https://sputniknews.com.tr/20220828/temde-kamyonet-bozuldu-kacak-gocmenler-kosarak-kacti-1060484813.html
TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı
TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı
İstanbul TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde arıza yapınca sürücüsünün emniyet şeridine çektiği kapalı kasa kamyonetten çok sayıda kaçak göçmen indi. Kaçaklar yol... 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T10:30+0300
2022-08-28T10:30+0300
2022-08-28T10:30+0300
türkiye
göçmen
kaçak göçmen
kamyonet
tem otoyolu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1c/1060484934_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_1bd7bdc58b3098cb7fa1de5029081a5b.jpg
TEM Otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy mevkiinde arıza yaparak emniyet şeridinde duran kapalı kasa kamyonetin arka kapağı bir anda açıldı. Aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kaçak göçmen hızla araçtan inmeye başladı.Bu sırada arkadan gelen araçlardaki sürücüler, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.Kaçaklar yol kenarındaki çimenleri de geçerek Alibeyköy'e doğru koşmaya başladı. Kaçaklardan bir bölümü taksilere binerek uzaklaştı.Sürücü araç başında bekledi̇Kaçak göçmenler uzaklaşırken araç sürücüsü motor kapağını açarak beklemeye başladı. Aracın kasasında kaçak göçmenlerin kıyafetleri ve yiyecekleri olduğu görüldü. Sürücü gelecek yardımı beklerken polis ekipleriyle karşılaştı.Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 kaçağı yakalarken, araç sahibi R.B. ile aracın sürücüsü O.A.'yü gözaltına aldı.İki şüpheliye 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapılırken kaçaklar için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220828/vatandaslarin-dikkati-sayesinde-bir-tir-dolusu-gocmen-ve-gocmen-kacakcisi-yakalandi-1060480490.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1c/1060484934_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_5dca9f0549d42a91e1f5d4c02e3bf6e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
göçmen, kaçak göçmen, kamyonet, tem otoyolu
göçmen, kaçak göçmen, kamyonet, tem otoyolu
TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı
Abone ol
İstanbul TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde arıza yapınca sürücüsünün emniyet şeridine çektiği kapalı kasa kamyonetten çok sayıda kaçak göçmen indi. Kaçaklar yol kenarındaki alana koşarak Alibeyköy'e doğru uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki kişiyi gözaltına alırken, 13 göçmeni yakaladı.
TEM Otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy mevkiinde arıza yaparak emniyet şeridinde duran kapalı kasa kamyonetin arka kapağı bir anda açıldı. Aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kaçak göçmen hızla araçtan inmeye başladı.
Bu sırada arkadan gelen araçlardaki sürücüler, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kaçaklar yol kenarındaki çimenleri de geçerek Alibeyköy'e doğru koşmaya başladı. Kaçaklardan bir bölümü taksilere binerek uzaklaştı.
Sürücü araç başında bekledi̇
Kaçak göçmenler uzaklaşırken araç sürücüsü motor kapağını açarak beklemeye başladı. Aracın kasasında kaçak göçmenlerin kıyafetleri ve yiyecekleri olduğu görüldü. Sürücü gelecek yardımı beklerken polis ekipleriyle karşılaştı.
Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 kaçağı yakalarken, araç sahibi R.B. ile aracın sürücüsü O.A.'yü gözaltına aldı.
İki şüpheliye 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapılırken kaçaklar için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.