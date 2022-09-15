https://sputniknews.com.tr/20220915/turkiye-gazetesi-samla-gorusen-ankara-suriyelilerin-mallarinin-iade-edilmesini-istedi-1061221053.html
Türkiye gazetesi: Şam'la görüşen Ankara, Suriyelilerin mallarının iade edilmesini istedi
Türkiye gazetesi: Şam'la görüşen Ankara, Suriyelilerin mallarının iade edilmesini istedi
Ankara ile Şam istihbaratı, Suriye’ye güvenli dönüşü ve mülkiyet konularını ele aldı. Son temasta ‘kırmızı çizgiler’deki esneme payı masaya geldi. Ankara... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T14:00+0300
2022-09-15T14:00+0300
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Türkiye, Suriyelilerin geri dönüşü konusunda Suriye’de oluşturulan güvenli bölgeleri yanı sıra bir yandan da iki ülkenin istihbarat örgütleri arasında yapıla görüşmelerde bu dönüşlerin nasıl olacağına ilişkin yol haritasını hazırlıyor. İki ülkenin istihbarat örgütleri arasındaki görüşmeler sıklaşmaya başladı.Suriyelilerin savaştan önceki haklarına kavuşması talep ediliyorTürkiye gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz günlerde yapılan son görüşmede iki ülkenin kırmızı çizgilerindeki esneme payları masaya yatırıldı. Türkiye özellikle Suriyelilerin ülkelerine güvenli geri dönüşü, savaştan önceki haklarına kavuşması ve mülklerinin iadesi konusunda Suriye rejiminin yeni bir adım atmasını talep ediyor.Mülkiyet probleminin çözülmesi gerekiyorGüvenlik kaynakları, Suriye’de geçmişte çıkarılan bir kanun ile Suriye’yi terk edenlerin mallarına devletin el koyduğunu, sonrasında çıkarılan bir başka kanun ile bir ay içinde başvurmaları durumunda bu malların iadesinin yolunun açıldığını söyledi. Ancak o sıra milyonlarca Suriyelinin bu haktan faydalanmasının o dönemde mümkün olmadığını hatırlatan güvenlik kaynakları devlete geçen malların iade edilmesini istediklerini söyledi. İki ülkenin istihbarat örgütleri arasında yapılan görüşmelerde geri dönenlerin hayatlarını idame ettirebilmeleri için öncelikli olarak mülkiyet probleminin nasıl giderileceği üzerinde duruldu.Güvenlik kaynakları, iki ülke arasında istihbarat yetkililerinin yaptıkları görüşmelerin süreceğini, ancak bu görüşmelerden somut bir sonuç alınmasının zaman alacağını dile getiriyor. Türkiye ve Suriye arasında bakan düzeyinde veya cumhurbaşkanı düzeyinde bir görüşmenin ise yakın zamanda olmasının beklenmediğine dikkat çekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220819/selvi-cumhurbaskani-ile-suriye-devlet-baskani-esad-arasinda-su-an-icin-bir-gorusme-plani-yokmus-1060119957.html
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türkiye, suriye, suriye hükümeti, esad, beşar esad, suriyeliler, göçmen, yasadışı göçmenler, göçmenler
Türkiye gazetesi: Şam'la görüşen Ankara, Suriyelilerin mallarının iade edilmesini istedi
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Ankara ile Şam istihbaratı, Suriye’ye güvenli dönüşü ve mülkiyet konularını ele aldı. Son temasta ‘kırmızı çizgiler’deki esneme payı masaya geldi. Ankara, Suriye’ye dönenlerin savaştan önceki haklarına kavuşması ve el konuların mülklerin iadesi için adım atılmasını talep etti.
Türkiye, Suriyelilerin geri dönüşü konusunda Suriye’de oluşturulan güvenli bölgeleri yanı sıra bir yandan da iki ülkenin istihbarat örgütleri arasında yapıla görüşmelerde bu dönüşlerin nasıl olacağına ilişkin yol haritasını hazırlıyor. İki ülkenin istihbarat örgütleri arasındaki görüşmeler sıklaşmaya başladı.
Suriyelilerin savaştan önceki haklarına kavuşması talep ediliyor
Türkiye gazetesinin haberine
göre, geçtiğimiz günlerde yapılan son görüşmede iki ülkenin kırmızı çizgilerindeki esneme payları masaya yatırıldı. Türkiye özellikle Suriyelilerin ülkelerine güvenli geri dönüşü, savaştan önceki haklarına kavuşması ve mülklerinin iadesi konusunda Suriye rejiminin yeni bir adım atmasını talep ediyor.
Mülkiyet probleminin çözülmesi gerekiyor
Güvenlik kaynakları, Suriye’de geçmişte çıkarılan bir kanun ile Suriye’yi terk edenlerin mallarına devletin el koyduğunu, sonrasında çıkarılan bir başka kanun ile bir ay içinde başvurmaları durumunda bu malların iadesinin yolunun açıldığını söyledi.
Ancak o sıra milyonlarca Suriyelinin bu haktan faydalanmasının o dönemde mümkün olmadığını hatırlatan güvenlik kaynakları devlete geçen malların iade edilmesini istediklerini söyledi. İki ülkenin istihbarat örgütleri arasında yapılan görüşmelerde geri dönenlerin hayatlarını idame ettirebilmeleri için öncelikli olarak mülkiyet probleminin nasıl giderileceği üzerinde duruldu.
Güvenlik kaynakları, iki ülke arasında istihbarat yetkililerinin yaptıkları görüşmelerin süreceğini, ancak bu görüşmelerden somut bir sonuç alınmasının zaman alacağını dile getiriyor. Türkiye ve Suriye arasında bakan düzeyinde veya cumhurbaşkanı düzeyinde bir görüşmenin ise yakın zamanda olmasının beklenmediğine dikkat çekiyor.