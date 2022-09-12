Türkiye
SON DAKİKA | Gülşen'in ev hapsi kararı kaldırıldı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220912/anne-ile-kizi-doktor-hemsire-ve-guvenlik-gorevlisine-saldirdi-1061088552.html
Anne ile kızı, doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı
Anne ile kızı, doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı
Yalova’da, panik atak geçirdiği gerekçesiyle hastaneye giden Tülay Çiftçi (44), kendisine serum takmayan doktor ile hemşire ve güvenlik görevlisini, kızı Sinem... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T11:23+0300
2022-09-12T11:25+0300
türkiye
yalova
doktor
darp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061088183_0:0:771:434_1920x0_80_0_0_8d85e22ed1eea0e541c5ab792693897f.jpg
Olay, 3 Eylül Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Rahatsızlanan Tülay Çiftçi, Yalova Devlet Hastanesi’ne acilden giriş yaptı. Kendisiyle ilgilenen doktora şikayetlerini anlatan Çiftçi, serum takılmasını istedi. Doktor panik atak geçirdiğini söylediği hastasına, serum takılmasına gerek olmadığını, EKG çekilmesi gerektiğini belirtti.Çiftçi, serum takılmasında ısrar edince doktor da "Sağlıkçı olan benim, sakin olun" diyerek müşahede bölümüne yönlendirdi.Doktora yumruk attıBu sırada annesinin rahatsızlığını duyan Sinem Çiftçi, hastaneye geldi. Annesi ile konuşan Çiftçi, bir anda öfkeyle hastane koridorunda koşarak, hastaya müdahale eden başka doktora yumruk attı. Uzm. Dr. Esengül Doğan’ı (49) darbeden anne-kız, kendilerini engellemeye çalışan hemşire Abdurrahman Ekin (24) ile güvenlik görevlisi Esra Uslu’ya (28) da saldırdı. Bu anlar ise hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
türkiye
yalova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061088183_0:0:699:524_1920x0_80_0_0_1fd34da41590818047c3a6dbe2cd3407.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yalova, doktor, darp
yalova, doktor, darp

Anne ile kızı, doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı

11:23 12.09.2022 (güncellendi: 11:25 12.09.2022)
© DHAAnne ile kızı, doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı
Anne ile kızı, doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
Yalova’da, panik atak geçirdiği gerekçesiyle hastaneye giden Tülay Çiftçi (44), kendisine serum takmayan doktor ile hemşire ve güvenlik görevlisini, kızı Sinem Çiftçi (19) ile birlikte darbetti.
Olay, 3 Eylül Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Rahatsızlanan Tülay Çiftçi, Yalova Devlet Hastanesi’ne acilden giriş yaptı. Kendisiyle ilgilenen doktora şikayetlerini anlatan Çiftçi, serum takılmasını istedi. Doktor panik atak geçirdiğini söylediği hastasına, serum takılmasına gerek olmadığını, EKG çekilmesi gerektiğini belirtti.
Çiftçi, serum takılmasında ısrar edince doktor da "Sağlıkçı olan benim, sakin olun" diyerek müşahede bölümüne yönlendirdi.

Doktora yumruk attı

Bu sırada annesinin rahatsızlığını duyan Sinem Çiftçi, hastaneye geldi. Annesi ile konuşan Çiftçi, bir anda öfkeyle hastane koridorunda koşarak, hastaya müdahale eden başka doktora yumruk attı.
Uzm. Dr. Esengül Doğan’ı (49) darbeden anne-kız, kendilerini engellemeye çalışan hemşire Abdurrahman Ekin (24) ile güvenlik görevlisi Esra Uslu’ya (28) da saldırdı.
Bu anlar ise hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала