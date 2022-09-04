https://sputniknews.com.tr/20220904/putinin-g20-zirvesine-katilim-formatiyla-ilgili-karar-guvenlik-faktoru-degerlendirilerek-alinacak-1060787314.html

Putin'in G20 Zirvesi'ne katılım formatıyla ilgili karar, güvenlik faktörü değerlendirilerek alınacak

Putin'in G20 Zirvesi'ne katılım formatıyla ilgili karar, güvenlik faktörü değerlendirilerek alınacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne hangi formatta katılacağına dair kararın güvenlik faktörü... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T12:41+0300

2022-09-04T12:41+0300

2022-09-04T12:41+0300

rusya

dünya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

endonezya

g20

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'Moskova. Kremlin. Putin' adlı programın konuğu olan Peskov'a, mevcut uluslararası konjonktürde Putin'in G20 Zirvesi'ne bizzat katılmasının çok tehlikeli olup olmayacağı soruldu. Peskov, "Katılım formatımıza ilişkin kararın alınması için güvenlik faktörü de dahil tüm faktörler dikkate alınacak" yanıtını verdi. Putin'in mevcut konjonktüre rağmen Bali'deki G20 Zirvesi'ne davet aldığının altını çizen Peskov, bunun için organizatör ülke Endonezya'ya minnettar olduklarını söyledi. G20 Zirvesi, 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilecek. Endonezya yönetimi, Batılı ülkelerin baskılarına rağmen Rusya liderini zirveye davet etmişti.

rusya

endonezya

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, endonezya, g20