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https://sputniknews.com.tr/20220825/bodrumda-kaza-geciren-sanatci-ibrahim-tatlises-hastaneden-taburcu-edildi-1060398183.html
Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi
Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T21:49+0300
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ibrahim tatlıses
taburcu
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İçinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin Bodrum-Yalıkavak yolunda çarpışması sonucu yaralanan İbrahim Tatlıses, tedavi altına alındığı Acıbadem Bodrum Hastanesi'nden ambulansla ayrıldı.Tatlıses'i taşıyan ambulans ve beraberindeki araçlar, Tatlıses'in bu akşam sahne alması beklenen restorana gitti.Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nadir Şener, yazılı açıklamasında, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu, sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar bulunduğunu belirtmişti.Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen kamyonetin hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220825/ibrahim-tatlisesin-ayaginda-kiriklar-tespit-edildi-allah-bitti-demesen-bitmez-1060391670.html
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ibrahim tatlıses, taburcu, kaza
ibrahim tatlıses, taburcu, kaza

Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

21:49 25.08.2022
© İHAİbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© İHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
İçinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin Bodrum-Yalıkavak yolunda çarpışması sonucu yaralanan İbrahim Tatlıses, tedavi altına alındığı Acıbadem Bodrum Hastanesi'nden ambulansla ayrıldı.
Tatlıses'i taşıyan ambulans ve beraberindeki araçlar, Tatlıses'in bu akşam sahne alması beklenen restorana gitti.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nadir Şener, yazılı açıklamasında, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu, sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar bulunduğunu belirtmişti.
Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen kamyonetin hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı.
İbrahim Tatlıses, - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
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