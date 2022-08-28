https://sputniknews.com.tr/20220828/vatandaslarin-dikkati-sayesinde-bir-tir-dolusu-gocmen-ve-gocmen-kacakcisi-yakalandi-1060480490.html

Vatandaşların dikkati sayesinde bir TIR dolusu göçmen ve göçmen kaçakçısı yakalandı

Vatandaşların dikkati sayesinde bir TIR dolusu göçmen ve göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesine Avrupa'ya geçiş hayali ile getirilen bir TIR dolusu Afgan göçmen ile TIR şoförünü, vatandaşların dikkati yakalattı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-28T06:24+0300

2022-08-28T06:24+0300

2022-08-28T06:28+0300

türkiye

muğla

marmaris

kaçak göçmenler

kaçak göç

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Edinilen bilgiye göre önceki akşam İstanbul’dan yola çıkan TIR şoförü, TIR'ın kasasına yüklediği ve yasa dışı yollar ile yurtdışına çıkmayı planladıkları belirlenen 68 Afgan vatandaşı Marmaris’te indirdi. Bir TIR'ın kasasından çıkan çocuklar ve yetişkin insanlar ise vatandaşların dikkatini çekti. O esnada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü insanların sağa sola dağılmalarını kaydederek durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak aralarına dağılan kaçak göçmenleri ve TIR şoförünü yakalayarak emniyete götürdü. TIR şoförü ise Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alınırken, 68 kaçak göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edilecek. TIR kasasında İstanbul’dan Marmaris’e getirilen göçmenlerin geliş güzergahları ve organizasyon hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

türkiye

muğla

marmaris

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muğla, marmaris, kaçak göçmenler, kaçak göç