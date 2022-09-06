https://sputniknews.com.tr/20220906/bakan-bilgin-eyt-aralik-ayinda-gundeme-gelir-1060861328.html
Bakan Bilgin: EYT aralık ayında gündeme gelir
Bakan Bilgin: EYT aralık ayında gündeme gelir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T13:38+0300
2022-09-06T13:38+0300
2022-09-06T13:41+0300
türkiye
eyt
emekliler
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat bilgin
taşeron
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemedeki son durumu açıkladı.Kabine toplantısı sonrası sorularını yanıtlayan Bilgin, "Teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi.'Sözleşmeli personel çalışması bitmek üzere'Sözleşmeli personelle ilgili çalışma hakkında bilgi veren Bilgin şunları kaydetti:'Sırada taşeron işçiler var'Maden işçileri ve kadroya geçmemiş taşeron işçilerle ilgili de çalışma olduğunu belirten Bilgin, "Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220824/hurriyet-yazari-masadaki-tek-eyt-formulu-1060318430.html
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eyt, emekliler, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat bilgin, taşeron
eyt, emekliler, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat bilgin, taşeron
Bakan Bilgin: EYT aralık ayında gündeme gelir
13:38 06.09.2022 (güncellendi: 13:41 06.09.2022) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi. Bakan Bilgin, sözleşmeli personel çalışmasının bitmek üzere olduğunu belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemedeki son durumu açıkladı.
Kabine toplantısı sonrası sorularını yanıtlayan Bilgin, "Teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi.
'Sözleşmeli personel çalışması bitmek üzere'
Sözleşmeli personelle ilgili çalışma hakkında bilgi veren Bilgin şunları kaydetti:
"Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Sözleşmeli personel ve geçiçi işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız."
'Sırada taşeron işçiler var'
Maden işçileri ve kadroya geçmemiş taşeron işçilerle ilgili de çalışma olduğunu belirten Bilgin, "Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız" diye konuştu.