevahiri, pakistan

Taliban, El-Kaide liderini hedef alan saldırıda Pakistan hava sahasının kullanıldığını iddia etti

05:13 29.08.2022 (güncellendi: 05:14 29.08.2022)
© AA / Sayed Khodaiberdi Sadat Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AA / Sayed Khodaiberdi Sadat
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Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanı vekili, terör örgütü El-Kaide lideri Eymen El Zevahiri'nin öldürüldüğü hava saldırısının Pakistan hava sahası kullanılarak gerçekleştirildiğini iddia etti.
Kabil'de düzenlediği basın konferansında konuşan Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanı vekili Molla Muhammed Yakub Mücahid, Zevahiri'nin öldürüldüğü saldırıya dair açıklamada bulundu.
ABD'nin söz konusu hava saldırısı ile Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini savunan Mücahid, "Bizdeki bilgilere göre, bunlar (İHA) Pakistan üzerinden Afganistan'a girdi ve Pakistan'ın hava sahasını kullandı. Pakistan'dan hava sahasını bize karşı kullanmamasını istiyoruz" diye konuştu.
Daha önce de Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada ABD İHA'larının zaman zaman Afganistan üzerinde uçtuğunu belirtmişti.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Mücahid’in açıklamalarından derin endişe duyulduğu vurgulandı.
Açıklamada, herhangi bir delil olmaksızın bu tür varsayımsal iddiaların son derece üzücü ve sorumlu diplomatik davranış normlarına aykırı olduğu kaydedildi.
Pakistan'ın terörün tüm form ve tezahürlerini kınadığına işaret edilen açıklamada, Afganistan topraklarının herhangi bir ülkeye karşı terör amacıyla kullanılmasına izin verilmemesi konusunda uluslararası taahhütleri yerine getirmesi için geçici yönetime çağrıda bulunuldu.
Terör örgütü El-Kaide lideri Zevahiri, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 31 Temmuz'da ABD'nin insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
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