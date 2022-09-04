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https://sputniknews.com.tr/20220904/putinin-g20-zirvesine-katilim-formatiyla-ilgili-karar-guvenlik-faktoru-degerlendirilerek-alinacak-1060787314.html
Putin'in G20 Zirvesi'ne katılım formatıyla ilgili karar, güvenlik faktörü değerlendirilerek alınacak
Putin'in G20 Zirvesi'ne katılım formatıyla ilgili karar, güvenlik faktörü değerlendirilerek alınacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne hangi formatta katılacağına dair kararın güvenlik faktörü... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T12:41+0300
2022-09-04T12:41+0300
rusya
dünya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
endonezya
g20
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'Moskova. Kremlin. Putin' adlı programın konuğu olan Peskov'a, mevcut uluslararası konjonktürde Putin'in G20 Zirvesi'ne bizzat katılmasının çok tehlikeli olup olmayacağı soruldu. Peskov, "Katılım formatımıza ilişkin kararın alınması için güvenlik faktörü de dahil tüm faktörler dikkate alınacak" yanıtını verdi. Putin'in mevcut konjonktüre rağmen Bali'deki G20 Zirvesi'ne davet aldığının altını çizen Peskov, bunun için organizatör ülke Endonezya'ya minnettar olduklarını söyledi. G20 Zirvesi, 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilecek. Endonezya yönetimi, Batılı ülkelerin baskılarına rağmen Rusya liderini zirveye davet etmişti.
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, endonezya, g20
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, endonezya, g20

Putin'in G20 Zirvesi'ne katılım formatıyla ilgili karar, güvenlik faktörü değerlendirilerek alınacak

12:41 04.09.2022
© Sputnik / POOL / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© Sputnik / POOL
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne hangi formatta katılacağına dair kararın güvenlik faktörü de dahil tüm faktörler değerlendirildikten sonra alınacağını belirtti.
'Moskova. Kremlin. Putin' adlı programın konuğu olan Peskov'a, mevcut uluslararası konjonktürde Putin'in G20 Zirvesi'ne bizzat katılmasının çok tehlikeli olup olmayacağı soruldu.
Peskov, "Katılım formatımıza ilişkin kararın alınması için güvenlik faktörü de dahil tüm faktörler dikkate alınacak" yanıtını verdi. Putin'in mevcut konjonktüre rağmen Bali'deki G20 Zirvesi'ne davet aldığının altını çizen Peskov, bunun için organizatör ülke Endonezya'ya minnettar olduklarını söyledi.
G20 Zirvesi, 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilecek. Endonezya yönetimi, Batılı ülkelerin baskılarına rağmen Rusya liderini zirveye davet etmişti.
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