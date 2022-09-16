https://sputniknews.com.tr/20220916/iki-genc-minibusun-altinda-kalmaktan-son-anda-kurtuldu-1061251548.html

İki genç minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

İki genç minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan minibüs markete daldı. O sırada kaldırımda yürüyen iki genç minibüsün altında kalmaktan saniyelere kurtuldu. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T00:53+0300

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türkiye

minibüs

kaza

manavgat

antalya

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada Gökhan Kök'ün kullandığı otomobille S.A.'nın kullandığı minibüs çarpıştı.Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan minibüs, köşede bulunan marketin manav reyonuna girdi. O sırada kaldırımda yürüyen iki genç minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.Kimsenin yaralanmadığı kazada, manav reyonunda ve araçlarda hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.Araçların çekici ile götürülmesinin ardından kavşakta trafik yeniden normale döndü.

https://sputniknews.com.tr/20220829/kaza-yapan-motosikletli-genc-taksinin-ustune-dustu-1060511610.html

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