https://sputniknews.com.tr/20220904/putinin-g20-zirvesine-katilim-formatiyla-ilgili-karar-guvenlik-faktoru-degerlendirilerek-alinacak-1060787314.html
Putin'in G20 Zirvesi'ne katılım formatıyla ilgili karar, güvenlik faktörü değerlendirilerek alınacak
Putin'in G20 Zirvesi'ne katılım formatıyla ilgili karar, güvenlik faktörü değerlendirilerek alınacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne hangi formatta katılacağına dair kararın güvenlik faktörü... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T12:41+0300
2022-09-04T12:41+0300
2022-09-04T12:41+0300
rusya
dünya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
endonezya
g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060787380_0:77:3289:1927_1920x0_80_0_0_99b5ca1b3a330640c48edad25fb801e0.jpg
'Moskova. Kremlin. Putin' adlı programın konuğu olan Peskov'a, mevcut uluslararası konjonktürde Putin'in G20 Zirvesi'ne bizzat katılmasının çok tehlikeli olup olmayacağı soruldu. Peskov, "Katılım formatımıza ilişkin kararın alınması için güvenlik faktörü de dahil tüm faktörler dikkate alınacak" yanıtını verdi. Putin'in mevcut konjonktüre rağmen Bali'deki G20 Zirvesi'ne davet aldığının altını çizen Peskov, bunun için organizatör ülke Endonezya'ya minnettar olduklarını söyledi. G20 Zirvesi, 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilecek. Endonezya yönetimi, Batılı ülkelerin baskılarına rağmen Rusya liderini zirveye davet etmişti.
rusya
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060787380_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_61092218ba87dc66c1f8ca904179a3cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, endonezya, g20
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, endonezya, g20
Putin'in G20 Zirvesi'ne katılım formatıyla ilgili karar, güvenlik faktörü değerlendirilerek alınacak
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne hangi formatta katılacağına dair kararın güvenlik faktörü de dahil tüm faktörler değerlendirildikten sonra alınacağını belirtti.
'Moskova. Kremlin. Putin' adlı programın konuğu olan Peskov'a, mevcut uluslararası konjonktürde Putin'in G20 Zirvesi'ne bizzat katılmasının çok tehlikeli olup olmayacağı soruldu.
Peskov, "Katılım formatımıza ilişkin kararın alınması için güvenlik faktörü de dahil tüm faktörler dikkate alınacak" yanıtını verdi. Putin'in mevcut konjonktüre rağmen Bali'deki G20 Zirvesi'ne davet aldığının altını çizen Peskov, bunun için organizatör ülke Endonezya'ya minnettar olduklarını söyledi.
G20 Zirvesi, 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilecek. Endonezya yönetimi, Batılı ülkelerin baskılarına rağmen Rusya liderini zirveye davet etmişti.