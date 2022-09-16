https://sputniknews.com.tr/20220916/rus-savunma-bakani-soygu-azerbaycan-ve-ermenistanli-mevkidaslariyla-gorustu-1061252883.html

Rus Savunma Bakanı Şoygu, Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Rus Savunma Bakanı Şoygu, Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev ve Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile telefon görüşmeleri... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T01:32+0300

2022-09-16T01:32+0300

2022-09-16T01:32+0300

ukrayna krizi

sergey şoygu

ermenistan

azerbaycan

rusya

kerim veliyev

suren avakyan

suren papikyan

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev ile telefonda görüştü. Bölgedeki mevcut durumla ilgili sorunlar ele alındı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, ayrıca Şoygu’nun Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan ile görüştüğü aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220916/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-ermenistani-ziyaret-edecek-1061251683.html

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sergey şoygu, ermenistan, azerbaycan, rusya, kerim veliyev, suren avakyan, suren papikyan