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https://sputniknews.com.tr/20220915/rusya-ve-ozbekistan-iliskilerini-stratejik-ortaklik-duzeyine-cikardi-1061237808.html
Rusya ve Özbekistan, ilişkilerini stratejik ortaklık düzeyine çıkardı
Rusya ve Özbekistan, ilişkilerini stratejik ortaklık düzeyine çıkardı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Semerkant'taki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ndeki ikili görüşme... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T20:22+0300
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Putin ve Mirziyoyev'in imzalarıyla onaylanan belgeye göre iki ülke arasındaki ilişkiler tam teşekküllü stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldı.Belge uyarınca Rusya ve Özbekistan, terörle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, enerji, tarım, havayolu taşımacılığı, biyolojik güvenlik, eğitim, bilim-teknik, petrol tedariki, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanında işbirliğini geliştirecek.İkili ticarette ulusal para birimlerinin payını artıracak olan ülkeler, bunun ikili işbirliği açısından önemli olduğunun altını çizdi.Bu arada Putin ve Mirziyoyev, görüşme sırasında makine sanayi, kimya, petro-kimya ve jeoloji alanlarında 4.6 milyar dolarlık yatırımı öngören anlaşmaya imza attı.
https://sputniknews.com.tr/20220915/putin-ve-erdogan-semerkantta-ayakustu-sohbet-etti-1061231991.html
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rusya, özbekistan, şanghay
rusya, özbekistan, şanghay

Rusya ve Özbekistan, ilişkilerini stratejik ortaklık düzeyine çıkardı

20:22 15.09.2022
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Semerkant'taki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ndeki ikili görüşme sırasında Tam Teşekküllü Stratejik Ortaklık Bildirisi'ni imzaladı.
Putin ve Mirziyoyev'in imzalarıyla onaylanan belgeye göre iki ülke arasındaki ilişkiler tam teşekküllü stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldı.

Belge uyarınca Rusya ve Özbekistan, terörle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, enerji, tarım, havayolu taşımacılığı, biyolojik güvenlik, eğitim, bilim-teknik, petrol tedariki, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanında işbirliğini geliştirecek.

İkili ticarette ulusal para birimlerinin payını artıracak olan ülkeler, bunun ikili işbirliği açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Bu arada Putin ve Mirziyoyev, görüşme sırasında makine sanayi, kimya, petro-kimya ve jeoloji alanlarında 4.6 milyar dolarlık yatırımı öngören anlaşmaya imza attı.
Erdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
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