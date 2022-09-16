https://sputniknews.com.tr/20220916/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-ermenistani-ziyaret-edecek-1061251683.html

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan'ı ziyaret edecek

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan'ı ziyaret edecek

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Azerbaycan ile çatışmaların ardından bu hafta sonu Ermenistan'ı ziyaret edeceği açıklandı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T01:04+0300

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dünya

ermenistan

abd

nancy pelosi

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Amerikan basınına konuşan kaynaklar, Temsilciler Meclisi Başkanı ve California Temsilcisi Pelosi'nin yanında Ermeni asıllı California Temsilcisi Jackie Speier ile Ermenistan'ı bu hafta sonu ziyaret edeceğini belirtti.Pelosi'nin Berlin'de katılacağı bir zirvenin ardından Erivan'a geçeceğini belirten kaynaklar, Pelosi'nin burada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve diğer hükümet yetkilileriyle bir araya geleceğini aktardı.ABD'nin California eyaletinde yaşayan Ermeni asıllı kişiler ve lobilerinin, Amerikan siyaseti üzerindeki etkisine dikkati çekilen haberde, kasımdaki Kongre ara seçimleri öncesi Pelosi'nin bunu bir malzeme olarak kullanabileceği belirtildi.

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