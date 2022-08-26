Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220826/ibrahim-tatlises-tekerlekli-sandalyede-iki-ayagi-alcili-konser-verdi-allah-bitti-demeden-bitmiyor-1060406502.html
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı konser verdi: Allah bitti demeden bitmiyor
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı konser verdi: Allah bitti demeden bitmiyor
Muğla'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tedavisinin ardından Tatlıses, bu akşam sahne... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T00:22+0300
2022-08-26T00:25+0300
türkiye
ibrahim tatlıses
kaza
trafik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060406778_0:2:1200:677_1920x0_80_0_0_0c6d9faf2841c546c1f44ffc2c9a0ad5.jpg
İçinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin Bodrum-Yalıkavak yolunda çarpışması sonucu yaralanan Tatlıses, tedavi altına alındığı Acıbadem Bodrum Hastanesinden ambulansla ayrıldı.Tatlıses'i taşıyan ambulans ve beraberindeki araçlar, Tatlıses'in bu akşam sahne alması beklenen Yalıkavak'taki restorana gitti.Tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı halde sahneye çıkan Tatlıses, şarkılarını seslendirdi. Kaza anına ilişkin de konuşan Tatlıses, araçlarının devrilmesini iki kayanın engellediğini söyledi.Oğlu İdo Tatlıses'in öndeki araçta olduğunu, çarpışmadan sonra araçların ön bölümlerinin alev aldığını görmesiyle yoldan geçenleri durdurduğunu, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiklerini anlatan Tatlıses, "Allah bitti demeden bitmiyor. Ben de arabanın içindeyim. Kül olup gideceğiz. Bir arkadaş tüpü veriyor, söndürüyorlar ateşi. Ben 'Ne oldu?' diye soruyorum. 'Bize çarpan kamyon yanıyor.' diyorlar. Halbuki biz yanıyoruz. Sonra görüntüleri izledim, 'Allah'ım ne kadar büyüksün.' dedim. Ne mucizelerin var. Bakın buradayız. 'Ben seyircimin karşısına çıkacağım, söz verdim onlara.' dedim, buradayız. İtfaiyeye, polislere, jandarmaya, hastanemize çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen 48 BZ 087 plakalı kamyonetin hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı.Hastaneden yapılan açıklamada, Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar bulunduğu belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220825/bodrumda-kaza-geciren-sanatci-ibrahim-tatlises-hastaneden-taburcu-edildi-1060398183.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060406778_148:0:1052:678_1920x0_80_0_0_23ddeb4b5ec3bc6cdba696bcf8d3d73a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibrahim tatlıses, kaza, trafik
ibrahim tatlıses, kaza, trafik

İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı konser verdi: Allah bitti demeden bitmiyor

00:22 26.08.2022 (güncellendi: 00:25 26.08.2022)
© AAİbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı konser verdi: Allah bitti demeden bitmiyor
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı konser verdi: Allah bitti demeden bitmiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Muğla'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tedavisinin ardından Tatlıses, bu akşam sahne alması beklenen Yalıkavak'taki restorana gitti. ekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı halde sahneye çıkan Tatlıses, "Allah bitti demeden bitmiyor" dedi.
İçinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin Bodrum-Yalıkavak yolunda çarpışması sonucu yaralanan Tatlıses, tedavi altına alındığı Acıbadem Bodrum Hastanesinden ambulansla ayrıldı.

Tatlıses'i taşıyan ambulans ve beraberindeki araçlar, Tatlıses'in bu akşam sahne alması beklenen Yalıkavak'taki restorana gitti.

Tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı halde sahneye çıkan Tatlıses, şarkılarını seslendirdi. Kaza anına ilişkin de konuşan Tatlıses, araçlarının devrilmesini iki kayanın engellediğini söyledi.

Oğlu İdo Tatlıses'in öndeki araçta olduğunu, çarpışmadan sonra araçların ön bölümlerinin alev aldığını görmesiyle yoldan geçenleri durdurduğunu, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiklerini anlatan Tatlıses, "Allah bitti demeden bitmiyor. Ben de arabanın içindeyim. Kül olup gideceğiz. Bir arkadaş tüpü veriyor, söndürüyorlar ateşi. Ben 'Ne oldu?' diye soruyorum. 'Bize çarpan kamyon yanıyor.' diyorlar. Halbuki biz yanıyoruz. Sonra görüntüleri izledim, 'Allah'ım ne kadar büyüksün.' dedim. Ne mucizelerin var. Bakın buradayız. 'Ben seyircimin karşısına çıkacağım, söz verdim onlara.' dedim, buradayız. İtfaiyeye, polislere, jandarmaya, hastanemize çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

© AAİbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı konser verdi: Allah bitti demeden bitmiyor
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı konser verdi: Allah bitti demeden bitmiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı konser verdi: Allah bitti demeden bitmiyor
© AA

Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen 48 BZ 087 plakalı kamyonetin hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamada, Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar bulunduğu belirtilmişti.
© AAİbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı konser verdi: Allah bitti demeden bitmiyor
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı konser verdi: Allah bitti demeden bitmiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede iki ayağı alçılı konser verdi: Allah bitti demeden bitmiyor
© AA
İbrahim Tatlıses - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
TÜRKİYE
Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi
Dün, 21:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала