https://sputniknews.com.tr/20220915/turkiye-gazetesi-samla-gorusen-ankara-suriyelilerin-mallarinin-iade-edilmesini-istedi-1061221053.html

Türkiye gazetesi: Şam'la görüşen Ankara, Suriyelilerin mallarının iade edilmesini istedi

Türkiye gazetesi: Şam'la görüşen Ankara, Suriyelilerin mallarının iade edilmesini istedi

Ankara ile Şam istihbaratı, Suriye’ye güvenli dönüşü ve mülkiyet konularını ele aldı. Son temasta ‘kırmızı çizgiler’deki esneme payı masaya geldi. Ankara... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T14:00+0300

2022-09-15T14:00+0300

2022-09-15T14:00+0300

dünya

türkiye

suriye

suriye hükümeti

esad

beşar esad

suriyeliler

göçmen

yasadışı göçmenler

göçmenler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103976/05/1039760586_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_232905f7320c4256587ab05ee0421d9b.jpg

Türkiye, Suriyelilerin geri dönüşü konusunda Suriye’de oluşturulan güvenli bölgeleri yanı sıra bir yandan da iki ülkenin istihbarat örgütleri arasında yapıla görüşmelerde bu dönüşlerin nasıl olacağına ilişkin yol haritasını hazırlıyor. İki ülkenin istihbarat örgütleri arasındaki görüşmeler sıklaşmaya başladı.Suriyelilerin savaştan önceki haklarına kavuşması talep ediliyorTürkiye gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz günlerde yapılan son görüşmede iki ülkenin kırmızı çizgilerindeki esneme payları masaya yatırıldı. Türkiye özellikle Suriyelilerin ülkelerine güvenli geri dönüşü, savaştan önceki haklarına kavuşması ve mülklerinin iadesi konusunda Suriye rejiminin yeni bir adım atmasını talep ediyor.Mülkiyet probleminin çözülmesi gerekiyorGüvenlik kaynakları, Suriye’de geçmişte çıkarılan bir kanun ile Suriye’yi terk edenlerin mallarına devletin el koyduğunu, sonrasında çıkarılan bir başka kanun ile bir ay içinde başvurmaları durumunda bu malların iadesinin yolunun açıldığını söyledi. Ancak o sıra milyonlarca Suriyelinin bu haktan faydalanmasının o dönemde mümkün olmadığını hatırlatan güvenlik kaynakları devlete geçen malların iade edilmesini istediklerini söyledi. İki ülkenin istihbarat örgütleri arasında yapılan görüşmelerde geri dönenlerin hayatlarını idame ettirebilmeleri için öncelikli olarak mülkiyet probleminin nasıl giderileceği üzerinde duruldu.Güvenlik kaynakları, iki ülke arasında istihbarat yetkililerinin yaptıkları görüşmelerin süreceğini, ancak bu görüşmelerden somut bir sonuç alınmasının zaman alacağını dile getiriyor. Türkiye ve Suriye arasında bakan düzeyinde veya cumhurbaşkanı düzeyinde bir görüşmenin ise yakın zamanda olmasının beklenmediğine dikkat çekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20220819/selvi-cumhurbaskani-ile-suriye-devlet-baskani-esad-arasinda-su-an-icin-bir-gorusme-plani-yokmus-1060119957.html

suriye

esad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, suriye, suriye hükümeti, esad, beşar esad, suriyeliler, göçmen, yasadışı göçmenler, göçmenler