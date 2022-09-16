https://sputniknews.com.tr/20220916/taha-akgul-3-kez-dunya-sampiyonu-oldu-1061293321.html
Taha Akgül 3. kez dünya şampiyonu
Taha Akgül 3. kez dünya şampiyonu
Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T22:18+0300
2022-09-16T22:18+0300
2022-09-16T22:19+0300
spor
güreş
taha akgül
formula 1 dünya şampiyonası
şampiyon
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun yedinci gününde Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaştı.Star Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-2 yenen Taha, kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti.Taha Akgül, daha önce 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu.Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.Taha Akgül, Sırbistan'daki organizasyonda ikinci turda Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde Kanadalı Amarveer Dhesi'yi 8-2, yarı finalde de son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare'yi 4-2 yenmişti.Serbest stil 125 kiloda bronz madalyaları ise Gürcü Geno Petriashvili ve İranlı Amir Zare kazandı.Belgrad'da 4. altın madalyaTürkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yedinci gün sonunda 4 altın ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı.Sırbistan'daki şampiyona 18 Eylül Pazar günü sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20220913/riza-kayaalp-grekoromen-stil-130-kiloda-dunya-sampiyonu-oldu-1061145231.html
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güreş, taha akgül, formula 1 dünya şampiyonası, şampiyon
güreş, taha akgül, formula 1 dünya şampiyonası, şampiyon
Taha Akgül 3. kez dünya şampiyonu
22:18 16.09.2022 (güncellendi: 22:19 16.09.2022) Abone ol
Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun yedinci gününde Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaştı.
Star Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-2 yenen Taha, kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti.
Taha Akgül, daha önce 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu.
Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Taha Akgül, Sırbistan'daki organizasyonda ikinci turda Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde Kanadalı Amarveer Dhesi'yi 8-2, yarı finalde de son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare'yi 4-2 yenmişti.
Serbest stil 125 kiloda bronz madalyaları ise Gürcü Geno Petriashvili ve İranlı Amir Zare kazandı.
Belgrad'da 4. altın madalya
Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yedinci gün sonunda 4 altın ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı.
Sırbistan'daki şampiyona 18 Eylül Pazar günü sona erecek.