Rusya ve Özbekistan, ilişkilerini stratejik ortaklık düzeyine çıkardı
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev
© Sputnik / POOL/
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Semerkant'taki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ndeki ikili görüşme sırasında Tam Teşekküllü Stratejik Ortaklık Bildirisi'ni imzaladı.
Putin ve Mirziyoyev'in imzalarıyla onaylanan belgeye göre iki ülke arasındaki ilişkiler tam teşekküllü stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldı.
Belge uyarınca Rusya ve Özbekistan, terörle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, enerji, tarım, havayolu taşımacılığı, biyolojik güvenlik, eğitim, bilim-teknik, petrol tedariki, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanında işbirliğini geliştirecek.
İkili ticarette ulusal para birimlerinin payını artıracak olan ülkeler, bunun ikili işbirliği açısından önemli olduğunun altını çizdi.
Bu arada Putin ve Mirziyoyev, görüşme sırasında makine sanayi, kimya, petro-kimya ve jeoloji alanlarında 4.6 milyar dolarlık yatırımı öngören anlaşmaya imza attı.
Belge uyarınca Rusya ve Özbekistan, terörle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, enerji, tarım, havayolu taşımacılığı, biyolojik güvenlik, eğitim, bilim-teknik, petrol tedariki, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanında işbirliğini geliştirecek.
İkili ticarette ulusal para birimlerinin payını artıracak olan ülkeler, bunun ikili işbirliği açısından önemli olduğunun altını çizdi.
Bu arada Putin ve Mirziyoyev, görüşme sırasında makine sanayi, kimya, petro-kimya ve jeoloji alanlarında 4.6 milyar dolarlık yatırımı öngören anlaşmaya imza attı.