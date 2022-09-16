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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220916/konsensus-sadece-yuzde-1lik-kesim-kilicdaroglu-alevi-oldugu-icin-oy-vermeyecegini-soyluyor-1061297865.html
Konsensus: Sadece yüzde 1’lik kesim Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için oy vermeyeceğini söylüyor
Konsensus: Sadece yüzde 1’lik kesim Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için oy vermeyeceğini söylüyor
Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na son seçim anketlerini anlattı. Sarı, kararsız seçmenin az olduğunu... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T23:24+0300
2022-09-16T23:24+0300
akşam postasi
araştırma
konsensus araştırma ve danışmanlık
kemal kılıçdaroğlu
adaylık
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
alevi
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İşte Murat Sarı’nın açıklamalarından satırbaşları:‘’Millet İttifakı’nın şuana kadar adayını açıklamaması sizi rahatsız ediyor mu?’ diye anket çalışması yaptık, vatandaşların %65’i rahatsız etmiyor dedi. Geriye kalan %35’in %90’ı da Cumhur İttifakı’na oy vermeyi düşünenlerden oluşuyor. Rakip açıklasın istiyor, rakibin istediğini neden yapsın? Adayı belki de belirlediler biz bilmiyoruz ve onu 6’lı masadan başka kimse bilemez. Eğer belirlenen bir aday var ise 6’lı masadan başka kimse açıklayamaz çünkü kurulan ortaklığın mantalitesi o. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz diyorlar.’’'CHP liderinin Alevi olması sorun değil'‘’Bir anket çalışmamızda, ‘Kılıçdaroğu’nun kimliği, yani Alevi olması sizin oy vermenizi etkiliyor mu?’ diye sorduk etkiliyor diyenlerin oranı yüzde 1. Bazı anket şirketlerinin yapmış oldukları çalışmalara baktığımız zaman kararsızların oranını %25 olarak görüyorum. Bizde öyle bir şey yok, yaklaşık olarak %8 ile %10 arasında değişen kararsız seçmen gözüküyor. Sandığa gitmeyeceğim ya da boş oy kullanacağım diyen kişilerden anlayabiliyoruz. Çok uzun süredir anketlerde %25 kararsız seçmene rastlamadık.’’
https://sputniknews.com.tr/20220913/kilicdaroglu-5li-ceteler-varlikcilar-bu-ulkenin-ikinci-100-yilinda-siz-olmayacaksiniz-1061147625.html
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Atilla Güner
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araştırma, konsensus araştırma ve danışmanlık, kemal kılıçdaroğlu, adaylık, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, alevi
araştırma, konsensus araştırma ve danışmanlık, kemal kılıçdaroğlu, adaylık, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, alevi

Konsensus: Sadece yüzde 1’lik kesim Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için oy vermeyeceğini söylüyor

23:24 16.09.2022
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na son seçim anketlerini anlattı. Sarı, kararsız seçmenin az olduğunu belirterek kamuoyuyla paylaşılmayan anket sonucunu programda açıkladı. Buna göre seçmen, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Alevi olmasını sorun görmüyor.
İşte Murat Sarı’nın açıklamalarından satırbaşları:
‘’Millet İttifakı’nın şuana kadar adayını açıklamaması sizi rahatsız ediyor mu?’ diye anket çalışması yaptık, vatandaşların %65’i rahatsız etmiyor dedi. Geriye kalan %35’in %90’ı da Cumhur İttifakı’na oy vermeyi düşünenlerden oluşuyor. Rakip açıklasın istiyor, rakibin istediğini neden yapsın? Adayı belki de belirlediler biz bilmiyoruz ve onu 6’lı masadan başka kimse bilemez. Eğer belirlenen bir aday var ise 6’lı masadan başka kimse açıklayamaz çünkü kurulan ortaklığın mantalitesi o. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz diyorlar.’’

'CHP liderinin Alevi olması sorun değil'

‘’Bir anket çalışmamızda, ‘Kılıçdaroğu’nun kimliği, yani Alevi olması sizin oy vermenizi etkiliyor mu?’ diye sorduk etkiliyor diyenlerin oranı yüzde 1. Bazı anket şirketlerinin yapmış oldukları çalışmalara baktığımız zaman kararsızların oranını %25 olarak görüyorum. Bizde öyle bir şey yok, yaklaşık olarak %8 ile %10 arasında değişen kararsız seçmen gözüküyor. Sandığa gitmeyeceğim ya da boş oy kullanacağım diyen kişilerden anlayabiliyoruz. Çok uzun süredir anketlerde %25 kararsız seçmene rastlamadık.’’
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: 5'li çeteler, varlıkçılar, bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız
13 Eylül, 21:45
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