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https://sputniknews.com.tr/20220906/merkez-bankasi-ticari-kredilerde-ucret-ve-komisyonlari-da-izleyecek-1060860083.html
Merkez Bankası, ticari kredilerde ücret ve komisyonları da izleyecek
Merkez Bankası, ticari kredilerde ücret ve komisyonları da izleyecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para yükümlülükler için menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatını bankalara gönderdi. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T13:04+0300
2022-09-06T13:04+0300
ekonomi
merkez bankası
kredi
ücret
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Bloomberg HT tarafından görülen talimata göre Merkez Bankası bankalardan ticari kredi faizlerinden ‘diğer maliyetler dahil’ bileşik faiz oranını da bildirmelerini istedi.Menkul kıymet tesisinde ‘diğer maliyetler hariç’ bileşik faiz oranı dikkate alınıyor. Merkez Bankası, söz konusu adımla bankaların faizleri düşürürken, ücret ve komisyonları artırıp artırmadığını takip edecek.Düzenleme sonrası faizler yüzde 20’ye yaklaşmıştıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) referans faiz oranını 24 Ağustos’ta politika faizindeki indirime paralel olarak yüzde 15.34’e çekmişti. Böylelikle ticari kredilerde katsayıların işaret ettiği faiz oranları sırasıyla yüzde 21.5’e ve yüzde 27.6’ya inmişti.Bankacılık kaynaklarının Bloomberg HT’ye verdiği bilgiye göre kısa vadede ticari kredi faizleri yüzde 20-20,75’e kadar indi.Bankalar bir süredir kredilerde 6 aya kadar vadeye ağırlık verirken, 1 yıl ve üzeri vadelerdeki kredi kullanımı büyük oranda azalmış durumda.
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merkez bankası, kredi, ücret
merkez bankası, kredi, ücret

Merkez Bankası, ticari kredilerde ücret ve komisyonları da izleyecek

13:04 06.09.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para yükümlülükler için menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatını bankalara gönderdi.
Bloomberg HT tarafından görülen talimata göre Merkez Bankası bankalardan ticari kredi faizlerinden ‘diğer maliyetler dahil’ bileşik faiz oranını da bildirmelerini istedi.
Menkul kıymet tesisinde ‘diğer maliyetler hariç’ bileşik faiz oranı dikkate alınıyor. Merkez Bankası, söz konusu adımla bankaların faizleri düşürürken, ücret ve komisyonları artırıp artırmadığını takip edecek.

Düzenleme sonrası faizler yüzde 20’ye yaklaşmıştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) referans faiz oranını 24 Ağustos’ta politika faizindeki indirime paralel olarak yüzde 15.34’e çekmişti. Böylelikle ticari kredilerde katsayıların işaret ettiği faiz oranları sırasıyla yüzde 21.5’e ve yüzde 27.6’ya inmişti.
Bankacılık kaynaklarının Bloomberg HT’ye verdiği bilgiye göre kısa vadede ticari kredi faizleri yüzde 20-20,75’e kadar indi.
Bankalar bir süredir kredilerde 6 aya kadar vadeye ağırlık verirken, 1 yıl ve üzeri vadelerdeki kredi kullanımı büyük oranda azalmış durumda.
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