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https://sputniknews.com.tr/20220916/konut-fiyatlarinda-yeni-rekor-temmuzda-yillik-bazda-yuzde-174-artis-gosterdi-1061272112.html
Konut fiyatlarında yeni rekor: Temmuzda yıllık bazda yüzde 174 artış gösterdi
Konut fiyatlarında yeni rekor: Temmuzda yıllık bazda yüzde 174 artış gösterdi
Konut fiyatlarında rekor serisi sürüyor. Konut fiyatları, temmuzda aylık bazda yüzde 8, yıllık bazda yüzde 174 artış gösterdi. Fiyatlardaki reel artış yüzde... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T15:01+0300
2022-09-16T15:01+0300
ekonomi
konut fiyatları
ekonomi
ekonomik kriz
türkiye konut fiyat endeksi
zam
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 507,6 olarak kayıtlara geçti.Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 173,8 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 52,6 oldu.Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında temmuzda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 8,2, yüzde 8,4 ve yüzde 7 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 200,1, Ankara'da yüzde 181 ve İzmir'de yüzde 162,2 yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20220914/istanbulda-konut-fiyatlari-aylik-yuzde-21-dustu-1061173642.html
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konut fiyatları, ekonomi, ekonomik kriz, türkiye konut fiyat endeksi, zam
konut fiyatları, ekonomi, ekonomik kriz, türkiye konut fiyat endeksi, zam

Konut fiyatlarında yeni rekor: Temmuzda yıllık bazda yüzde 174 artış gösterdi

15:01 16.09.2022
© AAev, konut, anahtar, ev anahtarı, faizsiz konut
ev, konut, anahtar, ev anahtarı, faizsiz konut - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AA
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Konut fiyatlarında rekor serisi sürüyor. Konut fiyatları, temmuzda aylık bazda yüzde 8, yıllık bazda yüzde 174 artış gösterdi. Fiyatlardaki reel artış yüzde 52,6 oldu. İstanbul'da yıllık artış ise yüzde 200 olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 507,6 olarak kayıtlara geçti.
Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 173,8 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 52,6 oldu.
Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında temmuzda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 8,2, yüzde 8,4 ve yüzde 7 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 200,1, Ankara'da yüzde 181 ve İzmir'de yüzde 162,2 yükseldi.
konut, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
EKONOMİ
İstanbul’da konut fiyatları aylık yüzde 2.1 düştü
14 Eylül, 13:47
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