Putin ve Erdoğan, Semerkant'ta ayaküstü sohbet etti
18:48 15.09.2022 (güncellendi: 18:56 15.09.2022)
© Fotoğraf : T.C. CumhurbaşkanlığıErdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi
© Fotoğraf : T.C. Cumhurbaşkanlığı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamındaki bir etkinlik sırasında ayaküstü sohbet etti.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre Putin ve Erdoğan, diğer liderlerle birlikte ağaç dikme törenine katıldı.
Rusya ve Türkiye liderleri, tören sırasında ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
Putin ve Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi kapsamındaki etraflı ikili görüşmeyi yarın gerçekleştirecek.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin İstanbul’da yapılan tahıl anlaşmasının ne derece etkili biçimde gerçekleştirildiğini ele alacaklarını belirtmişti. Gündemde Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler de yer alacak.
Rusya ve Türkiye liderleri, tören sırasında ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
Putin ve Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi kapsamındaki etraflı ikili görüşmeyi yarın gerçekleştirecek.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin İstanbul’da yapılan tahıl anlaşmasının ne derece etkili biçimde gerçekleştirildiğini ele alacaklarını belirtmişti. Gündemde Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler de yer alacak.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant'ta ayaküstü sohbet etti https://t.co/634NBWnXo8https://t.co/VRLZRW9EW1 pic.twitter.com/1TtPvTDl3a— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 15, 2022