https://sputniknews.com.tr/20220916/barlas-erdoganin-bir-sozu-ile-16-milyon-kisinin-ev-almak-icin-siraya-girmesi-bize-ne-anlatiyor-1061256654.html

Barlas: Erdoğan'ın bir sözü ile 1.6 milyon kişinin ev almak için sıraya girmesi bize ne anlatıyor?

Barlas: Erdoğan'ın bir sözü ile 1.6 milyon kişinin ev almak için sıraya girmesi bize ne anlatıyor?

Mehmet Barlas, sosyal konut projesine yoğun ilgi gösterilmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenin göstergesi olduğunu öne sürdü. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T09:59+0300

2022-09-16T09:59+0300

2022-09-16T09:59+0300

politika

recep tayyip erdoğan

sosyal konut

proje

cumhurbaşkanı

seçim

erken seçim

mehmet barlas

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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, bugün kaleme aldığı yazısında sosyal konut projesini değerlendirdi.İki gün içinde 1.6 milyon kişinin projeye başvurduğuna dikkat çeken Barlas, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine iki günde 1.6 milyon kişi başvurdu. Başvuruları kabul eden bankaların önünde uzayan kuyruklar var. Bütün Avrupa'da siyaset çökmüşken, çok büyük ekonomik krizler beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla belki de tarihin en büyük konut projesine imza atılıyor" ifadelerini kullandı.'Yeminli Erdoğan düşmanlarından en fanatik Erdoğan taraftarına kadar bu toplum Erdoğan'a güveniyor'Barlas ayrıca şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220915/bakan-kurumdan-sosyal-konut-projesiyle-ilgili-aciklama-borc-bitmeden-ev-satilamayacak--1061245258.html

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recep tayyip erdoğan, sosyal konut, proje, cumhurbaşkanı, seçim, erken seçim, mehmet barlas