Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220916/ruslarin-yuzde-815i-putine-guveniyor-1061271577.html
Rusların yüzde 81.5'i Putin'e güveniyor
Rusların yüzde 81.5'i Putin'e güveniyor
Rusya'da yapılan ankette Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenenlerin oranı yüzde 81.5 çıktı. Halkın yüzde 78.3'ü Rus liderin icraatlarını beğendiğini söyledi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T14:51+0300
2022-09-16T14:51+0300
dünya
rusya
vladimir putin
rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060682710_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_4875d1e8598a28291a1aff35f147d852.jpg
Kamuoyu araştırma merkezi VTsIOM'un anketine göre Rusya'da halkın yüzde 81.5 'i lider Putin'e güvendiklerini dile getirdi. Putin'in icraatlarını onaylayanların oranı ise yüzde 78.3 olarak kaydedildi.Toplumsal Görüş Vakfı'nın anketyindeyse katılımcıların yüzde 78'i Rus lidere güven duyduklarını kaydetti.Ankette oy verenlerin yüzde 79'u da Putin'in çalışmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220912/putin-batinin-blitzkrieg-taktikleri-koruyucu-onlemlerimiz-nedeniyle-basarisiz-oldu-1061095441.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060682710_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_604589b085a5c6d14c2651e9db76e322.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom)
rusya, vladimir putin, rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom)

Rusların yüzde 81.5'i Putin'e güveniyor

14:51 16.09.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya'da yapılan ankette Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenenlerin oranı yüzde 81.5 çıktı. Halkın yüzde 78.3'ü Rus liderin icraatlarını beğendiğini söyledi.
Kamuoyu araştırma merkezi VTsIOM'un anketine göre Rusya'da halkın yüzde 81.5 'i lider Putin'e güvendiklerini dile getirdi. Putin'in icraatlarını onaylayanların oranı ise yüzde 78.3 olarak kaydedildi.
Toplumsal Görüş Vakfı'nın anketyindeyse katılımcıların yüzde 78'i Rus lidere güven duyduklarını kaydetti.
Ankette oy verenlerin yüzde 79'u da Putin'in çalışmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
Ukrayna krizi
Putin: Batı'nın 'blitzkrieg' taktikleri, koruyucu önlemlerimiz nedeniyle başarısız oldu
12 Eylül, 14:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала