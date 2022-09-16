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https://sputniknews.com.tr/20220916/sili-cumhurbaskani-boric-israil-buyukelcisinin-guven-mektubu-verecegi-gorusmeyi-erteledi-1061254489.html
Şili Cumhurbaşkanı Boric, İsrail Büyükelçisinin güven mektubu vereceği görüşmeyi erteledi
Şili Cumhurbaşkanı Boric, İsrail Büyükelçisinin güven mektubu vereceği görüşmeyi erteledi
Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, İsrail'in Santiago Büyükelçisi Gil Artzyeli'nin güven mektubunu sunması için planlanan görüşmeyi erteledi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T04:32+0300
2022-09-16T04:32+0300
dünya
şili
israil
gabriel boric
filistin
büyükelçi
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Şili'de yayın yapan Ex-Ante haber sitesi, Filistin meselesine desteğiyle bilinen Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'in, temmuz ayında atanan İsrail Büyükelçisi Gil Artzyeli'nin güven mektubunu teslim etmesi için ayarlanan görüşmeyi iptal ederek başka bir tarihe ertelediğini yazdı.Üst düzey kaynaklara dayandırılan haberde, Artzyeli'nin güven mektubunu sunmasının planlandığı ve kısa bir süre kala başka bir tarihe çekilen görüşmenin, İsrail askerlerinin Filistinli bir genci öldürmesi nedeniyle ertelendiği belirtildi.Artzyeli, Şili Dışişleri Bakanlığında yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamasında, kendisinden özür dilendiğini, her iki ülkenin de iyiliği için bu olayın üstesinden gelineceğini söyledi.Şili hükümetinden olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, İsrailli Büyükelçinin güven mektubunu ekim ayının ikinci haftası Şili Cumhurbaşkanı Boric'e teslim etmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220914/israil-basbakani-filistin-yonetiminin-duzeni-saglamadigi-yerlerde-harekete-gecmekten-cekinmeyecegiz-1061193670.html
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şili, israil, gabriel boric, filistin, büyükelçi
şili, israil, gabriel boric, filistin, büyükelçi

Şili Cumhurbaşkanı Boric, İsrail Büyükelçisinin güven mektubu vereceği görüşmeyi erteledi

04:32 16.09.2022
© REUTERS / IVAN ALVARADOGabriel Boric
Gabriel Boric - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© REUTERS / IVAN ALVARADO
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Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, İsrail'in Santiago Büyükelçisi Gil Artzyeli'nin güven mektubunu sunması için planlanan görüşmeyi erteledi.
Şili'de yayın yapan Ex-Ante haber sitesi, Filistin meselesine desteğiyle bilinen Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'in, temmuz ayında atanan İsrail Büyükelçisi Gil Artzyeli'nin güven mektubunu teslim etmesi için ayarlanan görüşmeyi iptal ederek başka bir tarihe ertelediğini yazdı.
Üst düzey kaynaklara dayandırılan haberde, Artzyeli'nin güven mektubunu sunmasının planlandığı ve kısa bir süre kala başka bir tarihe çekilen görüşmenin, İsrail askerlerinin Filistinli bir genci öldürmesi nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Artzyeli, Şili Dışişleri Bakanlığında yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamasında, kendisinden özür dilendiğini, her iki ülkenin de iyiliği için bu olayın üstesinden gelineceğini söyledi.
Şili hükümetinden olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, İsrailli Büyükelçinin güven mektubunu ekim ayının ikinci haftası Şili Cumhurbaşkanı Boric'e teslim etmesi bekleniyor.
Yair Lapid - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
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