https://sputniknews.com.tr/20220825/brahim-tatlises-bodrumda-trafik-kazasi-gecirdi-1060370727.html

İbrahim Tatlıses'in aracı Bodrum'da şarampole yuvarlandı: Kurtarma çalışmaları sürüyor

İbrahim Tatlıses'in aracı Bodrum'da şarampole yuvarlandı: Kurtarma çalışmaları sürüyor

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T11:31+0300

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yaşam

ibrahim tatlıses

kaza

trafik kazası

bodrum

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde şarampole yuvarlandı. Kazada Tatlıses'in araçta sıkıştığı belirtilirken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Tatlısesi kurtarma çalışmalarının sürdüğü, kaza sırasında kızının da yanında olduğu ifade edildi.

bodrum

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ibrahim tatlıses, kaza, trafik kazası, bodrum