İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutu başında nöbet bekleyen muhafız yere yığıldı
10:03 15.09.2022 (güncellendi: 10:05 15.09.2022)
© AP Photo / Christopher FurlongGeçtiğimiz hafta hayata veda eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için düzenlenen anma törenleri devam ediyor. Kraliçe'nin parlamento binasındaki Westminster Hall'a getirilen tabutu başında nöbet tutan muhafızlardan birinin yere yığıldığı anlar kameralara yansıdı.
© AP Photo / Christopher Furlong
Geçtiğimiz hafta hayata veda eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için düzenlenen anma törenleri devam ediyor. Kraliçe'nin parlamento binasındaki Westminster Hall'a getirilen tabutu başında nöbet tutan muhafızlardan birinin yere yığıldığı anlar kameralara yansıdı.
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden ve salı günü İngiltere'nin başkenti Londra'ya nakledilen Kraliçe'nin naaşı, dün askeri geçit töreniyle Buckingham Sarayı'ndan parlamento binasındaki Westminster Hall'a taşındı.
Westminster Hall'da katafalka konulan 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in kapalı naaşı halkın ziyaretine açıldı. Tabut etrafında ise kraliyet muhafızları nöbet tutmaya başladı.
Tabutun etrafında belirlenen bölgeye gelerek halkın Kraliçe Elizabeth'e veda ettiği anları gösteren canlı yayında dün gece yerel saatle 01:00 dolaylarında muhafızlardan birinin yere yığıldığı görüldü. Muhafızın yardımına çevresindeki diğer muhafızlar koştu.
JUST IN 🚨 Royal guard at Westminster Hall, where the Queen is lying in state, collapsed pic.twitter.com/DagowtZmZK— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 14, 2022
BBC ise muhafızın yere düştüğü andan sonra canlı yayını kesti.
BBC suspends live footage after royal guard collapses next to Queen’s coffin https://t.co/4OfofGRjlw— The Independent (@Independent) September 15, 2022
Kraliyet muhafızlarının Kraliçe'nin tabutu etrafında 24 saat nöbet tutmaları gerekiyor. Muhafızlar her 20 dakikada bir nöbet değiştirse de 1 günde toplamda 6 saat hareketsiz durmaları gerekiyor.
NOW - Royal guard at the Queen's coffin has collapsed.pic.twitter.com/39qduRuX0u— Disclose.tv (@disclosetv) September 14, 2022
Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.
Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.