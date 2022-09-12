https://sputniknews.com.tr/20220912/anne-ile-kizi-doktor-hemsire-ve-guvenlik-gorevlisine-saldirdi-1061088552.html

Anne ile kızı, doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı

Anne ile kızı, doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı

Yalova’da, panik atak geçirdiği gerekçesiyle hastaneye giden Tülay Çiftçi (44), kendisine serum takmayan doktor ile hemşire ve güvenlik görevlisini, kızı Sinem... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T11:23+0300

2022-09-12T11:23+0300

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türkiye

yalova

doktor

darp

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Olay, 3 Eylül Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Rahatsızlanan Tülay Çiftçi, Yalova Devlet Hastanesi’ne acilden giriş yaptı. Kendisiyle ilgilenen doktora şikayetlerini anlatan Çiftçi, serum takılmasını istedi. Doktor panik atak geçirdiğini söylediği hastasına, serum takılmasına gerek olmadığını, EKG çekilmesi gerektiğini belirtti.Çiftçi, serum takılmasında ısrar edince doktor da "Sağlıkçı olan benim, sakin olun" diyerek müşahede bölümüne yönlendirdi.Doktora yumruk attıBu sırada annesinin rahatsızlığını duyan Sinem Çiftçi, hastaneye geldi. Annesi ile konuşan Çiftçi, bir anda öfkeyle hastane koridorunda koşarak, hastaya müdahale eden başka doktora yumruk attı. Uzm. Dr. Esengül Doğan’ı (49) darbeden anne-kız, kendilerini engellemeye çalışan hemşire Abdurrahman Ekin (24) ile güvenlik görevlisi Esra Uslu’ya (28) da saldırdı. Bu anlar ise hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

türkiye

yalova

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yalova, doktor, darp