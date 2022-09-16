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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220916/rus-savunma-bakani-soygu-azerbaycan-ve-ermenistanli-mevkidaslariyla-gorustu-1061252883.html
Rus Savunma Bakanı Şoygu, Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Rus Savunma Bakanı Şoygu, Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev ve Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile telefon görüşmeleri... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T01:32+0300
2022-09-16T01:32+0300
ukrayna krizi
sergey şoygu
ermenistan
azerbaycan
rusya
kerim veliyev
suren avakyan
suren papikyan
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev ile telefonda görüştü. Bölgedeki mevcut durumla ilgili sorunlar ele alındı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, ayrıca Şoygu’nun Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan ile görüştüğü aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220916/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-ermenistani-ziyaret-edecek-1061251683.html
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sergey şoygu, ermenistan, azerbaycan, rusya, kerim veliyev, suren avakyan, suren papikyan
sergey şoygu, ermenistan, azerbaycan, rusya, kerim veliyev, suren avakyan, suren papikyan

Rus Savunma Bakanı Şoygu, Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

01:32 16.09.2022
© SputnikSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev ve Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirerek bölgedeki durumu değerlendirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev ile telefonda görüştü. Bölgedeki mevcut durumla ilgili sorunlar ele alındı” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ayrıca Şoygu’nun Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan ile görüştüğü aktarıldı.
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