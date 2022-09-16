https://sputniknews.com.tr/20220916/iki-genc-minibusun-altinda-kalmaktan-son-anda-kurtuldu-1061251548.html
İki genç minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
İki genç minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan minibüs markete daldı. O sırada kaldırımda yürüyen iki genç minibüsün altında kalmaktan saniyelere kurtuldu. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T00:53+0300
2022-09-16T00:53+0300
2022-09-16T00:55+0300
türkiye
minibüs
kaza
manavgat
antalya
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada Gökhan Kök'ün kullandığı otomobille S.A.'nın kullandığı minibüs çarpıştı.Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan minibüs, köşede bulunan marketin manav reyonuna girdi. O sırada kaldırımda yürüyen iki genç minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.Kimsenin yaralanmadığı kazada, manav reyonunda ve araçlarda hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.Araçların çekici ile götürülmesinin ardından kavşakta trafik yeniden normale döndü.
https://sputniknews.com.tr/20220829/kaza-yapan-motosikletli-genc-taksinin-ustune-dustu-1060511610.html
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minibüs, kaza, manavgat, antalya
minibüs, kaza, manavgat, antalya
İki genç minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
00:53 16.09.2022 (güncellendi: 00:55 16.09.2022) Abone ol
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan minibüs markete daldı. O sırada kaldırımda yürüyen iki genç minibüsün altında kalmaktan saniyelere kurtuldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada Gökhan Kök'ün kullandığı otomobille S.A.'nın kullandığı minibüs çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan minibüs, köşede bulunan marketin manav reyonuna girdi. O sırada kaldırımda yürüyen iki genç minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kimsenin yaralanmadığı kazada, manav reyonunda ve araçlarda hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.
Araçların çekici ile götürülmesinin ardından kavşakta trafik yeniden normale döndü.