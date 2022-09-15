https://sputniknews.com.tr/20220915/schiphol-havaalani-yoneticisi-aylardir-devam-eden-kaostan-sonra-istifa-etti-1061226054.html

Schiphol Havaalanı yöneticisi aylardır devam eden kaostan sonra istifa etti

Schiphol Havaalanı yöneticisi aylardır devam eden kaostan sonra istifa etti

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'nın CEO'su Dick Benschop, aylardır yaşanan uzun kuyruklar ve bagaj taşıma sorunları nedeniyle istifa... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T16:13+0300

2022-09-15T16:13+0300

2022-09-15T16:17+0300

dünya

hollanda

istifa

schiphol havaalanı

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Avrupa'nın en büyük havayolu ulaşımı rotalarından biri olan Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'nın CEO'su Dick Benschop, havaalanında aylardır süren kaosun ardından istifa etti.Kıtanın en büyük ikinci havaalanı olan Schiphol, pazartesi günü havayolu şirketlerinden uçuşlarını iptal etmelerini talep etmiş, çok sayıda yolcu havaalanında saatlerce beklemek zorunda kalmıştı.Benschop, çarşamba gecesi havaalanının denetleme kurulu toplantısında istifasını duyurarak, "Schiphol'un sorunlarla nasıl başa çıktığı ve CEO olarak kendi sorumluluğum konusunda çok fazla dikkat ve eleştiri söz konusu. Schiphol'e yeni bir başlangıç ​​yapması için alan tanımak üzere kendi kararımla ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.Daha önce enerji devi Shell'de üst düzey yöneticilik ve CEO yardımcılığı görevlerini üstlenen Benschop, yerine biri atanana kadar mevcut görevini sürdüreceğini belirtti.Schiphol Havaalanı, bekleme sürelerini azaltmak amacıyla temmuz aındna bu yana yolcu sayılarını azaltmaya başlamıştı.Yaz aylarının yoğun geçtiği havaalanında personelin ikramiyeleri ödenmiş, fakat eylül sonunda verileceği kaydedilmişti.'Yaz boyunca iyileştirmeler yapıldı ama yeterli değil'Schiphol'un denetleme kuruluna başkanlık eden Jaap Winter, yaptığı açıklamada, "Yaz boyunca iyileştirmeler yapıldı, ancak bunlar yeterli değil" dedi.Kapasite sınırlamalarının artırılması gerekebileceğine dikkat çeken Winter, "Ulusal ve uluslararası bir havaalanı olarak Schiphol, yolcuların ve havayollarının alışık olduğu kalite düzeyine geri dönmeli" değerlendirmesini yaptı.Schiphol'deki yolcu sayısı 2019'da 70 milyondan fazlaydı ancak bu sayı, pandeminin ilk yılı olan 2020'de 20.8 milyona ve geçen yıl 23 milyona düştü.

https://sputniknews.com.tr/20220912/avrupa-havalimanlarinda-kaos-schiphol-havayollarindan-bu-aksamki-ucuslari-iptal-etmelerini-istedi-1061100601.html

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