https://sputniknews.com.tr/20220915/rus-disisleri-londra-ulusal-trajediyi-jeopolitik-amaclar-icin-kullaniyor-1061247156.html
Rus Dışişleri: Londra, ulusal trajediyi jeopolitik amaçlar için kullanıyor
Rus Dışişleri: Londra, ulusal trajediyi jeopolitik amaçlar için kullanıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine Rusya temsilcilerini davet etmeme kararını, ulusal trajediyi jeopolitik... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T22:46+0300
2022-09-15T22:46+0300
2022-09-15T22:53+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
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ingiltere
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kraliçe 2. elizabeth
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Londra Büyükelçiliği’ne, büyükelçilik yöneticileri de dahil Rusya tarafını, Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine davetiye göndermekten kaçınma kararı hakkında bilgilendirdi. İngilizler, böyle bir adıma bahane olarak Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyonunu gösterdi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “İngilizlerin, dünya genelinde milyonlarca insanın yüreğine dokunan bu ulusal trajediyi, yas günlerinde, ülkemizle hesaplaşmak için jeopolitik amaçlarla kullanma girişimini derin bir ahlaksızlık olarak değerlendiriyoruz” dendi.Tahtta bulunduğu süre boyunca ilkesel olarak siyasete karışmayan Kraliçe 2. Elizabeth’in birleştirici imajının, Londra’nın, kendi fırsatçı amaçlarına tabi olan bölücü saldırılarına engel olmadığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Kendi açımızdan, İngiliz halkına, başlarına gelen bu büyük kayıp nedeniyle derin taziyelerimizi iletiyoruz” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220915/ingiltere-kralicesi-2-elizabethin-tabutu-basinda-nobet-bekleyen-muhafiz-yere-yigildi-1061213648.html
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rusya dışişleri bakanlığı, londra, ingiltere, kraliçe, kraliçe 2. elizabeth, rusya
rusya dışişleri bakanlığı, londra, ingiltere, kraliçe, kraliçe 2. elizabeth, rusya
Rus Dışişleri: Londra, ulusal trajediyi jeopolitik amaçlar için kullanıyor
22:46 15.09.2022 (güncellendi: 22:53 15.09.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine Rusya temsilcilerini davet etmeme kararını, ulusal trajediyi jeopolitik amaçlar için kullanma girişimi olarak gördüklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Londra Büyükelçiliği’ne, büyükelçilik yöneticileri de dahil Rusya tarafını, Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine davetiye göndermekten kaçınma kararı hakkında bilgilendirdi. İngilizler, böyle bir adıma bahane olarak Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyonunu gösterdi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “İngilizlerin, dünya genelinde milyonlarca insanın yüreğine dokunan bu ulusal trajediyi, yas günlerinde, ülkemizle hesaplaşmak için jeopolitik amaçlarla kullanma girişimini derin bir ahlaksızlık olarak değerlendiriyoruz” dendi.
Tahtta bulunduğu süre boyunca ilkesel olarak siyasete karışmayan Kraliçe 2. Elizabeth’in birleştirici imajının, Londra’nın, kendi fırsatçı amaçlarına tabi olan bölücü saldırılarına engel olmadığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Kendi açımızdan, İngiliz halkına, başlarına gelen bu büyük kayıp nedeniyle derin taziyelerimizi iletiyoruz” diye ekledi.