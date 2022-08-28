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TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı
TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı
İstanbul TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde arıza yapınca sürücüsünün emniyet şeridine çektiği kapalı kasa kamyonetten çok sayıda kaçak göçmen indi. Kaçaklar yol... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T10:30+0300
2022-08-28T10:30+0300
türkiye
göçmen
kaçak göçmen
kamyonet
tem otoyolu
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TEM Otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy mevkiinde arıza yaparak emniyet şeridinde duran kapalı kasa kamyonetin arka kapağı bir anda açıldı. Aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kaçak göçmen hızla araçtan inmeye başladı.Bu sırada arkadan gelen araçlardaki sürücüler, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.Kaçaklar yol kenarındaki çimenleri de geçerek Alibeyköy'e doğru koşmaya başladı. Kaçaklardan bir bölümü taksilere binerek uzaklaştı.Sürücü araç başında bekledi̇Kaçak göçmenler uzaklaşırken araç sürücüsü motor kapağını açarak beklemeye başladı. Aracın kasasında kaçak göçmenlerin kıyafetleri ve yiyecekleri olduğu görüldü. Sürücü gelecek yardımı beklerken polis ekipleriyle karşılaştı.Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 kaçağı yakalarken, araç sahibi R.B. ile aracın sürücüsü O.A.'yü gözaltına aldı.İki şüpheliye 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapılırken kaçaklar için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220828/vatandaslarin-dikkati-sayesinde-bir-tir-dolusu-gocmen-ve-gocmen-kacakcisi-yakalandi-1060480490.html
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göçmen, kaçak göçmen, kamyonet, tem otoyolu
göçmen, kaçak göçmen, kamyonet, tem otoyolu

TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı

10:30 28.08.2022
© DHAİstanbul TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde arıza yapınca sürücüsünün emniyet şeridine çektiği kapalı kasa kamyonetten çok sayıda kaçak göçmen indi. Kaçaklar yol kenarındaki alana koşarak Alibeyköy'e doğru uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki kişiyi gözaltına alırken, 13 göçmeni yakaladı.
İstanbul TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde arıza yapınca sürücüsünün emniyet şeridine çektiği kapalı kasa kamyonetten çok sayıda kaçak göçmen indi. Kaçaklar yol kenarındaki alana koşarak Alibeyköy'e doğru uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki kişiyi gözaltına alırken, 13 göçmeni yakaladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© DHA
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İstanbul TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde arıza yapınca sürücüsünün emniyet şeridine çektiği kapalı kasa kamyonetten çok sayıda kaçak göçmen indi. Kaçaklar yol kenarındaki alana koşarak Alibeyköy'e doğru uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki kişiyi gözaltına alırken, 13 göçmeni yakaladı.
TEM Otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy mevkiinde arıza yaparak emniyet şeridinde duran kapalı kasa kamyonetin arka kapağı bir anda açıldı. Aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kaçak göçmen hızla araçtan inmeye başladı.
Bu sırada arkadan gelen araçlardaki sürücüler, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kaçaklar yol kenarındaki çimenleri de geçerek Alibeyköy'e doğru koşmaya başladı. Kaçaklardan bir bölümü taksilere binerek uzaklaştı.

Sürücü araç başında bekledi̇

Kaçak göçmenler uzaklaşırken araç sürücüsü motor kapağını açarak beklemeye başladı. Aracın kasasında kaçak göçmenlerin kıyafetleri ve yiyecekleri olduğu görüldü. Sürücü gelecek yardımı beklerken polis ekipleriyle karşılaştı.
Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 kaçağı yakalarken, araç sahibi R.B. ile aracın sürücüsü O.A.'yü gözaltına aldı.
İki şüpheliye 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapılırken kaçaklar için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesine Avrupa'ya geçiş hayali ile getirilen bir tır dolusu Afgan göçmen ile tır şoförünü, vatandaşların dikkati yakalattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
TÜRKİYE
Vatandaşların dikkati sayesinde bir TIR dolusu göçmen ve göçmen kaçakçısı yakalandı
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