https://sputniknews.com.tr/20220915/rus-disisleri-londra-ulusal-trajediyi-jeopolitik-amaclar-icin-kullaniyor-1061247156.html

Rus Dışişleri: Londra, ulusal trajediyi jeopolitik amaçlar için kullanıyor

Rus Dışişleri: Londra, ulusal trajediyi jeopolitik amaçlar için kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine Rusya temsilcilerini davet etmeme kararını, ulusal trajediyi jeopolitik... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T22:46+0300

2022-09-15T22:46+0300

2022-09-15T22:53+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

londra

ingiltere

kraliçe

kraliçe 2. elizabeth

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Londra Büyükelçiliği’ne, büyükelçilik yöneticileri de dahil Rusya tarafını, Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine davetiye göndermekten kaçınma kararı hakkında bilgilendirdi. İngilizler, böyle bir adıma bahane olarak Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyonunu gösterdi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “İngilizlerin, dünya genelinde milyonlarca insanın yüreğine dokunan bu ulusal trajediyi, yas günlerinde, ülkemizle hesaplaşmak için jeopolitik amaçlarla kullanma girişimini derin bir ahlaksızlık olarak değerlendiriyoruz” dendi.Tahtta bulunduğu süre boyunca ilkesel olarak siyasete karışmayan Kraliçe 2. Elizabeth’in birleştirici imajının, Londra’nın, kendi fırsatçı amaçlarına tabi olan bölücü saldırılarına engel olmadığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Kendi açımızdan, İngiliz halkına, başlarına gelen bu büyük kayıp nedeniyle derin taziyelerimizi iletiyoruz” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20220915/ingiltere-kralicesi-2-elizabethin-tabutu-basinda-nobet-bekleyen-muhafiz-yere-yigildi-1061213648.html

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rusya dışişleri bakanlığı, londra, ingiltere, kraliçe, kraliçe 2. elizabeth, rusya