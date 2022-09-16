https://sputniknews.com.tr/20220916/sili-cumhurbaskani-boric-israil-buyukelcisinin-guven-mektubu-verecegi-gorusmeyi-erteledi-1061254489.html

Şili Cumhurbaşkanı Boric, İsrail Büyükelçisinin güven mektubu vereceği görüşmeyi erteledi

Şili Cumhurbaşkanı Boric, İsrail Büyükelçisinin güven mektubu vereceği görüşmeyi erteledi

Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, İsrail'in Santiago Büyükelçisi Gil Artzyeli'nin güven mektubunu sunması için planlanan görüşmeyi erteledi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T04:32+0300

2022-09-16T04:32+0300

2022-09-16T04:32+0300

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Şili'de yayın yapan Ex-Ante haber sitesi, Filistin meselesine desteğiyle bilinen Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'in, temmuz ayında atanan İsrail Büyükelçisi Gil Artzyeli'nin güven mektubunu teslim etmesi için ayarlanan görüşmeyi iptal ederek başka bir tarihe ertelediğini yazdı.Üst düzey kaynaklara dayandırılan haberde, Artzyeli'nin güven mektubunu sunmasının planlandığı ve kısa bir süre kala başka bir tarihe çekilen görüşmenin, İsrail askerlerinin Filistinli bir genci öldürmesi nedeniyle ertelendiği belirtildi.Artzyeli, Şili Dışişleri Bakanlığında yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamasında, kendisinden özür dilendiğini, her iki ülkenin de iyiliği için bu olayın üstesinden gelineceğini söyledi.Şili hükümetinden olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, İsrailli Büyükelçinin güven mektubunu ekim ayının ikinci haftası Şili Cumhurbaşkanı Boric'e teslim etmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220914/israil-basbakani-filistin-yonetiminin-duzeni-saglamadigi-yerlerde-harekete-gecmekten-cekinmeyecegiz-1061193670.html

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