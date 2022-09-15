https://sputniknews.com.tr/20220915/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-kaza-gecirdi-1061208785.html

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kaza geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kaza geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin içinde bulunduğu araç Kiev’de trafik kazasına karıştı. Zelenskiy hafif yaralandı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T04:23+0300

2022-09-15T04:23+0300

2022-09-15T04:26+0300

dünya

ukrayna

vladimir zelenskiy

kaza

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055015051_0:0:1043:588_1920x0_80_0_0_1b6e1c52313e038028520b8679d5cfaa.jpg

Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov, Vladimir Zelenskiy'nin aracının Kiev'de bir trafik kazasına karıştığını duyurdu.Kazanın ne zaman meydana geldiğini açıklamayan Nikiforov, bir arabanın Zelensky'nin arabasıyla çarpıştığını söyledi."Devlet Başkanı bir doktor tarafından muayene edildi, ciddi bir yaralanmaya rastlanmadı" diyen sözcü, kazayla ilgili soruşturma başlatılacağını belirtti.

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, vladimir zelenskiy, kaza, kiev