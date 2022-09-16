https://sputniknews.com.tr/20220916/hakan-cavusoglu-yunanistanin-geri-itmelerle-kiydigi-canlar-bati-icin-tam-bir-kara-leke-1061273580.html

Hakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın geri itmelerle kıydığı canlar, Batı için tam bir kara leke

Hakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın geri itmelerle kıydığı canlar, Batı için tam bir kara leke

Yunanistan’ın karadan ve denizden geri ittiği mülteciler arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2020 yılından bugüne 138’e ulaştı. TBMM İnsan Haklarını... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T15:45+0300

2022-09-16T15:45+0300

2022-09-16T15:45+0300

türkiye

göçmen

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göçmen çocuk

göçmen kaçakçılığı

ege denizi

yunanistan

hakan çavuşoğlu

insan hakları

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İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2022 yılında Yunanistan’ın geri ittiği göçmenlerin sayısı 15 bin 506 oldu. Ocak ayından bugüne geri itme eylemleri sırasında hayatını kaybeden göçmen sayısı ise 45’e ulaştı. Son olarak Yunanistan’ın geçen hafta sonu Muğla açıklarında geri ittiği çok sayıda düzensiz göçmenden 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın 6 göçmenin yaşamını yitirdi.Yunanistan 49 bin 548 göçmeni geri ittiYunanistan’ın uyguladığı mülteci politikası kapsamında 2020 yılından bu güne kadar geri itilen düzensiz göçmen sayısı 49 bin 548’e ulaştı. Ege Denizi’nde Yunanistan tarafından geri itilen göçmen sayısı 40 bin 351 olurken, kara sınırından Yunanistan’ın geri ittiği göçmen sayısı 9 bin 197 oldu.Geri itilen göçmenler arasında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2020’den bu yana 138 oldu. Geri itilen göçmenlerin 121’i kara sınırında hayatını kaybederken, 17’si Ege Denizi’nde yaşamını yitirdi. Son iki yılda geri itilan 194’ü ise Türkiye tarafından yaralı olarak kurtarıldı.‘Rakamlar çok vahim boyutlara ulaştı’Yunanistan’ın bu eylemleri karşısında Batı’nın yeterli tepkiyi vermediğine dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu “Maalesef Yunanistan zulmünü artırarak sürdürüyor. Rakamlar çok vahim boyutlara ulaştı. Dünyayı bekleyen tehlike giderek derinleşen insani krizlere kör sağır ve dilsiz kalarak, bu zulmün sıradanlaştırılmasıdır. Yunanistan öldürmeye, dünya seyretmeye alıştı. Batı'nın Aylan Bebek'in minik bedeninin sahile vurmasından bu yana sayılar oldukça arttığı halde hiç bir ilerleme göstermediği ortada. Bu vahim utanç tablosu Batı için tam bir kara lekedir. Sadece kendinden olanı insan kabul eden anlayış asla medeni kabul edilemez. İnsan hakları konusunda herkese parmak sallayan Batı, konu kendine gelince duyarsızlaşıyor. Batının hiçbir zaman uygar olmadığını ifade eden Aliya İzzetbegoviç'in tespitiyle, bugünkü refahın; devam edegelen sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kurulu olduğu daha net anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.‘Mazlumların yanında bir tavır sergiliyoruz’Türkiye’nin, Yunanistan’ın geri itme eylemlerine karşı her platformda girişimde bulunduklarını ifade eden Çavuşoğlu “Burada ortaya konulan yaklaşım barbarlıktır. Türkiye olarak sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde bu barbarlığa karşı tüm uluslararası platformlarda en gür şekilde itirazımızı yapıyor, mazlumların yanında bir tavır sergiliyoruz. Yunanistan'ın geri itmelerle çoluk çocuk demeden kıydığı canlar, Batının insan haklarına ilişkin kendi ortaya koydukları sözleşmeleri gözlerini dahi kırpmadan nasıl ihlal ettiğinin apaçık resmidir” değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20220915/ab-yunanistanin-geri-itmesi-nedeniyle-meydana-gelen-trajedi-icin-sorusturma-istedi-1061221953.html

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