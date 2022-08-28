https://sputniknews.com.tr/20220828/temde-kamyonet-bozuldu-kacak-gocmenler-kosarak-kacti-1060484813.html

TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı

TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı

İstanbul TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde arıza yapınca sürücüsünün emniyet şeridine çektiği kapalı kasa kamyonetten çok sayıda kaçak göçmen indi. Kaçaklar yol... 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T10:30+0300

2022-08-28T10:30+0300

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türkiye

göçmen

kaçak göçmen

kamyonet

tem otoyolu

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TEM Otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy mevkiinde arıza yaparak emniyet şeridinde duran kapalı kasa kamyonetin arka kapağı bir anda açıldı. Aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kaçak göçmen hızla araçtan inmeye başladı.Bu sırada arkadan gelen araçlardaki sürücüler, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.Kaçaklar yol kenarındaki çimenleri de geçerek Alibeyköy'e doğru koşmaya başladı. Kaçaklardan bir bölümü taksilere binerek uzaklaştı.Sürücü araç başında bekledi̇Kaçak göçmenler uzaklaşırken araç sürücüsü motor kapağını açarak beklemeye başladı. Aracın kasasında kaçak göçmenlerin kıyafetleri ve yiyecekleri olduğu görüldü. Sürücü gelecek yardımı beklerken polis ekipleriyle karşılaştı.Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 kaçağı yakalarken, araç sahibi R.B. ile aracın sürücüsü O.A.'yü gözaltına aldı.İki şüpheliye 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapılırken kaçaklar için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220828/vatandaslarin-dikkati-sayesinde-bir-tir-dolusu-gocmen-ve-gocmen-kacakcisi-yakalandi-1060480490.html

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