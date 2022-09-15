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https://sputniknews.com.tr/20220915/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-kaza-gecirdi-1061208785.html
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kaza geçirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kaza geçirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin içinde bulunduğu araç Kiev’de trafik kazasına karıştı. Zelenskiy hafif yaralandı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T04:23+0300
2022-09-15T04:26+0300
dünya
ukrayna
vladimir zelenskiy
kaza
kiev
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov, Vladimir Zelenskiy'nin aracının Kiev'de bir trafik kazasına karıştığını duyurdu.Kazanın ne zaman meydana geldiğini açıklamayan Nikiforov, bir arabanın Zelensky'nin arabasıyla çarpıştığını söyledi."Devlet Başkanı bir doktor tarafından muayene edildi, ciddi bir yaralanmaya rastlanmadı" diyen sözcü, kazayla ilgili soruşturma başlatılacağını belirtti.
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ukrayna, vladimir zelenskiy, kaza, kiev
ukrayna, vladimir zelenskiy, kaza, kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kaza geçirdi

04:23 15.09.2022 (güncellendi: 04:26 15.09.2022)
© AFP 2022Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin içinde bulunduğu araç Kiev’de trafik kazasına karıştı. Zelenskiy hafif yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov, Vladimir Zelenskiy'nin aracının Kiev'de bir trafik kazasına karıştığını duyurdu.
Kazanın ne zaman meydana geldiğini açıklamayan Nikiforov, bir arabanın Zelensky'nin arabasıyla çarpıştığını söyledi.
"Devlet Başkanı bir doktor tarafından muayene edildi, ciddi bir yaralanmaya rastlanmadı" diyen sözcü, kazayla ilgili soruşturma başlatılacağını belirtti.
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