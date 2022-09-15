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https://sputniknews.com.tr/20220915/ingiltere-kralicesi-2-elizabethin-tabutu-basinda-nobet-bekleyen-muhafiz-yere-yigildi-1061213648.html
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutu başında nöbet bekleyen muhafız yere yığıldı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutu başında nöbet bekleyen muhafız yere yığıldı
Geçtiğimiz hafta hayata veda eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için düzenlenen anma törenleri devam ediyor. Kraliçe'nin parlamento binasındaki Westminster... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T10:03+0300
2022-09-15T10:05+0300
dünya
kraliçe 2. elizabeth
ingiltere
ulusal muhafız
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İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden ve salı günü İngiltere'nin başkenti Londra'ya nakledilen Kraliçe'nin naaşı, dün askeri geçit töreniyle Buckingham Sarayı'ndan parlamento binasındaki Westminster Hall'a taşındı. Westminster Hall'da katafalka konulan 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in kapalı naaşı halkın ziyaretine açıldı. Tabut etrafında ise kraliyet muhafızları nöbet tutmaya başladı.Tabutun etrafında belirlenen bölgeye gelerek halkın Kraliçe Elizabeth'e veda ettiği anları gösteren canlı yayında dün gece yerel saatle 01:00 dolaylarında muhafızlardan birinin yere yığıldığı görüldü. Muhafızın yardımına çevresindeki diğer muhafızlar koştu.BBC ise muhafızın yere düştüğü andan sonra canlı yayını kesti. Kraliyet muhafızlarının Kraliçe'nin tabutu etrafında 24 saat nöbet tutmaları gerekiyor. Muhafızlar her 20 dakikada bir nöbet değiştirse de 1 günde toplamda 6 saat hareketsiz durmaları gerekiyor.Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.
https://sputniknews.com.tr/20220914/1061187124.html
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kraliçe 2. elizabeth, ingiltere, ulusal muhafız
kraliçe 2. elizabeth, ingiltere, ulusal muhafız

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutu başında nöbet bekleyen muhafız yere yığıldı

10:03 15.09.2022 (güncellendi: 10:05 15.09.2022)
© AP Photo / Christopher FurlongGeçtiğimiz hafta hayata veda eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için düzenlenen anma törenleri devam ediyor. Kraliçe'nin parlamento binasındaki Westminster Hall'a getirilen tabutu başında nöbet tutan muhafızlardan birinin yere yığıldığı anlar kameralara yansıdı.
Geçtiğimiz hafta hayata veda eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için düzenlenen anma törenleri devam ediyor. Kraliçe'nin parlamento binasındaki Westminster Hall'a getirilen tabutu başında nöbet tutan muhafızlardan birinin yere yığıldığı anlar kameralara yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Christopher Furlong
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Geçtiğimiz hafta hayata veda eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için düzenlenen anma törenleri devam ediyor. Kraliçe'nin parlamento binasındaki Westminster Hall'a getirilen tabutu başında nöbet tutan muhafızlardan birinin yere yığıldığı anlar kameralara yansıdı.
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden ve salı günü İngiltere'nin başkenti Londra'ya nakledilen Kraliçe'nin naaşı, dün askeri geçit töreniyle Buckingham Sarayı'ndan parlamento binasındaki Westminster Hall'a taşındı.
Westminster Hall'da katafalka konulan 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in kapalı naaşı halkın ziyaretine açıldı. Tabut etrafında ise kraliyet muhafızları nöbet tutmaya başladı.
Tabutun etrafında belirlenen bölgeye gelerek halkın Kraliçe Elizabeth'e veda ettiği anları gösteren canlı yayında dün gece yerel saatle 01:00 dolaylarında muhafızlardan birinin yere yığıldığı görüldü. Muhafızın yardımına çevresindeki diğer muhafızlar koştu.
BBC ise muhafızın yere düştüğü andan sonra canlı yayını kesti.
Kraliyet muhafızlarının Kraliçe'nin tabutu etrafında 24 saat nöbet tutmaları gerekiyor. Muhafızlar her 20 dakikada bir nöbet değiştirse de 1 günde toplamda 6 saat hareketsiz durmaları gerekiyor.
Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.
Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.
Kraliçe Elizabeth'in naaşı, askeri törenle Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'a getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
MULTİMEDYA
Kraliçe Elizabeth'in naaşı, askeri törenle Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'a getirildi
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