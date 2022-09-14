https://sputniknews.com.tr/20220914/israil-basbakani-filistin-yonetiminin-duzeni-saglamadigi-yerlerde-harekete-gecmekten-cekinmeyecegiz-1061193670.html
İsrail Başbakanı: Filistin yönetiminin düzeni sağlamadığı yerlerde harekete geçmekten çekinmeyeceğiz
İsrail Başbakanı: Filistin yönetiminin düzeni sağlamadığı yerlerde harekete geçmekten çekinmeyeceğiz
İsrail Başbakanı Yair Lapid, işgal altındaki Batı Şeria’da 'Filistin yönetiminin düzeni sağlamadığı her yerde harekete geçmekten çekinmeyeceklerini' duyurdu. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T21:56+0300
2022-09-14T21:56+0300
2022-09-14T21:56+0300
yair lapid
israil
filistin
israil-filistin sorunu
çatışma
silahlı çatışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1044952282_0:94:1801:1107_1920x0_80_0_0_27150027e57ce0edfe292eb0a18bfb79.jpg
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada Başbakan Yair Lapid, dün gece saatlerinde Batı Şeria’da silahlı Filistinlilerle girilen çatışmada bir İsrail askerinin öldürülmesi üzerine taziyede bulundu.Çatışmada iki Filistinlinin de İsrail askerlerince öldürüldüğünü anımsatan Lapid, öldürülen Filistinlilerden birinin 'Filistin Yönetimine bağlı istihbarat güçlerinin bir üyesi olduğunu' ileri sürdü. Lapid, bunun üzerine, “Bu, işi başka bir boyuta taşıyor” ifadesini kullandı.İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’daki son dönemde artan baskınlarının devam edeceği mesajını veren Lapid, şöyle devam etti:“Filistin Yönetiminin düzeni sağlamadığı hiçbir yerde harekete geçmekten çekinmeyeceğiz. İsrail ordusu ve güvenlik birimleri, terörün büyümesini engellemek için her senaryoya hazır. Sınır hattında İsrail polisi ile birlikte tüm cephelerde hazırlanıyorlar. İsrail, kendisine zarar vermeye çalışan herkesi güçlü bir şekilde hedef alacaktır."İsrail, Batı Şeria’da gerginliği tırmandırıyorFilistin Sağlık Bakanlığı'nın raporlarına göre, İsrail'in şiddet eylemlerine dönüşen baskın ve tutuklama operasyonları sonucunda, İsrail güçleri yıl başından bu yana 120 Filistinliyi öldürdü.Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 12 Eylül’de yaptığı açıklamada, İsrail’in Filistin yönetimi ve kurumlarını yok etmek için çalıştığını, sahadaki gerginliğin de 'büyük bir patlamanın işareti' olduğunu söylemişti.İsrail’de kasımda yapılması beklenen genel seçimlerin öncesinde, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'da gerginliği tırmandırdığına dikkati çeken Filistin Başbakanı, şunları kaydetmişti:“İsrail'in sahada artırdığı gerginlik, İsrail'in seçim propagandası olarak çeşitli siyasi partilerle beslediği büyük bir patlamanın işaretinden başka bir şey değil. Bu partiler seçildiğinde bu eylemler resmi hükümet politikası haline gelecek."
https://sputniknews.com.tr/20220913/israil-savunma-bakani-iran-suriyedeki-tesislerde-gelismis-silahlar-uretiyor-1061119732.html
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1044952282_100:0:1699:1199_1920x0_80_0_0_f3a0ec10b3981abd4eb6f89b993756f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yair lapid, israil, filistin, israil-filistin sorunu, çatışma, silahlı çatışma
yair lapid, israil, filistin, israil-filistin sorunu, çatışma, silahlı çatışma
İsrail Başbakanı: Filistin yönetiminin düzeni sağlamadığı yerlerde harekete geçmekten çekinmeyeceğiz
Abone ol
İsrail Başbakanı Yair Lapid, işgal altındaki Batı Şeria’da 'Filistin yönetiminin düzeni sağlamadığı her yerde harekete geçmekten çekinmeyeceklerini' duyurdu.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada Başbakan Yair Lapid, dün gece saatlerinde Batı Şeria’da silahlı Filistinlilerle girilen çatışmada bir İsrail askerinin öldürülmesi üzerine taziyede bulundu.
Çatışmada iki Filistinlinin de İsrail askerlerince öldürüldüğünü anımsatan Lapid, öldürülen Filistinlilerden birinin 'Filistin Yönetimine bağlı istihbarat güçlerinin bir üyesi olduğunu' ileri sürdü. Lapid, bunun üzerine, “Bu, işi başka bir boyuta taşıyor” ifadesini kullandı.
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’daki son dönemde artan baskınlarının devam edeceği mesajını veren Lapid, şöyle devam etti:
“Filistin Yönetiminin düzeni sağlamadığı hiçbir yerde harekete geçmekten çekinmeyeceğiz. İsrail ordusu ve güvenlik birimleri, terörün büyümesini engellemek için her senaryoya hazır. Sınır hattında İsrail polisi ile birlikte tüm cephelerde hazırlanıyorlar. İsrail, kendisine zarar vermeye çalışan herkesi güçlü bir şekilde hedef alacaktır."
İsrail, Batı Şeria’da gerginliği tırmandırıyor
Filistin Sağlık Bakanlığı'nın raporlarına göre, İsrail'in şiddet eylemlerine dönüşen baskın ve tutuklama operasyonları sonucunda, İsrail güçleri yıl başından bu yana 120 Filistinliyi öldürdü.
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 12 Eylül’de yaptığı açıklamada, İsrail’in Filistin yönetimi ve kurumlarını yok etmek için çalıştığını, sahadaki gerginliğin de 'büyük bir patlamanın işareti' olduğunu söylemişti.
İsrail’de kasımda yapılması beklenen genel seçimlerin öncesinde, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'da gerginliği tırmandırdığına dikkati çeken Filistin Başbakanı, şunları kaydetmişti:
“İsrail'in sahada artırdığı gerginlik, İsrail'in seçim propagandası olarak çeşitli siyasi partilerle beslediği büyük bir patlamanın işaretinden başka bir şey değil. Bu partiler seçildiğinde bu eylemler resmi hükümet politikası haline gelecek."