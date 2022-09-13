https://sputniknews.com.tr/20220913/riza-kayaalp-grekoromen-stil-130-kiloda-dunya-sampiyonu-oldu-1061145231.html
Rıza Kayaalp, beşinci kez dünya şampiyonu oldu
Rıza Kayaalp, beşinci kez dünya şampiyonu oldu
Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı Amin Mirzazadeh’i yenerek, 5. kez dünya şampiyonu oldu. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T20:17+0300
2022-09-13T20:17+0300
2022-09-13T20:23+0300
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rıza kayaalp
Rıza Kayaalp, beşinci kez dünya şampiyonu oldu
20:17 13.09.2022 (güncellendi: 20:23 13.09.2022) Abone ol
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Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı Amin Mirzazadeh’i yenerek, 5. kez dünya şampiyonu oldu.