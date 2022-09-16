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Barlas: Erdoğan'ın bir sözü ile 1.6 milyon kişinin ev almak için sıraya girmesi bize ne anlatıyor?
Barlas: Erdoğan'ın bir sözü ile 1.6 milyon kişinin ev almak için sıraya girmesi bize ne anlatıyor?
Mehmet Barlas, sosyal konut projesine yoğun ilgi gösterilmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenin göstergesi olduğunu öne sürdü. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T09:59+0300
2022-09-16T09:59+0300
politika
recep tayyip erdoğan
sosyal konut
proje
cumhurbaşkanı
seçim
erken seçim
mehmet barlas
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, bugün kaleme aldığı yazısında sosyal konut projesini değerlendirdi.İki gün içinde 1.6 milyon kişinin projeye başvurduğuna dikkat çeken Barlas, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine iki günde 1.6 milyon kişi başvurdu. Başvuruları kabul eden bankaların önünde uzayan kuyruklar var. Bütün Avrupa'da siyaset çökmüşken, çok büyük ekonomik krizler beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla belki de tarihin en büyük konut projesine imza atılıyor" ifadelerini kullandı.'Yeminli Erdoğan düşmanlarından en fanatik Erdoğan taraftarına kadar bu toplum Erdoğan'a güveniyor'Barlas ayrıca şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220915/bakan-kurumdan-sosyal-konut-projesiyle-ilgili-aciklama-borc-bitmeden-ev-satilamayacak--1061245258.html
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recep tayyip erdoğan, sosyal konut, proje, cumhurbaşkanı, seçim, erken seçim, mehmet barlas
recep tayyip erdoğan, sosyal konut, proje, cumhurbaşkanı, seçim, erken seçim, mehmet barlas

Barlas: Erdoğan'ın bir sözü ile 1.6 milyon kişinin ev almak için sıraya girmesi bize ne anlatıyor?

09:59 16.09.2022
© Fotoğraf : DHAMehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© Fotoğraf : DHA
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Mehmet Barlas, sosyal konut projesine yoğun ilgi gösterilmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenin göstergesi olduğunu öne sürdü.
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, bugün kaleme aldığı yazısında sosyal konut projesini değerlendirdi.
İki gün içinde 1.6 milyon kişinin projeye başvurduğuna dikkat çeken Barlas, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine iki günde 1.6 milyon kişi başvurdu. Başvuruları kabul eden bankaların önünde uzayan kuyruklar var. Bütün Avrupa'da siyaset çökmüşken, çok büyük ekonomik krizler beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla belki de tarihin en büyük konut projesine imza atılıyor" ifadelerini kullandı.

'Yeminli Erdoğan düşmanlarından en fanatik Erdoğan taraftarına kadar bu toplum Erdoğan'a güveniyor'

Barlas ayrıca şunları kaydetti:

"Peki Erdoğan'ın bir sözü ile iki günde 1.6 milyon kişinin ev almak için sıraya girmesi bize ne anlatıyor? Bu kişiler 24 Haziran'da seçim olduğunu bilmiyor mu? Her siyasi görüşten bu insanlar 80 bin lirasını neden riske atıyorlar? "Ya Erdoğan kazanamazsa ve benim konutlarım yapılmazsa" gibi bir korkuları yok mu? Bunun tek bir açıklaması var: Yeminli Erdoğan düşmanlarından en fanatik Erdoğan taraftarına kadar bu toplum gizli ya da açık Türkiye'ye ve Erdoğan'a güveniyor. Dahası, 2023 seçimlerini Erdoğan'ın kazanacağına inanıyorlar 6'lı masaya gelince... Bu tarihi konut projesi hakkında onlarda bir sessizlik hâkim. En azılı muhalefet sözcüleri bile bu konut projesine diyecek bir şey bulamadıysa maya tuttu demektir. Türkiye, en hayati seçimine girmekle birlikte çok da alışık olduğu bir seçim ortamını yaşayacak. Bir tarafta projeler olacak, diğer tarafta ise bunu engellemeye çalışanlar. Bunu defalarca yaşamadık mı?"

Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
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Bakan Kurum'dan sosyal konut projesiyle ilgili açıklama: Borç bitmeden ev satılamayacak
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