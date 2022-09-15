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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220915/ukrayna-lideri-zelenskiy-israilden-hava-savunma-sistemlerinin-tedarikine-iliskin-onay-alamadi-1061244511.html
Ukrayna lideri Zelenskiy, İsrail’den hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin onay alamadı
Ukrayna lideri Zelenskiy, İsrail’den hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin onay alamadı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail’in Kiev’e hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin onay vermediğini belirtti. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T22:12+0300
2022-09-15T22:14+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ursula von der leyen
görüşme
israil
kiev
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelen Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında İsrail’in Kiev’e hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin onay vermediğini söyledi.Zelenskiy, “İsrail’den henüz olumlu bir yanıt almadım. Bu müzakereleri başlattık, NASAMS ve IRIS-T ile ilgili olumlu sonuçlar söz konusu, bu Alman ortaklarla ilgili. Birkaç sistem bekliyoruz, henüz elimize geçin hiçbir sistem yok” diye konuştu.Ukrayna lideri, ayrıca ABD’den de yanıt beklediğini ve Fransa, İtalya ve Almanya ile işbirliğine güvendiğini ifade etti.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada daha haziran ayında sözü verilen IRIS-T hava savunma sisteminin önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya teslim edileceğini duyurmuştu.Alman makamları evvelki gün Ukrayna’ya teslim edilmiş ya da edilecek silahların listesini yayınladı. Listeye 30 adet Gepard kundağı motorlu uçaksavar silahı, IRIS-T hava savunma sistemleri, MARS çok namlulu roketatar sistemleri ve diğer silahlar girdi.
https://sputniknews.com.tr/20220915/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-kaza-gecirdi-1061208785.html
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vladimir zelenskiy, ursula von der leyen, görüşme, israil, kiev
vladimir zelenskiy, ursula von der leyen, görüşme, israil, kiev

Ukrayna lideri Zelenskiy, İsrail’den hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin onay alamadı

22:12 15.09.2022 (güncellendi: 22:14 15.09.2022)
© AP PhotoVladimir Zelenskiy - Ursula von der Leyen
Vladimir Zelenskiy - Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AP Photo
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail’in Kiev’e hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin onay vermediğini belirtti.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelen Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında İsrail’in Kiev’e hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin onay vermediğini söyledi.
Zelenskiy, “İsrail’den henüz olumlu bir yanıt almadım. Bu müzakereleri başlattık, NASAMS ve IRIS-T ile ilgili olumlu sonuçlar söz konusu, bu Alman ortaklarla ilgili. Birkaç sistem bekliyoruz, henüz elimize geçin hiçbir sistem yok” diye konuştu.
Ukrayna lideri, ayrıca ABD’den de yanıt beklediğini ve Fransa, İtalya ve Almanya ile işbirliğine güvendiğini ifade etti.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada daha haziran ayında sözü verilen IRIS-T hava savunma sisteminin önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya teslim edileceğini duyurmuştu.
Alman makamları evvelki gün Ukrayna’ya teslim edilmiş ya da edilecek silahların listesini yayınladı. Listeye 30 adet Gepard kundağı motorlu uçaksavar silahı, IRIS-T hava savunma sistemleri, MARS çok namlulu roketatar sistemleri ve diğer silahlar girdi.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
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