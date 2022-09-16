https://sputniknews.com.tr/20220916/britanya-kralicesi-2-elizabethin-cenaze-surecine-sahne-olan-londrada-iki-polis-bicaklandi-1061258042.html

Kraliçenin cenaze süreci için olağanüstü güvenlik önlemlerine rağmen Londra'da iki polis bıçaklandı

Kraliçenin cenaze süreci için olağanüstü güvenlik önlemlerine rağmen Londra'da iki polis bıçaklandı

Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşının parlamentoda halkın ziyaretine açıldığı Londra'dan iki polisin bıçaklı saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldığı... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T10:48+0300

2022-09-16T10:48+0300

2022-09-16T11:42+0300

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londra

kraliçe 2. elizabeth

cenaze

naaş

güvenlik

önlem

bıçaklı saldırı

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İngiliz basını, Londra'nın merkezindeki Leicester Meydanı yakınlarında iki polis memurunun bir erkeğin bıçaklı saldırısına uğramasının ardından hastaneye kaldırıldığını, memurlardan birinin ağır yaralandığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini duyurdu. Zanlı elektro şok tabancası kullanılarak yakalandı"Polis, cuma günü saat 06.00 sularında Leicester Meydanı bölgesinde bıçaklı bir erkekle karşılaştı. Bıçakla yaralanan iki memur hastanede tedavi altına alındı" açıklamasını yapan Londra polis teşkilatı, olayın ardından elektro şok tabancası kullanarak zanlı erkeği yakaladı. Acil durum çalışanına saldırma ve ağır fiziksel zarar vermeyle suçlanan zanlının da hastaneye kaldırıldığını belirten polis, olayı çevreleyen koşulların aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğünü duyurmasının ardından olayın terör bağlantılı olmadığını açıkladı. Polis bıçaklama, Londra'nın merkezinde Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze süreci nedeniyle büyük bir güvenlik operasyonu yürütüldüğü dönemde meydana geldi. Olayın gerçekleştiği Soho'daki Leicester Meydanı'na bakan Piccadilly Circus civarı, Kraliçe'nin naaşının ziyarete açıldığı parlamento ve diğer anma alanlarının yakınında değil.

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britanya, ingiltere, londra, kraliçe 2. elizabeth, cenaze, naaş, güvenlik, önlem, bıçaklı saldırı, bıçaklama, polis, polis memuru