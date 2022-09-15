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https://sputniknews.com.tr/20220915/putin-ve-erdogan-semerkantta-ayakustu-sohbet-etti-1061231991.html
Putin ve Erdoğan, Semerkant'ta ayaküstü sohbet etti
Putin ve Erdoğan, Semerkant'ta ayaküstü sohbet etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T18:48+0300
2022-09-15T18:56+0300
dünya
rusya
türkiye
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre Putin ve Erdoğan, diğer liderlerle birlikte ağaç dikme törenine katıldı.Rusya ve Türkiye liderleri, tören sırasında ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi.Putin ve Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi kapsamındaki etraflı ikili görüşmeyi yarın gerçekleştirecek.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin İstanbul’da yapılan tahıl anlaşmasının ne derece etkili biçimde gerçekleştirildiğini ele alacaklarını belirtmişti. Gündemde Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler de yer alacak.
https://sputniknews.com.tr/20220915/kremlin-putin-ile-erdogan-yarinki-gorusmede-tahil-anlasmasinin-etkinligini-ele-alacak-1061216501.html
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rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin
rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir putin

Putin ve Erdoğan, Semerkant'ta ayaküstü sohbet etti

18:48 15.09.2022 (güncellendi: 18:56 15.09.2022)
© Fotoğraf : T.C. CumhurbaşkanlığıErdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi
Erdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© Fotoğraf : T.C. Cumhurbaşkanlığı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamındaki bir etkinlik sırasında ayaküstü sohbet etti.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre Putin ve Erdoğan, diğer liderlerle birlikte ağaç dikme törenine katıldı.

Rusya ve Türkiye liderleri, tören sırasında ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Putin ve Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi kapsamındaki etraflı ikili görüşmeyi yarın gerçekleştirecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin İstanbul’da yapılan tahıl anlaşmasının ne derece etkili biçimde gerçekleştirildiğini ele alacaklarını belirtmişti. Gündemde Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler de yer alacak.
Tahran'da Putin Erdoğan görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
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Kremlin: Putin ile Erdoğan, yarınki görüşmede tahıl anlaşmasının etkinliğini ele alacak
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