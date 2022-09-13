https://sputniknews.com.tr/20220913/kilicdaroglu-5li-ceteler-varlikcilar-bu-ulkenin-ikinci-100-yilinda-siz-olmayacaksiniz-1061147625.html

Kılıçdaroğlu: 5'li çeteler, varlıkçılar, bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız

Kılıçdaroğlu: 5'li çeteler, varlıkçılar, bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız"... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T21:45+0300

2022-09-13T21:45+0300

2022-09-13T21:45+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

sakarya

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya ve Giresun'daki parti etkinliklerinden fotoğraflar paylaştı. Yaptığı paylaşımda CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:"Birileri kime güvenirse güvensin, ne algı yaparlarsa yapsınlar, benim güvendiğim halktır. Tek limanımdır halkım. 5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız. Biz olacağız biz. Halk. Hep beraber, hep beraber. Teşekkür ederim Sakarya!"

https://sputniknews.com.tr/20220913/kilicdaroglu-sakarya-meydan-muharebesinin-sakaryada-yapildigini-zannetti-1061145846.html

sakarya

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sakarya