https://sputniknews.com.tr/20220825/bodrumda-kaza-geciren-sanatci-ibrahim-tatlises-hastaneden-taburcu-edildi-1060398183.html

Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T21:49+0300

2022-08-25T21:49+0300

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türkiye

ibrahim tatlıses

taburcu

kaza

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İçinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin Bodrum-Yalıkavak yolunda çarpışması sonucu yaralanan İbrahim Tatlıses, tedavi altına alındığı Acıbadem Bodrum Hastanesi'nden ambulansla ayrıldı.Tatlıses'i taşıyan ambulans ve beraberindeki araçlar, Tatlıses'in bu akşam sahne alması beklenen restorana gitti.Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nadir Şener, yazılı açıklamasında, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu, sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar bulunduğunu belirtmişti.Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen kamyonetin hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220825/ibrahim-tatlisesin-ayaginda-kiriklar-tespit-edildi-allah-bitti-demesen-bitmez-1060391670.html

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ibrahim tatlıses, taburcu, kaza