https://sputniknews.com.tr/20220916/ozel-okul-kaydinin-iptal-bedelini-odemek-istemeyen-veli-kayit-belgesini-alip-kacti-1061271679.html

Özel okul kaydının iptal bedelini ödemek istemeyen veli, kayıt belgesini alıp kaçtı

Özel okul kaydının iptal bedelini ödemek istemeyen veli, kayıt belgesini alıp kaçtı

Kadıköy’de, özel bir okulda okuyan çocuğunun kaydını sildirmek isteyen kişiden, yıllık okul ücretinin yüzde 10'u kayıt silme ücreti olarak istendi. Ücreti... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T14:52+0300

2022-09-16T14:52+0300

2022-09-16T14:52+0300

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okul

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Kadıköy’de özel bir okulda yaşanan olaya göre, çocuğunun okulda bulunan kaydını sildirmek isteyen veli, yıllık eğitim öğrenim ücretinin yüzde 10’una denk gelen kayıt silme ücretiyle karşılaştı.İddiaya göre, kayıt sildirme parasını ödemek istemeyen veli, özel okulun muhasebesine uğrayarak konuyu görüştü. Burada ücreti ödemeyeceğini belirten veli, çocuğunun kaydının bulunduğu evrak belgesini, muhasebe personelinin elinden alarak kaçtı. Okul yönetimi ise belgeyi alıp kaçan veliden şikayetçi oldu.'Avukatı sözleşmeyi alırsan yüzde 10 iptal parası ödemezsin demiş'Okulun kurucusu Faik Birgül, “Velimiz, çocuğunun okulunu değiştirmek istedi. Telefonda beni aradı ve ben de uygun gördüm, herhangi bir sorun yaşatmayacağımızı söyledik. Kendisi avukatıyla görüşmüş ve avukatı da ona, ‘sözleşmeyi eğer onlardan alırsanız yüzde 10 iptal parası ödemeyeceksiniz’ demiş. Kendisi de, muhasebeci kızımızdan sözleşmeyi izinsiz aldı. Muhasebeci kızımız peşinden gitmiş ama yakalayamadı. Biz de anlam veremedik” dedi.

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