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https://sputniknews.com.tr/20220916/britanyadan-cin-heyetinin-kralicenin-naasini-ziyaret-icin-parlamentoya-girmesine-yasak-1061268578.html
Britanya'dan Çin heyetinin kraliçenin naaşını ziyaret için parlamentoya girmesine yasak
Britanya'dan Çin heyetinin kraliçenin naaşını ziyaret için parlamentoya girmesine yasak
Britanya'nın başkenti Londra'da parlamentoya evsahipliği yapan Westminster Salonu'nda halka açılan Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını ziyaret etmek isteyen Çin... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T13:42+0300
2022-09-16T13:50+0300
dünya
britanya
ingiltere
londra
parlamento
kraliçe 2. elizabeth
çin
büyükelçi
heyet
yasak
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19 Eylül'deki cenaze törenine dek küre, asa ve hükümdarlık tacıyla birlikte katafalka konan ve kraliyet muhafızları tarafından korunan 2. Elizabeth'in tabutunu ziyaret eden kitle içinde Çin hükümeti heyetinin de yer almasına izin verilmedi. Politico ve BBC News'un haberine göre Britanya parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle, Çin hükümeti heyetinin Westminster Salonu'na erişim talebini reddetti. Hoyle, bunu Pekin'in Britanya parlamentosunun 7 üyesine yaptırım uygulamasıyla gerekçelendirdi. BBC'nin konuyla ilgili soruları üzerine Avam Kamarası, güvenlik konularında yorum yapmadığını söyledi. Batı'nın yaptırım dalgası altındaki Çin, geçen yıl Uygur Müslümanlarına kötü muamele suçlamalarına misilleme olarak 7'si parlamenter 9 Britanyalıya seyahat yasağı ve mal varlıklarını dondurma getirmişti. Bunun üzerine Çin'in Londra Büyükelçisi, Britanya parlamentosuna girmekten men edilmişti. Çin hükümetinin 'alçakça ve korkakça' diye eleştirdiği bu yasak, artık 2. Elizabeth'e saygılarını sunmak isteyen bir Çin hükümet heyetini de kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu. BBC, bu yasağın Britanya-Çin ilişkilerindeki gerilimi daha da artıracağı yorumunu yaptı. Bununla birlikte pazartesi günkü cenaze törenine Çin'in Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan'ı göndermesi bekleniyor. Çin'in yaptırım kararı aldığı Muhafazakar Partili eski bakanlar Iain Duncan Smith ve Tim Loughton dahil 7 parlamenter ise önceki günkü açıklamalarında Dışişleri Bakanı'nı, kraliçenin cenazesine katılması için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yaptığı daveti geri çekmeye çağırdı. Açıklamada, 'insan hakları sicili göz önüne alındığında, Çin hükümetinin cenazede temsil edilmesinin tamamen uygunsuz olacağı' iddia edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220912/kral-3-charles-parlamentoya-annesi-gibi--anayasal-yonetisim-ilkelerini-koruyacagina-dair-soz-verdi-1061097786.html
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britanya, ingiltere, londra, parlamento, kraliçe 2. elizabeth, çin, büyükelçi, heyet, yasak
britanya, ingiltere, londra, parlamento, kraliçe 2. elizabeth, çin, büyükelçi, heyet, yasak

Britanya'dan Çin heyetinin kraliçenin naaşını ziyaret için parlamentoya girmesine yasak

13:42 16.09.2022 (güncellendi: 13:50 16.09.2022)
© AP Photo / Christopher FurlongGeçtiğimiz hafta hayata veda eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için düzenlenen anma törenleri devam ediyor. Kraliçe'nin parlamento binasındaki Westminster Hall'a getirilen tabutu başında nöbet tutan muhafızlardan birinin yere yığıldığı anlar kameralara yansıdı.
Geçtiğimiz hafta hayata veda eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için düzenlenen anma törenleri devam ediyor. Kraliçe'nin parlamento binasındaki Westminster Hall'a getirilen tabutu başında nöbet tutan muhafızlardan birinin yere yığıldığı anlar kameralara yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Christopher Furlong
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Britanya'nın başkenti Londra'da parlamentoya evsahipliği yapan Westminster Salonu'nda halka açılan Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını ziyaret etmek isteyen Çin hükümeti heyeti yasak yedi.
19 Eylül'deki cenaze törenine dek küre, asa ve hükümdarlık tacıyla birlikte katafalka konan ve kraliyet muhafızları tarafından korunan 2. Elizabeth'in tabutunu ziyaret eden kitle içinde Çin hükümeti heyetinin de yer almasına izin verilmedi.
Politico ve BBC News'un haberine göre Britanya parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle, Çin hükümeti heyetinin Westminster Salonu'na erişim talebini reddetti. Hoyle, bunu Pekin'in Britanya parlamentosunun 7 üyesine yaptırım uygulamasıyla gerekçelendirdi. BBC'nin konuyla ilgili soruları üzerine Avam Kamarası, güvenlik konularında yorum yapmadığını söyledi.
Batı'nın yaptırım dalgası altındaki Çin, geçen yıl Uygur Müslümanlarına kötü muamele suçlamalarına misilleme olarak 7'si parlamenter 9 Britanyalıya seyahat yasağı ve mal varlıklarını dondurma getirmişti. Bunun üzerine Çin'in Londra Büyükelçisi, Britanya parlamentosuna girmekten men edilmişti. Çin hükümetinin 'alçakça ve korkakça' diye eleştirdiği bu yasak, artık 2. Elizabeth'e saygılarını sunmak isteyen bir Çin hükümet heyetini de kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu.
Britanya'da Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral 3. Charles, eşi Camilla'nın eşliğinde gittiği parlamentoya evsahipliği yapan Westminster Sarayı'nın en eski yapısı Westminster Hall'da milletvekillerine seslendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
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BBC, bu yasağın Britanya-Çin ilişkilerindeki gerilimi daha da artıracağı yorumunu yaptı.
Bununla birlikte pazartesi günkü cenaze törenine Çin'in Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan'ı göndermesi bekleniyor.
Çin'in yaptırım kararı aldığı Muhafazakar Partili eski bakanlar Iain Duncan Smith ve Tim Loughton dahil 7 parlamenter ise önceki günkü açıklamalarında Dışişleri Bakanı'nı, kraliçenin cenazesine katılması için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yaptığı daveti geri çekmeye çağırdı. Açıklamada, 'insan hakları sicili göz önüne alındığında, Çin hükümetinin cenazede temsil edilmesinin tamamen uygunsuz olacağı' iddia edildi.
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