https://sputniknews.com.tr/20220916/konsensus-sadece-yuzde-1lik-kesim-kilicdaroglu-alevi-oldugu-icin-oy-vermeyecegini-soyluyor-1061297865.html

Konsensus: Sadece yüzde 1’lik kesim Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için oy vermeyeceğini söylüyor

Konsensus: Sadece yüzde 1’lik kesim Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için oy vermeyeceğini söylüyor

Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na son seçim anketlerini anlattı. Sarı, kararsız seçmenin az olduğunu... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T23:24+0300

2022-09-16T23:24+0300

2022-09-16T23:24+0300

akşam postasi

araştırma

konsensus araştırma ve danışmanlık

kemal kılıçdaroğlu

adaylık

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

alevi

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İşte Murat Sarı’nın açıklamalarından satırbaşları:‘’Millet İttifakı’nın şuana kadar adayını açıklamaması sizi rahatsız ediyor mu?’ diye anket çalışması yaptık, vatandaşların %65’i rahatsız etmiyor dedi. Geriye kalan %35’in %90’ı da Cumhur İttifakı’na oy vermeyi düşünenlerden oluşuyor. Rakip açıklasın istiyor, rakibin istediğini neden yapsın? Adayı belki de belirlediler biz bilmiyoruz ve onu 6’lı masadan başka kimse bilemez. Eğer belirlenen bir aday var ise 6’lı masadan başka kimse açıklayamaz çünkü kurulan ortaklığın mantalitesi o. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz diyorlar.’’'CHP liderinin Alevi olması sorun değil'‘’Bir anket çalışmamızda, ‘Kılıçdaroğu’nun kimliği, yani Alevi olması sizin oy vermenizi etkiliyor mu?’ diye sorduk etkiliyor diyenlerin oranı yüzde 1. Bazı anket şirketlerinin yapmış oldukları çalışmalara baktığımız zaman kararsızların oranını %25 olarak görüyorum. Bizde öyle bir şey yok, yaklaşık olarak %8 ile %10 arasında değişen kararsız seçmen gözüküyor. Sandığa gitmeyeceğim ya da boş oy kullanacağım diyen kişilerden anlayabiliyoruz. Çok uzun süredir anketlerde %25 kararsız seçmene rastlamadık.’’

https://sputniknews.com.tr/20220913/kilicdaroglu-5li-ceteler-varlikcilar-bu-ulkenin-ikinci-100-yilinda-siz-olmayacaksiniz-1061147625.html

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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araştırma, konsensus araştırma ve danışmanlık, kemal kılıçdaroğlu, adaylık, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, alevi