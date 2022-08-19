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https://sputniknews.com.tr/20220819/selvi-cumhurbaskani-ile-suriye-devlet-baskani-esad-arasinda-su-an-icin-bir-gorusme-plani-yokmus-1060119957.html
Selvi: Cumhurbaşkanı ile Suriye Devlet Başkanı Esad arasında şu an için bir görüşme planı yokmuş
Selvi: Cumhurbaşkanı ile Suriye Devlet Başkanı Esad arasında şu an için bir görüşme planı yokmuş
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara-Şam arasında yaşanan diyalogu köşesine taşıdı. Selvi’nin aktardığına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T07:59+0300
2022-08-19T07:59+0300
politika
beşar esad
recep tayyip erdoğan
suriye
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Selvi, bugünkü köşe yazısında Erdoğan’ın Soçi’ye yaptığı ziyaretin ardından Suriye ile ilgili havanın değiştiğini ifade etti ve şunları yazdı:"Daha önce Esed’le doğrudan ilişki kurulmasını istemeyen Putin, rejimle doğrudan ilişki kurulmasını önerdi. Bunda Ukrayna’da sıkışan Putin’in, Suriye’yi İran’a kaptırmama kaygısı rol oynasa da Erdoğan pası aldı.Ama hemen Erdoğan, Esed’le görüşecek mi yönünde bir tartışma başladı. İşi Esed-Erdoğan görüşmesine kilitlemek demek bu iş olmasın demektir. Sürecin olgunlaşması gerekiyor. Ama yine de en sonda yazacağımı en başta yazayım. Bu soruyu sordum. “Şu anda siyasi düzeyde öngörülen bir temas yok” yanıtını aldım. Ama dikkat edin, “şu anda” denildi. “Yok” denilmedi. Suudi Arabistan ve BAE ile de önce ilişkiler bir seviyeye getirildi sonra devlet başkanıyla önce telefonla görüşüp sonra karşılıklı ziyaretler oldu. Erdoğan-Esed görüşmesiyle ilgili bu soruyu ise ancak süreç olgunlaştıktan sonra sormak anlamlı olur."Hürriyet yazarı, Suriye ile ilişkilerin ilk aşamada 4 noktada gelişebileceğini yazdı:1- Suriye ile ilişkiler istihbarat servisleri düzeyinde yürütülüyordu. Bundan sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından atanacak bir özel temsilci ya da Dışişleri’nden bir birim tarafından yürütülebilir.2- Suudi Arabistan ve BAE de, Suriye’deki İran etkisinden rahatsız. Onlar da Suriye’yi Arap ligine döndürmek istiyor. O nedenle 1 Kasım’da Cezayir’de toplanacak olan Arap liginde ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın ilk toplantısına da Suriye davet edilebilir.3- Putin’in açıklamasındaki püf noktasından biri Adana mutabakatının güncellenmesi önerisiydi. Adana mutabakatı güncellenerek, Türkiye’nin Suriye’deki varlığı ve kazanımları garanti altına alınabilir. Böylece Suriyeli muhaliflerin kaygıları da giderilmiş olur.4- İran ve ABD, yeni süreci sabote edebilir. PKK’nın son dönemlerde Türkiye’ye yönelik saldırılarını artırmasının altında da o yatıyor. Erdoğan ve Putin bu riski satın almış durumda. Suriye ile yeni sürecin kapısı ABD ve İran’a rağmen atılacak.
https://sputniknews.com.tr/20220819/kurtulmustan-besar-esad-ile-gorusme-olacak-mi-sorusuna-yanit-1060116392.html
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beşar esad, recep tayyip erdoğan, suriye
beşar esad, recep tayyip erdoğan, suriye

Selvi: Cumhurbaşkanı ile Suriye Devlet Başkanı Esad arasında şu an için bir görüşme planı yokmuş

07:59 19.08.2022
© İHA / HÜLYA KEKLİK-AW680575Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje ile ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleri ile ev sahibi yapacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje ile ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleri ile ev sahibi yapacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© İHA / HÜLYA KEKLİK-AW680575
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara-Şam arasında yaşanan diyalogu köşesine taşıdı. Selvi’nin aktardığına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında şu an için bir görüşme planı yok.
Selvi, bugünkü köşe yazısında Erdoğan’ın Soçi’ye yaptığı ziyaretin ardından Suriye ile ilgili havanın değiştiğini ifade etti ve şunları yazdı:
"Daha önce Esed’le doğrudan ilişki kurulmasını istemeyen Putin, rejimle doğrudan ilişki kurulmasını önerdi. Bunda Ukrayna’da sıkışan Putin’in, Suriye’yi İran’a kaptırmama kaygısı rol oynasa da Erdoğan pası aldı.Ama hemen Erdoğan, Esed’le görüşecek mi yönünde bir tartışma başladı. İşi Esed-Erdoğan görüşmesine kilitlemek demek bu iş olmasın demektir. Sürecin olgunlaşması gerekiyor. Ama yine de en sonda yazacağımı en başta yazayım. Bu soruyu sordum. “Şu anda siyasi düzeyde öngörülen bir temas yok” yanıtını aldım. Ama dikkat edin, “şu anda” denildi. “Yok” denilmedi. Suudi Arabistan ve BAE ile de önce ilişkiler bir seviyeye getirildi sonra devlet başkanıyla önce telefonla görüşüp sonra karşılıklı ziyaretler oldu. Erdoğan-Esed görüşmesiyle ilgili bu soruyu ise ancak süreç olgunlaştıktan sonra sormak anlamlı olur."
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
TÜRKİYE
Kurtulmuş'tan 'Beşar Esad ile görüşme olacak mı' sorusuna yanıt
03:07
Hürriyet yazarı, Suriye ile ilişkilerin ilk aşamada 4 noktada gelişebileceğini yazdı:
1- Suriye ile ilişkiler istihbarat servisleri düzeyinde yürütülüyordu. Bundan sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından atanacak bir özel temsilci ya da Dışişleri’nden bir birim tarafından yürütülebilir.
2- Suudi Arabistan ve BAE de, Suriye’deki İran etkisinden rahatsız. Onlar da Suriye’yi Arap ligine döndürmek istiyor. O nedenle 1 Kasım’da Cezayir’de toplanacak olan Arap liginde ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın ilk toplantısına da Suriye davet edilebilir.
3- Putin’in açıklamasındaki püf noktasından biri Adana mutabakatının güncellenmesi önerisiydi. Adana mutabakatı güncellenerek, Türkiye’nin Suriye’deki varlığı ve kazanımları garanti altına alınabilir. Böylece Suriyeli muhaliflerin kaygıları da giderilmiş olur.

4- İran ve ABD, yeni süreci sabote edebilir. PKK’nın son dönemlerde Türkiye’ye yönelik saldırılarını artırmasının altında da o yatıyor. Erdoğan ve Putin bu riski satın almış durumda. Suriye ile yeni sürecin kapısı ABD ve İran’a rağmen atılacak.
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