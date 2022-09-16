https://sputniknews.com.tr/20220916/bottan-dusen-suriyeli-gocmen-motorun-pervanesine-kapilarak-yasamini-yitirdi--1061253022.html
Bottan düşen Suriyeli göçmen, motorun pervanesine kapılarak yaşamını yitirdi
Bottan düşen Suriyeli göçmen, motorun pervanesine kapılarak yaşamını yitirdi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bindiği lastik bottan düşen Suriyeli göçmen, pervaneye kapılması sonucu yaşamını yitirdi. Bottaki bir kişi organizatör olduğu... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T02:01+0300
2022-09-16T02:01+0300
2022-09-16T02:01+0300
türkiye
bot
göçmen
suriyeli
ölüm
muğla
bodrum
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Bodrum’dan bota binen toplam 12 göçmen, Yunanistan'ın Kos Adasına doğru yola çıktı. Karaada açıklarında 21 yaşındaki Mohamad Omar Khattab, bottan düştü. Bota takılı motorun pervanesine kapılan Suriye uyruklu göçmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.Olaydan kısa süre sonra Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti. Yaşamını yitiren göçmen ekiplerce denizden alındı. Bottaki 12 göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.Organizatör olduğu değerlendirilen bottaki bir kişi gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220914/bmden-yunanistan-aciklarinda-geri-itilen-6-gocmenin-olumune-tepki--1061191551.html
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bot, göçmen, suriyeli, ölüm, muğla, bodrum
bot, göçmen, suriyeli, ölüm, muğla, bodrum
Bottan düşen Suriyeli göçmen, motorun pervanesine kapılarak yaşamını yitirdi
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde bindiği lastik bottan düşen Suriyeli göçmen, pervaneye kapılması sonucu yaşamını yitirdi. Bottaki bir kişi organizatör olduğu değerlendirilerek gözaltına alındı.
Bodrum’dan bota binen toplam 12 göçmen, Yunanistan'ın Kos Adasına doğru yola çıktı.
Karaada açıklarında 21 yaşındaki Mohamad Omar Khattab, bottan düştü. Bota takılı motorun pervanesine kapılan Suriye uyruklu göçmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olaydan kısa süre sonra Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti. Yaşamını yitiren göçmen ekiplerce denizden alındı.
Bottaki 12 göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Organizatör olduğu değerlendirilen bottaki bir kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.