https://sputniknews.com.tr/20220825/ibrahim-tatlisesin-ayaginda-kiriklar-tespit-edildi-allah-bitti-demesen-bitmez-1060391670.html

İbrahim Tatlıses'in ayağında kırıklar tespit edildi: 'Allah bitti demeden bitmez'

İbrahim Tatlıses'in ayağında kırıklar tespit edildi: 'Allah bitti demeden bitmez'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'in ayak tarak kemiklerinde kırıklar tespit edildi. Tatlıses'i ziyaret... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T17:43+0300

2022-08-25T17:43+0300

2022-08-25T17:51+0300

türkiye

ibrahim tatlıses

kaza

bodrum

ebru yaşar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060391355_0:251:720:656_1920x0_80_0_0_b25d432472c6a83b7fa430d0fd6c0b8a.jpg

İçinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin Bodrum-Yalıkavak yolunda çarpışması sonucu yaralanan İbrahim Tatlıses'in Acıbadem Bodrum Hastanesindeki tedavisi sürüyor.Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nadir Şener, yaptığı yazılı açıklamada, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastaneye getirildiğinde bilincinin açık olduğunu bildirdi.Gerekli tetkiklerin hastanede hızlıca yapıldığını anlatan Şener, "Kafa, göğüs kafesi ve batın travması bulunmuyor. Sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar var. Kırıklar için şu anda cerrahi düşünülmüyor. Beyin cerrahisi, genel cerrahi, dahiliye, kardiyoloji ve ortopedi uzmanlarınca muayene edilen hastamızın tedavisi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.Bu arada ailesi ve sanatçı arkadaşları Tatlıses'i tedavi altında olduğu hastanede yalnız bırakmadı.Oğlu Ahmet Tatlı, hastane önünde yaptığı açıklamada, babasının kötü bir kaza atlattığını ifade etti.Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Tatlı, "Gerçekten büyük bir kaza. Çok iyi bir şekilde çıktı, diğer yaralı arkadaşlar da aynı şekilde. Allah'ın takdiri, buna da şükür. Doktorlarla görüştükten sonra sahneye çıkabilir. Doktorlar öyle söyledi. Rabbim bir daha yaşatmasın" diye konuştu.Şarkıcı Ebru Yaşar da ziyaret ettiği Tatlıses'in neşesinin yerinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:Öte yandan, Bodrum'da yaşayan bazı sanatçı ve iş adamları da hastaneye gelerek Tatlıses'i ziyaret etti.Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen kamyonetin hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220825/brahim-tatlises-bodrumda-trafik-kazasi-gecirdi-1060370727.html

türkiye

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibrahim tatlıses, kaza, bodrum, ebru yaşar