https://sputniknews.com.tr/20220829/kaza-yapan-motosikletli-genc-taksinin-ustune-dustu-1060511610.html

Kaza yapan motosikletli genç, taksinin üstüne düştü

Kaza yapan motosikletli genç, taksinin üstüne düştü

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, taksi şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T11:15+0300

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İstanbul Kadıköy'de kırmızı ışıkta bekleyen taksiye, bir motosikletli arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosiklet sürücüsü, taksinin üzerine düşerek yaralandı.Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında, kırmızı ışıkta bekleyen taksiye, motosikletli arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle takla atan motosiklet sürücüsü, taksinin üzerine düşerek, yaralandı. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü araç üzerinden kaldırarak ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, taksi şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Öte yandan motosiklet sürücüsünün araç üzerindeki görüntüsü çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20220827/kaza-geciren-tatlises-cesmede-iki-ayagi-alcili-sahne-aldi-yuce-allah-yine-bir-kiyak-gecti-1060453565.html

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