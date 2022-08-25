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https://sputniknews.com.tr/20220825/brahim-tatlises-bodrumda-trafik-kazasi-gecirdi-1060370727.html
İbrahim Tatlıses'in aracı Bodrum'da şarampole yuvarlandı: Kurtarma çalışmaları sürüyor
İbrahim Tatlıses'in aracı Bodrum'da şarampole yuvarlandı: Kurtarma çalışmaları sürüyor
Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T11:31+0300
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yaşam
ibrahim tatlıses
kaza
trafik kazası
bodrum
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde şarampole yuvarlandı. Kazada Tatlıses'in araçta sıkıştığı belirtilirken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Tatlısesi kurtarma çalışmalarının sürdüğü, kaza sırasında kızının da yanında olduğu ifade edildi.
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ibrahim tatlıses, kaza, trafik kazası, bodrum
ibrahim tatlıses, kaza, trafik kazası, bodrum

İbrahim Tatlıses'in aracı Bodrum'da şarampole yuvarlandı: Kurtarma çalışmaları sürüyor

11:31 25.08.2022 (güncellendi: 11:49 25.08.2022)
© İHAtatlıses
tatlıses - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© İHA
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Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde şarampole yuvarlandı.
Kazada Tatlıses'in araçta sıkıştığı belirtilirken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tatlısesi kurtarma çalışmalarının sürdüğü, kaza sırasında kızının da yanında olduğu ifade edildi.
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