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https://sputniknews.com.tr/20220916/sosyal-konut-projesine-1-milyon-700-bin-basvuru-yapildi-1061258173.html
Sosyal Konut Projesi'ne 1 milyon 700 bin başvuru yapıldı
Sosyal Konut Projesi'ne 1 milyon 700 bin başvuru yapıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Geçtiğimiz salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Sosyal Konut Projesi'ne başvuru sayısında... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T10:51+0300
2022-09-16T10:51+0300
türkiye
murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı
sosyal konut
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Geçtiğimiz salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Sosyal Konut Projesi'ne başvuru sayısında son durumu açıkladı.Bakan Kurum, Sosyal Konut Projesi'ne 1 milyon 700 bin başvuru yapıldığını açıkladı.Bakan Kurum'un açıklaması şöyle;
https://sputniknews.com.tr/20220916/barlas-erdoganin-bir-sozu-ile-16-milyon-kisinin-ev-almak-icin-siraya-girmesi-bize-ne-anlatiyor-1061256654.html
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murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, sosyal konut
murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, sosyal konut

Sosyal Konut Projesi'ne 1 milyon 700 bin başvuru yapıldı

10:51 16.09.2022
© İHA / ŞENER URFAev, kira, konut, kiralık
ev, kira, konut, kiralık - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© İHA / ŞENER URFA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Geçtiğimiz salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Sosyal Konut Projesi'ne başvuru sayısında son durumu açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Geçtiğimiz salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Sosyal Konut Projesi'ne başvuru sayısında son durumu açıkladı.
Bakan Kurum, Sosyal Konut Projesi'ne 1 milyon 700 bin başvuru yapıldığını açıkladı.
Bakan Kurum'un açıklaması şöyle;
"Aziz milletimiz bize güveniyor. İtibarsızlaştırma kampanyasını elinin tersiyle itiyor. İki günde 1 milyon 700 bin'e yakın başvuruya ulaştık. Bugüne kadar ne söz verdiysek; YAPTIK, YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ! Teminatımız yaptıklarımızdır, Teminatımız Recep Tayyip Erdoğan’dır."
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
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