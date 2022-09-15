https://sputniknews.com.tr/20220915/saglik-bakanligindan-acil-servis-duzenlemesi-1061212970.html
Sağlık Bakanlığı'ndan acil servis düzenlemesi
Sağlık Bakanlığı'ndan acil servis düzenlemesi
Sağlık Bakanlığı, acil servislerde düzenlemeye gitti. Artık acil servisler "erişkin," "kadın doğum" ve "çocuk" olarak 3'e ayrılacak. Güvenlik önlemleri de... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T09:46+0300
2022-09-15T09:46+0300
2022-09-15T09:48+0300
türkiye
türkiye
112 acil servis
acil servis
sağlık bakanlığı
doktor
şiddet
saldırı
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Resmi Gazete'de önceki gün yayımlanan tebliğe göre; acil servisler, üniversite ve şehir hastanelerinde erişkin, kadın doğum ve çocuk olarak 3'e ayrılacak.Tebliğe göre, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek için güvenlik önlemleri de artırılacak.Buna göre artık acil servislerde güvenlik kameralarının yanı sıra ses kaydı da alınacak. Ses kaydı alınırken mahremiyet gözetilecek. Güvenlik kamerası ile izlenemeyen kör alan kalmaması sağlanacak.Kayıtlar en az 6 ay süreyle saklanacak.
https://sputniknews.com.tr/20220912/anne-ile-kizi-doktor-hemsire-ve-guvenlik-gorevlisine-saldirdi-1061088552.html
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türkiye, 112 acil servis, acil servis, sağlık bakanlığı, doktor, şiddet, saldırı
türkiye, 112 acil servis, acil servis, sağlık bakanlığı, doktor, şiddet, saldırı
Sağlık Bakanlığı'ndan acil servis düzenlemesi
09:46 15.09.2022 (güncellendi: 09:48 15.09.2022) Abone ol
Sağlık Bakanlığı, acil servislerde düzenlemeye gitti. Artık acil servisler "erişkin," "kadın doğum" ve "çocuk" olarak 3'e ayrılacak. Güvenlik önlemleri de artırılacak.
Resmi Gazete'de önceki gün yayımlanan tebliğe göre; acil servisler, üniversite ve şehir hastanelerinde erişkin, kadın doğum ve çocuk olarak 3'e ayrılacak.
Tebliğe göre, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek için güvenlik önlemleri de artırılacak.
Buna göre artık acil servislerde güvenlik kameralarının yanı sıra ses kaydı da alınacak. Ses kaydı alınırken mahremiyet gözetilecek. Güvenlik kamerası ile izlenemeyen kör alan kalmaması sağlanacak.
Kayıtlar en az 6 ay süreyle saklanacak.