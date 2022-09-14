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https://sputniknews.com.tr/20220914/bmden-yunanistan-aciklarinda-geri-itilen-6-gocmenin-olumune-tepki--1061191551.html
BM'den Yunanistan açıklarında geri itilen 6 göçmenin ölümüne tepki
BM'den Yunanistan açıklarında geri itilen 6 göçmenin ölümüne tepki
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan güvenlik güçlerinin dün kara sularından geri ittiği düzensiz göçmenlerden 6'sının... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T20:19+0300
2022-09-14T20:19+0300
dünya
bm
birleşmiş milletler (bm)
yunanistan
göçmen
kaçak göçmen
ölüm
tepki
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BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, Yunanistan güvenlik güçlerinin dün kara sularından geri ittiği düzensiz göçmenlerden 6’sının hayatını kaybetmesine ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi.Mantoo, “Bu can kayıpları kabul edilemez. Akdeniz’de yetkili makamların inisiyatifiyle zamanlı ve etkili arama kurtarma çalışmalarının acilen yeniden başlatılması gerektiğini tekrarlıyoruz” ifadesini kullandı.2022’nin başından bu yana Akdeniz ve Kuzeybatı Afrika rotaları üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 1300’den fazla göçmenin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Mantoo, “Denizde arama ve kurtarma çalışmaları, can kayıplarını önlemek için kritik öneme sahip olmakla birlikte uluslararası bir sorumluluktur” değerlendirmesinde bulundu.Muğla açıklarında dün Yunanistan unsurlarınca geri itilen 73 düzensiz göçmen kurtarılırken 2’si bebek, 3’ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220913/yunanistan-unsurlarinca-turk-karasularina-geri-itilen-gocmenlerden-6-kisi-hayatini-kaybetti-1061144101.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), yunanistan, göçmen, kaçak göçmen, ölüm, tepki
bm, birleşmiş milletler (bm), yunanistan, göçmen, kaçak göçmen, ölüm, tepki

BM'den Yunanistan açıklarında geri itilen 6 göçmenin ölümüne tepki

20:19 14.09.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ-İzmir’in Dikili, Foça, Çeşme ve Seferihisar açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 386 yasadışı göçmen kurtarıldı.
İzmir’in Dikili, Foça, Çeşme ve Seferihisar açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 386 yasadışı göçmen kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ-
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan güvenlik güçlerinin dün kara sularından geri ittiği düzensiz göçmenlerden 6'sının hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.
BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, Yunanistan güvenlik güçlerinin dün kara sularından geri ittiği düzensiz göçmenlerden 6’sının hayatını kaybetmesine ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi.
Mantoo, “Bu can kayıpları kabul edilemez. Akdeniz’de yetkili makamların inisiyatifiyle zamanlı ve etkili arama kurtarma çalışmalarının acilen yeniden başlatılması gerektiğini tekrarlıyoruz” ifadesini kullandı.
2022’nin başından bu yana Akdeniz ve Kuzeybatı Afrika rotaları üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 1300’den fazla göçmenin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Mantoo, “Denizde arama ve kurtarma çalışmaları, can kayıplarını önlemek için kritik öneme sahip olmakla birlikte uluslararası bir sorumluluktur” değerlendirmesinde bulundu.
Muğla açıklarında dün Yunanistan unsurlarınca geri itilen 73 düzensiz göçmen kurtarılırken 2’si bebek, 3’ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.
Ege'de yasadışı göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
TÜRKİYE
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen göçmenlerden 6 kişi hayatını kaybetti
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