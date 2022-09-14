https://sputniknews.com.tr/20220914/bmden-yunanistan-aciklarinda-geri-itilen-6-gocmenin-olumune-tepki--1061191551.html
BM'den Yunanistan açıklarında geri itilen 6 göçmenin ölümüne tepki
BM'den Yunanistan açıklarında geri itilen 6 göçmenin ölümüne tepki
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan güvenlik güçlerinin dün kara sularından geri ittiği düzensiz göçmenlerden 6'sının... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T20:19+0300
2022-09-14T20:19+0300
2022-09-14T20:19+0300
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bm
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yunanistan
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tepki
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BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, Yunanistan güvenlik güçlerinin dün kara sularından geri ittiği düzensiz göçmenlerden 6’sının hayatını kaybetmesine ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi.Mantoo, “Bu can kayıpları kabul edilemez. Akdeniz’de yetkili makamların inisiyatifiyle zamanlı ve etkili arama kurtarma çalışmalarının acilen yeniden başlatılması gerektiğini tekrarlıyoruz” ifadesini kullandı.2022’nin başından bu yana Akdeniz ve Kuzeybatı Afrika rotaları üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 1300’den fazla göçmenin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Mantoo, “Denizde arama ve kurtarma çalışmaları, can kayıplarını önlemek için kritik öneme sahip olmakla birlikte uluslararası bir sorumluluktur” değerlendirmesinde bulundu.Muğla açıklarında dün Yunanistan unsurlarınca geri itilen 73 düzensiz göçmen kurtarılırken 2’si bebek, 3’ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220913/yunanistan-unsurlarinca-turk-karasularina-geri-itilen-gocmenlerden-6-kisi-hayatini-kaybetti-1061144101.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), yunanistan, göçmen, kaçak göçmen, ölüm, tepki
bm, birleşmiş milletler (bm), yunanistan, göçmen, kaçak göçmen, ölüm, tepki
BM'den Yunanistan açıklarında geri itilen 6 göçmenin ölümüne tepki
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan güvenlik güçlerinin dün kara sularından geri ittiği düzensiz göçmenlerden 6'sının hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.
BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, Yunanistan güvenlik güçlerinin dün kara sularından geri ittiği düzensiz göçmenlerden 6’sının hayatını kaybetmesine ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi.
Mantoo, “Bu can kayıpları kabul edilemez. Akdeniz’de yetkili makamların inisiyatifiyle zamanlı ve etkili arama kurtarma çalışmalarının acilen yeniden başlatılması gerektiğini tekrarlıyoruz” ifadesini kullandı.
2022’nin başından bu yana Akdeniz ve Kuzeybatı Afrika rotaları üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 1300’den fazla göçmenin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Mantoo, “Denizde arama ve kurtarma çalışmaları, can kayıplarını önlemek için kritik öneme sahip olmakla birlikte uluslararası bir sorumluluktur” değerlendirmesinde bulundu.
Muğla açıklarında dün Yunanistan unsurlarınca geri itilen 73 düzensiz göçmen kurtarılırken 2’si bebek, 3’ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.