https://sputniknews.com.tr/20220915/saglik-bakanligindan-acil-servis-duzenlemesi-1061212970.html

Sağlık Bakanlığı'ndan acil servis düzenlemesi

Sağlık Bakanlığı'ndan acil servis düzenlemesi

Sağlık Bakanlığı, acil servislerde düzenlemeye gitti. Artık acil servisler "erişkin," "kadın doğum" ve "çocuk" olarak 3'e ayrılacak. Güvenlik önlemleri de... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T09:46+0300

2022-09-15T09:46+0300

2022-09-15T09:48+0300

türkiye

türkiye

112 acil servis

acil servis

sağlık bakanlığı

doktor

şiddet

saldırı

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Resmi Gazete'de önceki gün yayımlanan tebliğe göre; acil servisler, üniversite ve şehir hastanelerinde erişkin, kadın doğum ve çocuk olarak 3'e ayrılacak.Tebliğe göre, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek için güvenlik önlemleri de artırılacak.Buna göre artık acil servislerde güvenlik kameralarının yanı sıra ses kaydı da alınacak. Ses kaydı alınırken mahremiyet gözetilecek. Güvenlik kamerası ile izlenemeyen kör alan kalmaması sağlanacak.Kayıtlar en az 6 ay süreyle saklanacak.

https://sputniknews.com.tr/20220912/anne-ile-kizi-doktor-hemsire-ve-guvenlik-gorevlisine-saldirdi-1061088552.html

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türkiye, 112 acil servis, acil servis, sağlık bakanlığı, doktor, şiddet, saldırı