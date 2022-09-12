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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220912/putin-batinin-blitzkrieg-taktikleri-koruyucu-onlemlerimiz-nedeniyle-basarisiz-oldu-1061095441.html
Putin: Batı'nın 'blitzkrieg' taktikleri, koruyucu önlemlerimiz nedeniyle başarısız oldu
Putin: Batı'nın 'blitzkrieg' taktikleri, koruyucu önlemlerimiz nedeniyle başarısız oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın 'blitzkrieg' (yıldırım harekatı) taktiklerinin Moskova'nın hızla uygulamaya koyduğu koruyucu önlemler nedeniyle... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T14:06+0300
2022-09-12T14:37+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir putin
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Ekonomik sorunların ele alındığı hükümet toplantısında konuşan Putin, "Rusya'nın bazı ülkeler tarafından uygulanan dış baskıyla ve fiiliyatta finansal-teknolojik saldırganlıkla emin şekilde başa çıktığının altını bir kez daha çizmek isterim. Bel bağladıkları ekonomik blitzkrieg taktiği, işe yaramadı. Bu, onlar da dahil herkes için aşikar" dedi.Rusya'nın Batı'nın bu taktiği karşısında koruyucu önlemler aldığını, ana sektörleri, işletmeleri ve KOBİ'leri destekleyecek mekanizmalar geliştirdiğini ve tüm bunlarla istihdamın ve iş yerlerinin korunmasının, başta çocuklu aileler ve emekliler olmak üzere vatandaşlara yardım edilmesinin amaçlandığını anlatan Putin, ekonomide ciddi bir düşüş yaşanmasının önüne geçtiklerini ve enflasyona hızla istikrar kazandırmayı başardıklarını vurguladı.Doların ekonomideki payının azaltıldığı koşullarda 'güvenlik yastığı' ile ilgili tartışmalara rağmen bütçe hazırlanırken makroekonomik istikrara öncelik verildiğini söyleyen Putin, temel göstergelerdeki aylık dinamiğin, ekonominin kademeli şekilde istikrara kavuştuğunu, yükseliş çizgisine geçtiğini gösterdiğini ifade etti.Hasım ülkelerin Rusya karşıtı eylemlerinin profesyonellik uzak, nabza göre değişken ve öngörülemez olduğunun altını çizen Rusya lideri şöyle devam etti: "Bu tür hasmane adımlara sadece tepki vermekle kalmamalı, ekonomi, sosyal yaşam, altyapı alanlarındaki gelişim görevlerini kademeli olarak yerine getirmeliyiz. Az önce söylediğim gibi hızla alınan krizle mücadele önlemleri, dış tehditler karşısından Rus ekonomisinde sağlanan sürdürülebilirlik, direnç, geçmiş yıllarda sizlerle uyguladığımız sorumluluk bilincine dayalı makroekonomi politikasının bir sonucu. Bu sayede, şu anda Rus ekonomisi, G20 ülkelerinin birçoğunun ve BRICS'teki dostlarımızın ekonomilerinden çok daha iyi durumda."Nisan ayında enflasyonun yüzde 17.8'i gördüğünü ve bugün bu rakamın yüzde 14.1'e gerilediğini anımsatan Putin, yıl sonu itibarıyla yüzde 12 civarında bir enflasyon gerçekleşmesini beklemek için her türlü dayanağa sahip olduklarını ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220904/putinin-g20-zirvesine-katilim-formatiyla-ilgili-karar-guvenlik-faktoru-degerlendirilerek-alinacak-1060787314.html
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rusya, ukrayna, vladimir putin
rusya, ukrayna, vladimir putin

Putin: Batı'nın 'blitzkrieg' taktikleri, koruyucu önlemlerimiz nedeniyle başarısız oldu

14:06 12.09.2022 (güncellendi: 14:37 12.09.2022)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın 'blitzkrieg' (yıldırım harekatı) taktiklerinin Moskova'nın hızla uygulamaya koyduğu koruyucu önlemler nedeniyle başarısız olduğunu belirtti.
Ekonomik sorunların ele alındığı hükümet toplantısında konuşan Putin, "Rusya'nın bazı ülkeler tarafından uygulanan dış baskıyla ve fiiliyatta finansal-teknolojik saldırganlıkla emin şekilde başa çıktığının altını bir kez daha çizmek isterim. Bel bağladıkları ekonomik blitzkrieg taktiği, işe yaramadı. Bu, onlar da dahil herkes için aşikar" dedi.
Rusya'nın Batı'nın bu taktiği karşısında koruyucu önlemler aldığını, ana sektörleri, işletmeleri ve KOBİ'leri destekleyecek mekanizmalar geliştirdiğini ve tüm bunlarla istihdamın ve iş yerlerinin korunmasının, başta çocuklu aileler ve emekliler olmak üzere vatandaşlara yardım edilmesinin amaçlandığını anlatan Putin, ekonomide ciddi bir düşüş yaşanmasının önüne geçtiklerini ve enflasyona hızla istikrar kazandırmayı başardıklarını vurguladı.
Doların ekonomideki payının azaltıldığı koşullarda 'güvenlik yastığı' ile ilgili tartışmalara rağmen bütçe hazırlanırken makroekonomik istikrara öncelik verildiğini söyleyen Putin, temel göstergelerdeki aylık dinamiğin, ekonominin kademeli şekilde istikrara kavuştuğunu, yükseliş çizgisine geçtiğini gösterdiğini ifade etti.
Hasım ülkelerin Rusya karşıtı eylemlerinin profesyonellik uzak, nabza göre değişken ve öngörülemez olduğunun altını çizen Rusya lideri şöyle devam etti: "Bu tür hasmane adımlara sadece tepki vermekle kalmamalı, ekonomi, sosyal yaşam, altyapı alanlarındaki gelişim görevlerini kademeli olarak yerine getirmeliyiz.
Az önce söylediğim gibi hızla alınan krizle mücadele önlemleri, dış tehditler karşısından Rus ekonomisinde sağlanan sürdürülebilirlik, direnç, geçmiş yıllarda sizlerle uyguladığımız sorumluluk bilincine dayalı makroekonomi politikasının bir sonucu. Bu sayede, şu anda Rus ekonomisi, G20 ülkelerinin birçoğunun ve BRICS'teki dostlarımızın ekonomilerinden çok daha iyi durumda."
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
Ukrayna krizi
Putin'in G20 Zirvesi'ne katılım formatıyla ilgili karar, güvenlik faktörü değerlendirilerek alınacak
4 Eylül, 12:41
Nisan ayında enflasyonun yüzde 17.8'i gördüğünü ve bugün bu rakamın yüzde 14.1'e gerilediğini anımsatan Putin, yıl sonu itibarıyla yüzde 12 civarında bir enflasyon gerçekleşmesini beklemek için her türlü dayanağa sahip olduklarını ekledi.
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