https://sputniknews.com.tr/20220916/sosyal-konut-projesine-1-milyon-700-bin-basvuru-yapildi-1061258173.html

Sosyal Konut Projesi'ne 1 milyon 700 bin başvuru yapıldı

Sosyal Konut Projesi'ne 1 milyon 700 bin başvuru yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Geçtiğimiz salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Sosyal Konut Projesi'ne başvuru sayısında... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T10:51+0300

2022-09-16T10:51+0300

2022-09-16T10:51+0300

türkiye

murat kurum

çevre ve şehircilik bakanlığı

sosyal konut

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Geçtiğimiz salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Sosyal Konut Projesi'ne başvuru sayısında son durumu açıkladı.Bakan Kurum, Sosyal Konut Projesi'ne 1 milyon 700 bin başvuru yapıldığını açıkladı.Bakan Kurum'un açıklaması şöyle;

https://sputniknews.com.tr/20220916/barlas-erdoganin-bir-sozu-ile-16-milyon-kisinin-ev-almak-icin-siraya-girmesi-bize-ne-anlatiyor-1061256654.html

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murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, sosyal konut