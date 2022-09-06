https://sputniknews.com.tr/20220906/bakan-bilgin-eyt-aralik-ayinda-gundeme-gelir-1060861328.html

Bakan Bilgin: EYT aralık ayında gündeme gelir

Bakan Bilgin: EYT aralık ayında gündeme gelir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T13:38+0300

2022-09-06T13:38+0300

2022-09-06T13:41+0300

türkiye

eyt

emekliler

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

vedat bilgin

taşeron

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemedeki son durumu açıkladı.Kabine toplantısı sonrası sorularını yanıtlayan Bilgin, "Teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi.'Sözleşmeli personel çalışması bitmek üzere'Sözleşmeli personelle ilgili çalışma hakkında bilgi veren Bilgin şunları kaydetti:'Sırada taşeron işçiler var'Maden işçileri ve kadroya geçmemiş taşeron işçilerle ilgili de çalışma olduğunu belirten Bilgin, "Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220824/hurriyet-yazari-masadaki-tek-eyt-formulu-1060318430.html

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eyt, emekliler, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat bilgin, taşeron