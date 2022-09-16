https://sputniknews.com.tr/20220916/bottan-dusen-suriyeli-gocmen-motorun-pervanesine-kapilarak-yasamini-yitirdi--1061253022.html

Bottan düşen Suriyeli göçmen, motorun pervanesine kapılarak yaşamını yitirdi

Bottan düşen Suriyeli göçmen, motorun pervanesine kapılarak yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bindiği lastik bottan düşen Suriyeli göçmen, pervaneye kapılması sonucu yaşamını yitirdi. Bottaki bir kişi organizatör olduğu... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T02:01+0300

2022-09-16T02:01+0300

2022-09-16T02:01+0300

türkiye

bot

göçmen

suriyeli

ölüm

muğla

bodrum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1061253128_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a3062dc3fbec341b0a1614a71d70f5e8.jpg

Bodrum’dan bota binen toplam 12 göçmen, Yunanistan'ın Kos Adasına doğru yola çıktı. Karaada açıklarında 21 yaşındaki Mohamad Omar Khattab, bottan düştü. Bota takılı motorun pervanesine kapılan Suriye uyruklu göçmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.Olaydan kısa süre sonra Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti. Yaşamını yitiren göçmen ekiplerce denizden alındı. Bottaki 12 göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.Organizatör olduğu değerlendirilen bottaki bir kişi gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220914/bmden-yunanistan-aciklarinda-geri-itilen-6-gocmenin-olumune-tepki--1061191551.html

türkiye

muğla

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bot, göçmen, suriyeli, ölüm, muğla, bodrum