https://sputniknews.com.tr/20220828/vatandaslarin-dikkati-sayesinde-bir-tir-dolusu-gocmen-ve-gocmen-kacakcisi-yakalandi-1060480490.html
Vatandaşların dikkati sayesinde bir TIR dolusu göçmen ve göçmen kaçakçısı yakalandı
Vatandaşların dikkati sayesinde bir TIR dolusu göçmen ve göçmen kaçakçısı yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesine Avrupa'ya geçiş hayali ile getirilen bir TIR dolusu Afgan göçmen ile TIR şoförünü, vatandaşların dikkati yakalattı. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T06:24+0300
2022-08-28T06:24+0300
2022-08-28T06:28+0300
türkiye
muğla
marmaris
kaçak göçmenler
kaçak göç
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Edinilen bilgiye göre önceki akşam İstanbul’dan yola çıkan TIR şoförü, TIR'ın kasasına yüklediği ve yasa dışı yollar ile yurtdışına çıkmayı planladıkları belirlenen 68 Afgan vatandaşı Marmaris’te indirdi. Bir TIR'ın kasasından çıkan çocuklar ve yetişkin insanlar ise vatandaşların dikkatini çekti. O esnada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü insanların sağa sola dağılmalarını kaydederek durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak aralarına dağılan kaçak göçmenleri ve TIR şoförünü yakalayarak emniyete götürdü. TIR şoförü ise Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alınırken, 68 kaçak göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edilecek. TIR kasasında İstanbul’dan Marmaris’e getirilen göçmenlerin geliş güzergahları ve organizasyon hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
türkiye
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muğla, marmaris, kaçak göçmenler, kaçak göç
muğla, marmaris, kaçak göçmenler, kaçak göç
Vatandaşların dikkati sayesinde bir TIR dolusu göçmen ve göçmen kaçakçısı yakalandı
06:24 28.08.2022 (güncellendi: 06:28 28.08.2022) Abone ol
Muğla'nın Marmaris ilçesine Avrupa'ya geçiş hayali ile getirilen bir TIR dolusu Afgan göçmen ile TIR şoförünü, vatandaşların dikkati yakalattı.
Edinilen bilgiye göre önceki akşam İstanbul’dan yola çıkan TIR şoförü, TIR'ın kasasına yüklediği ve yasa dışı yollar ile yurtdışına çıkmayı planladıkları belirlenen 68 Afgan vatandaşı Marmaris’te indirdi. Bir TIR'ın kasasından çıkan çocuklar ve yetişkin insanlar ise vatandaşların dikkatini çekti.
O esnada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü insanların sağa sola dağılmalarını kaydederek durumu hemen polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak aralarına dağılan kaçak göçmenleri ve TIR şoförünü yakalayarak emniyete götürdü. TIR şoförü ise Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alınırken, 68 kaçak göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edilecek. TIR kasasında İstanbul’dan Marmaris’e getirilen göçmenlerin geliş güzergahları ve organizasyon hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.