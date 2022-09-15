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https://sputniknews.com.tr/20220915/tbmmde-27-donem-son-yasama-yili-yogun-gececek-dezenformasyon-ve-eyt-duzenlemesi-gundeme-gelecek-1061223607.html
TBMM’de 27. dönemin son yasama yılı yoğun geçecek: Dezenformasyon ve EYT düzenlemesi gündeme gelecek
TBMM’de 27. dönemin son yasama yılı yoğun geçecek: Dezenformasyon ve EYT düzenlemesi gündeme gelecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 27’nci dönemin son yasama yılı 1 Ekim’de başlayacak. 6’ncı yasama yılı, genel seçim sürecinin başlaması ile son bulacak... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T15:14+0300
2022-09-15T15:16+0300
türkiye
tbmm
tbmm başkanlığı
tbmm genel kurulu
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
tbmm plan ve bütçe komisyonu
eyt
recep tayyip erdoğan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
genel seçim
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Temmuz ayı başında tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim’de yeniden çalışmaya başlayacak. Meclisin 27’nci döneminin son yasam yılı seçim takvimin başlaması ile son bulacak. Meclis, 27’nci döneminin 6’ncı yasama yıl yoğun bir tempo ile başlayacak.Önceki dönemden kalan teklifler görüşülecekMeclisin gündeminde "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Çay Kanunu Teklifi ile uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun teklifleri bulunuyor. 5’nci yasama yılı içerisinde Meclis Başkanlığı’na sunulan yasaların yeni yasama döneminde çalışma takvimine alınması öngörülüyor. Dezenformasyon yasası komisyonda görüşülmüş ve genel kurula gelmesi bekleniyor.İcra takiplerine ilişkin düzenleme gündeme gelecekİcra takibine düşmüş dosyası bulunanlarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı düzenlemeler de meclise gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrasında yaptığı açıklamada “Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. Buna göre 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5.5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.2023 bütçesi meclise gelecekTBMM’nin gündeme alacağı konulardan en önemlisi 2023 yılı bütçesi olacak. Mecliste bütçe görüşmeleri Kasım ayından başlayarak, Aralık ayında son bulması planlanıyor. Meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında bakanlıkların çalışmaları ele alınacak. 2022 yılı bütçesi Temmuz ayında yeniden ele alınmış ve ek bütçe hazırlanmıştı. 2023 bütçesi, seçim bütçesi olması özelliği taşıyor.EYT çalışmaları sürüyorÇalışma Bakanlığı tarafından üzerine çalışmaları devam eden EYT düzenlemesinin bitmesi durumunda, meclise gelmesi öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada EYT çalışmasının yılsonunda ya da yılbaşında TBMM'ye geleceğini söylemişti. Düzenlemenin tamamlanması durumunda meclisin çalışma takviminde EYT düzenlemesin de yer alması bekleniyor.Seçim takvimi ile çalışmalar bitecekMeclisin 27’nci döneminin 6’ncı yasama yılı seçim takvimin başlaması ile son bulacak. Seçimlerin zamanında yapılması durumunda Haziran ayında seçim tarihi belirlenecek. Meclis seçimin daha erken bir tarihte yapılması içinde karar alabilir. Seçim tarihin belirlemesi ile birlikte meclis çalışmaları sona erecek.
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Osman Nuri Cerit
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tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm plan ve bütçe komisyonu, eyt, recep tayyip erdoğan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, genel seçim
tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm plan ve bütçe komisyonu, eyt, recep tayyip erdoğan, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, genel seçim

TBMM’de 27. dönemin son yasama yılı yoğun geçecek: Dezenformasyon ve EYT düzenlemesi gündeme gelecek

15:14 15.09.2022 (güncellendi: 15:16 15.09.2022)
© DHATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© DHA
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Osman Nuri Cerit
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 27’nci dönemin son yasama yılı 1 Ekim’de başlayacak. 6’ncı yasama yılı, genel seçim sürecinin başlaması ile son bulacak. Meclisin yeni yasama yılında, 2023 yılı bütçesi, dezenformasyon yasası, icra takiplerine ilişkin düzenlemeler, EYT düzenlemesi gibi başlıkların gündem gelmesi bekleniyor.
Temmuz ayı başında tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim’de yeniden çalışmaya başlayacak. Meclisin 27’nci döneminin son yasam yılı seçim takvimin başlaması ile son bulacak. Meclis, 27’nci döneminin 6’ncı yasama yıl yoğun bir tempo ile başlayacak.

Önceki dönemden kalan teklifler görüşülecek

Meclisin gündeminde "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Çay Kanunu Teklifi ile uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun teklifleri bulunuyor. 5’nci yasama yılı içerisinde Meclis Başkanlığı’na sunulan yasaların yeni yasama döneminde çalışma takvimine alınması öngörülüyor. Dezenformasyon yasası komisyonda görüşülmüş ve genel kurula gelmesi bekleniyor.

İcra takiplerine ilişkin düzenleme gündeme gelecek

İcra takibine düşmüş dosyası bulunanlarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı düzenlemeler de meclise gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrasında yaptığı açıklamada “Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. Buna göre 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5.5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

2023 bütçesi meclise gelecek

TBMM’nin gündeme alacağı konulardan en önemlisi 2023 yılı bütçesi olacak. Mecliste bütçe görüşmeleri Kasım ayından başlayarak, Aralık ayında son bulması planlanıyor. Meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında bakanlıkların çalışmaları ele alınacak. 2022 yılı bütçesi Temmuz ayında yeniden ele alınmış ve ek bütçe hazırlanmıştı. 2023 bütçesi, seçim bütçesi olması özelliği taşıyor.

EYT çalışmaları sürüyor

Çalışma Bakanlığı tarafından üzerine çalışmaları devam eden EYT düzenlemesinin bitmesi durumunda, meclise gelmesi öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada EYT çalışmasının yılsonunda ya da yılbaşında TBMM'ye geleceğini söylemişti. Düzenlemenin tamamlanması durumunda meclisin çalışma takviminde EYT düzenlemesin de yer alması bekleniyor.

Seçim takvimi ile çalışmalar bitecek

Meclisin 27’nci döneminin 6’ncı yasama yılı seçim takvimin başlaması ile son bulacak. Seçimlerin zamanında yapılması durumunda Haziran ayında seçim tarihi belirlenecek. Meclis seçimin daha erken bir tarihte yapılması içinde karar alabilir. Seçim tarihin belirlemesi ile birlikte meclis çalışmaları sona erecek.
Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
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Bakan Bilgin: EYT aralık ayında gündeme gelir
6 Eylül, 13:38
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