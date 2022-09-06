Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220906/bakan-bilgin-eyt-aralik-ayinda-gundeme-gelir-1060861328.html
Bakan Bilgin: EYT aralık ayında gündeme gelir
Bakan Bilgin: EYT aralık ayında gündeme gelir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T13:38+0300
2022-09-06T13:41+0300
türkiye
eyt
emekliler
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat bilgin
taşeron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050786053_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_916867aa5fa0f09ba7480c7eacf259fe.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemedeki son durumu açıkladı.Kabine toplantısı sonrası sorularını yanıtlayan Bilgin, "Teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi.'Sözleşmeli personel çalışması bitmek üzere'Sözleşmeli personelle ilgili çalışma hakkında bilgi veren Bilgin şunları kaydetti:'Sırada taşeron işçiler var'Maden işçileri ve kadroya geçmemiş taşeron işçilerle ilgili de çalışma olduğunu belirten Bilgin, "Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220824/hurriyet-yazari-masadaki-tek-eyt-formulu-1060318430.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050786053_75:0:555:360_1920x0_80_0_0_5156d376500a58bdd3a282215802b542.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eyt, emekliler, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat bilgin, taşeron
eyt, emekliler, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat bilgin, taşeron

Bakan Bilgin: EYT aralık ayında gündeme gelir

13:38 06.09.2022 (güncellendi: 13:41 06.09.2022)
© AAVedat Bilgin
Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi. Bakan Bilgin, sözleşmeli personel çalışmasının bitmek üzere olduğunu belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemedeki son durumu açıkladı.
Kabine toplantısı sonrası sorularını yanıtlayan Bilgin, "Teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi.

'Sözleşmeli personel çalışması bitmek üzere'

Sözleşmeli personelle ilgili çalışma hakkında bilgi veren Bilgin şunları kaydetti:
"Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Sözleşmeli personel ve geçiçi işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız."

'Sırada taşeron işçiler var'

Maden işçileri ve kadroya geçmemiş taşeron işçilerle ilgili de çalışma olduğunu belirten Bilgin, "Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız" diye konuştu.
CHP’den EYT eylemi: ‘Emeklilikte yaşa takılanlar, lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor’ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
POLİTİKA
Hürriyet yazarı: Masada tek EYT formülü var
24 Ağustos, 08:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала