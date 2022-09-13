https://sputniknews.com.tr/20220913/kilicdaroglu-5li-ceteler-varlikcilar-bu-ulkenin-ikinci-100-yilinda-siz-olmayacaksiniz-1061147625.html
Kılıçdaroğlu: 5'li çeteler, varlıkçılar, bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız
Kılıçdaroğlu: 5'li çeteler, varlıkçılar, bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız"... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T21:45+0300
2022-09-13T21:45+0300
2022-09-13T21:45+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
sakarya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1061147729_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_e7869f5cefb1c4b8e709ad0f7c531b49.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya ve Giresun'daki parti etkinliklerinden fotoğraflar paylaştı. Yaptığı paylaşımda CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:"Birileri kime güvenirse güvensin, ne algı yaparlarsa yapsınlar, benim güvendiğim halktır. Tek limanımdır halkım. 5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız. Biz olacağız biz. Halk. Hep beraber, hep beraber. Teşekkür ederim Sakarya!"
https://sputniknews.com.tr/20220913/kilicdaroglu-sakarya-meydan-muharebesinin-sakaryada-yapildigini-zannetti-1061145846.html
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1061147729_66:0:1885:1364_1920x0_80_0_0_e43f2c47586be3bd0cdfa7d30f6a12cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sakarya
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sakarya
Kılıçdaroğlu: 5'li çeteler, varlıkçılar, bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız
Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya ve Giresun'daki parti etkinliklerinden fotoğraflar paylaştı.
Yaptığı paylaşımda CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:
"Birileri kime güvenirse güvensin, ne algı yaparlarsa yapsınlar, benim güvendiğim halktır. Tek limanımdır halkım. 5'li çeteler, varlıkçılar, çantacılar; bu ülkenin ikinci 100 yılında siz olmayacaksınız. Biz olacağız biz. Halk. Hep beraber, hep beraber. Teşekkür ederim Sakarya!"