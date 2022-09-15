https://sputniknews.com.tr/20220915/putin-ve-erdogan-semerkantta-ayakustu-sohbet-etti-1061231991.html

Putin ve Erdoğan, Semerkant'ta ayaküstü sohbet etti

Putin ve Erdoğan, Semerkant'ta ayaküstü sohbet etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T18:48+0300

2022-09-15T18:48+0300

2022-09-15T18:56+0300

dünya

rusya

türkiye

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

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Sputnik muhabirinin aktardığına göre Putin ve Erdoğan, diğer liderlerle birlikte ağaç dikme törenine katıldı.Rusya ve Türkiye liderleri, tören sırasında ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi.Putin ve Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi kapsamındaki etraflı ikili görüşmeyi yarın gerçekleştirecek.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin İstanbul’da yapılan tahıl anlaşmasının ne derece etkili biçimde gerçekleştirildiğini ele alacaklarını belirtmişti. Gündemde Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler de yer alacak.

https://sputniknews.com.tr/20220915/kremlin-putin-ile-erdogan-yarinki-gorusmede-tahil-anlasmasinin-etkinligini-ele-alacak-1061216501.html

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