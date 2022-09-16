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https://sputniknews.com.tr/20220916/iki-genc-minibusun-altinda-kalmaktan-son-anda-kurtuldu-1061251548.html
İki genç minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
İki genç minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan minibüs markete daldı. O sırada kaldırımda yürüyen iki genç minibüsün altında kalmaktan saniyelere kurtuldu. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T00:53+0300
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türkiye
minibüs
kaza
manavgat
antalya
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada Gökhan Kök'ün kullandığı otomobille S.A.'nın kullandığı minibüs çarpıştı.Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan minibüs, köşede bulunan marketin manav reyonuna girdi. O sırada kaldırımda yürüyen iki genç minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.Kimsenin yaralanmadığı kazada, manav reyonunda ve araçlarda hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.Araçların çekici ile götürülmesinin ardından kavşakta trafik yeniden normale döndü.
https://sputniknews.com.tr/20220829/kaza-yapan-motosikletli-genc-taksinin-ustune-dustu-1060511610.html
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minibüs, kaza, manavgat, antalya
minibüs, kaza, manavgat, antalya

İki genç minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

00:53 16.09.2022 (güncellendi: 00:55 16.09.2022)
© İHA / ARİF KAPLAN-Antalya'nın Manavgat ilçesinde Esnaf Odası başkanının makam aracı ile çarpışan panelvan, kaldırımdaki manav tezgahına daldı. 1 kişinin yaralandığı kazada ortalık savaş alanına dönerken, kaldırımdaki 3 kişi ölümden kıl payı kurtuldu. Yaralanan makam aracının şoförü ambulansla hastaneye götürülürken, panelvan sürücüsü 0.29 promil alkollü çıktı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Esnaf Odası başkanının makam aracı ile çarpışan panelvan, kaldırımdaki manav tezgahına daldı. 1 kişinin yaralandığı kazada ortalık savaş alanına dönerken, kaldırımdaki 3 kişi ölümden kıl payı kurtuldu. Yaralanan makam aracının şoförü ambulansla hastaneye götürülürken, panelvan sürücüsü 0.29 promil alkollü çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© İHA / ARİF KAPLAN-
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan minibüs markete daldı. O sırada kaldırımda yürüyen iki genç minibüsün altında kalmaktan saniyelere kurtuldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada Gökhan Kök'ün kullandığı otomobille S.A.'nın kullandığı minibüs çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan minibüs, köşede bulunan marketin manav reyonuna girdi. O sırada kaldırımda yürüyen iki genç minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kimsenin yaralanmadığı kazada, manav reyonunda ve araçlarda hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.
Araçların çekici ile götürülmesinin ardından kavşakta trafik yeniden normale döndü.
Kaza yapan motosikletli genç, taksinin üstüne düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
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Kaza yapan motosikletli genç, taksinin üstüne düştü
29 Ağustos, 11:15
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