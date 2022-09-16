https://sputniknews.com.tr/20220916/konsensus-sadece-yuzde-1lik-kesim-kilicdaroglu-alevi-oldugu-icin-oy-vermeyecegini-soyluyor-1061297865.html
Konsensus: Sadece yüzde 1’lik kesim Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için oy vermeyeceğini söylüyor
Konsensus: Sadece yüzde 1’lik kesim Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için oy vermeyeceğini söylüyor
Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na son seçim anketlerini anlattı. Sarı, kararsız seçmenin az olduğunu... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T23:24+0300
2022-09-16T23:24+0300
2022-09-16T23:24+0300
akşam postasi
araştırma
konsensus araştırma ve danışmanlık
kemal kılıçdaroğlu
adaylık
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
alevi
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İşte Murat Sarı’nın açıklamalarından satırbaşları:‘’Millet İttifakı’nın şuana kadar adayını açıklamaması sizi rahatsız ediyor mu?’ diye anket çalışması yaptık, vatandaşların %65’i rahatsız etmiyor dedi. Geriye kalan %35’in %90’ı da Cumhur İttifakı’na oy vermeyi düşünenlerden oluşuyor. Rakip açıklasın istiyor, rakibin istediğini neden yapsın? Adayı belki de belirlediler biz bilmiyoruz ve onu 6’lı masadan başka kimse bilemez. Eğer belirlenen bir aday var ise 6’lı masadan başka kimse açıklayamaz çünkü kurulan ortaklığın mantalitesi o. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz diyorlar.’’'CHP liderinin Alevi olması sorun değil'‘’Bir anket çalışmamızda, ‘Kılıçdaroğu’nun kimliği, yani Alevi olması sizin oy vermenizi etkiliyor mu?’ diye sorduk etkiliyor diyenlerin oranı yüzde 1. Bazı anket şirketlerinin yapmış oldukları çalışmalara baktığımız zaman kararsızların oranını %25 olarak görüyorum. Bizde öyle bir şey yok, yaklaşık olarak %8 ile %10 arasında değişen kararsız seçmen gözüküyor. Sandığa gitmeyeceğim ya da boş oy kullanacağım diyen kişilerden anlayabiliyoruz. Çok uzun süredir anketlerde %25 kararsız seçmene rastlamadık.’’
https://sputniknews.com.tr/20220913/kilicdaroglu-5li-ceteler-varlikcilar-bu-ulkenin-ikinci-100-yilinda-siz-olmayacaksiniz-1061147625.html
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Atilla Güner
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Atilla Güner
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araştırma, konsensus araştırma ve danışmanlık, kemal kılıçdaroğlu, adaylık, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, alevi
araştırma, konsensus araştırma ve danışmanlık, kemal kılıçdaroğlu, adaylık, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, alevi
Konsensus: Sadece yüzde 1’lik kesim Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için oy vermeyeceğini söylüyor
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Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na son seçim anketlerini anlattı. Sarı, kararsız seçmenin az olduğunu belirterek kamuoyuyla paylaşılmayan anket sonucunu programda açıkladı. Buna göre seçmen, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Alevi olmasını sorun görmüyor.
İşte Murat Sarı’nın açıklamalarından satırbaşları:
‘’Millet İttifakı’nın şuana kadar adayını açıklamaması sizi rahatsız ediyor mu?’ diye anket çalışması yaptık, vatandaşların %65’i rahatsız etmiyor dedi. Geriye kalan %35’in %90’ı da Cumhur İttifakı’na oy vermeyi düşünenlerden oluşuyor. Rakip açıklasın istiyor, rakibin istediğini neden yapsın? Adayı belki de belirlediler biz bilmiyoruz ve onu 6’lı masadan başka kimse bilemez. Eğer belirlenen bir aday var ise 6’lı masadan başka kimse açıklayamaz çünkü kurulan ortaklığın mantalitesi o. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz diyorlar.’’
'CHP liderinin Alevi olması sorun değil'
‘’Bir anket çalışmamızda, ‘Kılıçdaroğu’nun kimliği, yani Alevi olması sizin oy vermenizi etkiliyor mu?’ diye sorduk etkiliyor diyenlerin oranı yüzde 1. Bazı anket şirketlerinin yapmış oldukları çalışmalara baktığımız zaman kararsızların oranını %25 olarak görüyorum. Bizde öyle bir şey yok, yaklaşık olarak %8 ile %10 arasında değişen kararsız seçmen gözüküyor. Sandığa gitmeyeceğim ya da boş oy kullanacağım diyen kişilerden anlayabiliyoruz. Çok uzun süredir anketlerde %25 kararsız seçmene rastlamadık.’’