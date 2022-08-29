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Kaza yapan motosikletli genç, taksinin üstüne düştü
Kaza yapan motosikletli genç, taksinin üstüne düştü
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, taksi şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T11:15+0300
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İstanbul Kadıköy'de kırmızı ışıkta bekleyen taksiye, bir motosikletli arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosiklet sürücüsü, taksinin üzerine düşerek yaralandı.Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında, kırmızı ışıkta bekleyen taksiye, motosikletli arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle takla atan motosiklet sürücüsü, taksinin üzerine düşerek, yaralandı. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü araç üzerinden kaldırarak ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, taksi şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Öte yandan motosiklet sürücüsünün araç üzerindeki görüntüsü çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220827/kaza-geciren-tatlises-cesmede-iki-ayagi-alcili-sahne-aldi-yuce-allah-yine-bir-kiyak-gecti-1060453565.html
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türkiye, istanbul, motosiklet
türkiye, istanbul, motosiklet

Kaza yapan motosikletli genç, taksinin üstüne düştü

11:15 29.08.2022
© DHAKaza yapan motosikletli genç, taksinin üstüne düştü
Kaza yapan motosikletli genç, taksinin üstüne düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© DHA
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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, taksi şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İstanbul Kadıköy'de kırmızı ışıkta bekleyen taksiye, bir motosikletli arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosiklet sürücüsü, taksinin üzerine düşerek yaralandı.
Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında, kırmızı ışıkta bekleyen taksiye, motosikletli arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan motosiklet sürücüsü, taksinin üzerine düşerek, yaralandı. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü araç üzerinden kaldırarak ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, taksi şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan motosiklet sürücüsünün araç üzerindeki görüntüsü çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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