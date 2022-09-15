Rusya ve Özbekistan, ilişkilerini stratejik ortaklık düzeyine çıkardı

Putin ve Mirziyoyev'in imzalarıyla onaylanan belgeye göre iki ülke arasındaki ilişkiler tam teşekküllü stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldı.



Belge uyarınca Rusya ve Özbekistan, terörle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, enerji, tarım, havayolu taşımacılığı, biyolojik güvenlik, eğitim, bilim-teknik, petrol tedariki, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanında işbirliğini geliştirecek.



İkili ticarette ulusal para birimlerinin payını artıracak olan ülkeler, bunun ikili işbirliği açısından önemli olduğunun altını çizdi.



Bu arada Putin ve Mirziyoyev, görüşme sırasında makine sanayi, kimya, petro-kimya ve jeoloji alanlarında 4.6 milyar dolarlık yatırımı öngören anlaşmaya imza attı.