https://sputniknews.com.tr/20220916/ruslarin-yuzde-815i-putine-guveniyor-1061271577.html
Rusların yüzde 81.5'i Putin'e güveniyor
Rusların yüzde 81.5'i Putin'e güveniyor
Rusya'da yapılan ankette Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenenlerin oranı yüzde 81.5 çıktı. Halkın yüzde 78.3'ü Rus liderin icraatlarını beğendiğini söyledi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T14:51+0300
2022-09-16T14:51+0300
2022-09-16T14:51+0300
dünya
rusya
vladimir putin
rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom)
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Kamuoyu araştırma merkezi VTsIOM'un anketine göre Rusya'da halkın yüzde 81.5 'i lider Putin'e güvendiklerini dile getirdi. Putin'in icraatlarını onaylayanların oranı ise yüzde 78.3 olarak kaydedildi.Toplumsal Görüş Vakfı'nın anketyindeyse katılımcıların yüzde 78'i Rus lidere güven duyduklarını kaydetti.Ankette oy verenlerin yüzde 79'u da Putin'in çalışmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220912/putin-batinin-blitzkrieg-taktikleri-koruyucu-onlemlerimiz-nedeniyle-basarisiz-oldu-1061095441.html
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rusya, vladimir putin, rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom)
rusya, vladimir putin, rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom)
Rusların yüzde 81.5'i Putin'e güveniyor
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Rusya'da yapılan ankette Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenenlerin oranı yüzde 81.5 çıktı. Halkın yüzde 78.3'ü Rus liderin icraatlarını beğendiğini söyledi.
Kamuoyu araştırma merkezi VTsIOM'un anketine göre Rusya'da halkın yüzde 81.5 'i lider Putin'e güvendiklerini dile getirdi. Putin'in icraatlarını onaylayanların oranı ise yüzde 78.3 olarak kaydedildi.
Toplumsal Görüş Vakfı'nın anketyindeyse katılımcıların yüzde 78'i Rus lidere güven duyduklarını kaydetti.
Ankette oy verenlerin yüzde 79'u da Putin'in çalışmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.