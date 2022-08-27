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Kaza geçiren Tatlıses, Çeşme'de iki ayağı alçılı sahne aldı: Yüce Allah yine bir kıyak geçti
Kaza geçiren Tatlıses, Çeşme'de iki ayağı alçılı sahne aldı: Yüce Allah yine bir kıyak geçti
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir restoranda konser veren İbrahim Tatlıses, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kaza sebebiyle ayaklarında alçıyla sahne aldı. Kaza... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T00:27+0300
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türkiye
ibrahim tatlıses
çeşme
konser
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kazada yaralanan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İzmir'in Çeşme ilçesinde bir restoranda sahne aldı. İki ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Tatlıses, sahneye ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyede çıktı. İbrahim Tatlıses, geçirdiği kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. Tatlıses, “Şimdi ben ayağımı yüzünüze karşı çevirdim özür dilerim. Niye? Ayağımın altında kırıklar olduğu için. Yüce Allah yine bir kıyak geçti. Allah yüzümüze baktı. Allah’ın sevgili kuluyum demek ki bize çok dua ediyorsunuz. Allah razı olsun. Oradan biz nasıl sağ çıktık ben hala şaşırmış vaziyetteyim. Yabancı filmlerde kamera araba içinde takla atar ya, aynen öyleydi. Habire döndüm ama bir yere varamadım. Kayaya çarpıp durduk. Bir çalışanımız var. 'İbrahim Bey biz yaşıyor muyuz' dedi. Dedim ki: Allah bizi kurtardı" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20220826/ibrahim-tatlises-tekerlekli-sandalyede-iki-ayagi-alcili-konser-verdi-allah-bitti-demeden-bitmiyor-1060406502.html
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ibrahim tatlıses, çeşme, konser
ibrahim tatlıses, çeşme, konser

Kaza geçiren Tatlıses, Çeşme'de iki ayağı alçılı sahne aldı: Yüce Allah yine bir kıyak geçti

00:27 27.08.2022
© İHA / MUHAMMET İSA ATAGÖZ-AW698957İbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© İHA / MUHAMMET İSA ATAGÖZ-AW698957
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İzmir'in Çeşme ilçesinde bir restoranda konser veren İbrahim Tatlıses, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kaza sebebiyle ayaklarında alçıyla sahne aldı. Kaza ile ilgili açıklama yapan Tatlıses, "Oradan biz nasıl sağ çıktık ben hala şaşırmış vaziyetteyim. . Yüce Allah yine bir kıyak geçti. Bizi Allah korudu" dedi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kazada yaralanan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İzmir'in Çeşme ilçesinde bir restoranda sahne aldı.

İki ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Tatlıses, sahneye ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyede çıktı.

İbrahim Tatlıses, geçirdiği kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. Tatlıses, “Şimdi ben ayağımı yüzünüze karşı çevirdim özür dilerim. Niye? Ayağımın altında kırıklar olduğu için. Yüce Allah yine bir kıyak geçti. Allah yüzümüze baktı. Allah’ın sevgili kuluyum demek ki bize çok dua ediyorsunuz. Allah razı olsun. Oradan biz nasıl sağ çıktık ben hala şaşırmış vaziyetteyim. Yabancı filmlerde kamera araba içinde takla atar ya, aynen öyleydi. Habire döndüm ama bir yere varamadım. Kayaya çarpıp durduk. Bir çalışanımız var. 'İbrahim Bey biz yaşıyor muyuz' dedi. Dedim ki: Allah bizi kurtardı" açıklamasında bulundu.
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı konser verdi: Allah bitti demeden bitmiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
TÜRKİYE
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı konser verdi: Allah bitti demeden bitmiyor
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