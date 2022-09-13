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https://sputniknews.com.tr/20220913/kilicdaroglu-5li-ceteler-varlikcilar-bu-ulkenin-ikinci-100-yilinda-siz-olmayacaksiniz-1061147625.html
Kılıçdaroğlu: 5'li çeteler, varlıkçılar, bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız
Kılıçdaroğlu: 5'li çeteler, varlıkçılar, bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız"... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
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2022-09-13T21:45+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
sakarya
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya ve Giresun'daki parti etkinliklerinden fotoğraflar paylaştı. Yaptığı paylaşımda CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:"Birileri kime güvenirse güvensin, ne algı yaparlarsa yapsınlar, benim güvendiğim halktır. Tek limanımdır halkım. 5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız. Biz olacağız biz. Halk. Hep beraber, hep beraber. Teşekkür ederim Sakarya!"
https://sputniknews.com.tr/20220913/kilicdaroglu-sakarya-meydan-muharebesinin-sakaryada-yapildigini-zannetti-1061145846.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sakarya
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sakarya

Kılıçdaroğlu: 5'li çeteler, varlıkçılar, bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız

21:45 13.09.2022
© Fotoğraf : Twitter / Kemal KılıçdaroğluCHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© Fotoğraf : Twitter / Kemal Kılıçdaroğlu
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya ve Giresun'daki parti etkinliklerinden fotoğraflar paylaştı.
Yaptığı paylaşımda CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:
"Birileri kime güvenirse güvensin, ne algı yaparlarsa yapsınlar, benim güvendiğim halktır. Tek limanımdır halkım. 5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız. Biz olacağız biz. Halk. Hep beraber, hep beraber. Teşekkür ederim Sakarya!"
Sakarya'da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinden geçen Sakarya Nehri civarındaki Sakarya Meydan Muharebesi için Sakarya en kanlı savaşın yaşandığı yerdir ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
Kılıçdaroğlu, Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını zannetti
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