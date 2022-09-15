https://sputniknews.com.tr/20220915/turkiye-merkez-bankasinin-toplam-rezervleri-1-milyar-756-milyon-dolar-artti-1061223773.html
Türkiye Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 1 milyar 756 milyon dolar arttı
Türkiye Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 1 milyar 756 milyon dolar arttı
Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 756 milyon dolar artarak 113 milyar 683 milyon dolara yükseldi. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T15:11+0300
2022-09-15T15:11+0300
2022-09-15T15:11+0300
ekonomi
ekonomi
merkez bankası
rezerv
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döviz rezervi
altın rezervi
dolar rezervi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 9 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 386 milyon dolar artışla 73 milyar 681 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Eylül'de 72 milyar 295 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Altın rezervleri de artıSöz konusu dönemde altın rezervleri de 370 milyon dolar artarak 39 milyar 632 milyon dolardan 40 milyar 2 milyon dolara yükseldi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 756 milyon dolar artışla 111 milyar 927 milyon dolardan 113 milyar 683 milyon dolara çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20220906/merkez-bankasi-ticari-kredilerde-ucret-ve-komisyonlari-da-izleyecek-1060860083.html
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ekonomi, merkez bankası, rezerv, nakit rezerv, döviz rezervi, altın rezervi, dolar rezervi
ekonomi, merkez bankası, rezerv, nakit rezerv, döviz rezervi, altın rezervi, dolar rezervi
Türkiye Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 1 milyar 756 milyon dolar arttı
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Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 756 milyon dolar artarak 113 milyar 683 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 9 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 386 milyon dolar artışla 73 milyar 681 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Eylül'de 72 milyar 295 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Altın rezervleri de artı
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 370 milyon dolar artarak 39 milyar 632 milyon dolardan 40 milyar 2 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 756 milyon dolar artışla 111 milyar 927 milyon dolardan 113 milyar 683 milyon dolara çıktı.