https://sputniknews.com.tr/20220915/putin-rusya-cin-ve-mogolistan-ortak-ekonomi-koridorunu-daha-da-gelistirmeyi-kararlastirdi-1061229627.html

Putin: Rusya, Çin ve Moğolistan ortak ekonomi koridorunu daha da geliştirmeyi kararlaştırdı

Putin: Rusya, Çin ve Moğolistan ortak ekonomi koridorunu daha da geliştirmeyi kararlaştırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova, Pekin ve Ulan Batur'un ortak ekonomi koridoru geliştirilmesini öngören projeyi 5 yıl daha uzatmaya karar... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T17:12+0300

2022-09-15T17:12+0300

2022-09-15T17:12+0300

dünya

vladimir putin

rusya

çin

moğolistan

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

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Özbekistan'ın tarihi Semerkant kentinde bugün başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Moğolistan Devlet Başkanı Uhnaagiyn Hürelsüh üçlü toplantı yaptı.Toplantıda konuşan Putin, "Üçlü düzlemde elde edilen işbirliği deneyimine dayanarak çabaların Rusya-Çin-Moğolistan ekonomi koridoru geliştirme programına odaklanmasını öneriyoruz. Proje başarıyla ilerliyor ve onu 5 yıl daha uzatmaya karar verdik" dedi.Rusya, Çin ve Moğolistan arasındaki ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerinin pekiştirilmesini Avrasya coğrafyasındaki entegrasyon süreçlerinin önemli bir bileşeni olarak niteleyen Putin, bu bileşenin Avrasya Ekonomik Birliği'nin gelişim süreçleriyle, Çin'in ve Moğolistan'ın bu alandaki inisiyatiflerinin uygulanmasıyla örtüştüğünü kaydetti.Çin ve Moğolistan'ı mümkün olan alanlarda ulusal ödeme platformlarını kullanmaya çağıran Putin, bunun üç ülke arasındaki ödemelerin güvenliğini en üst düzeye çıkarma imkanı sunacağının altını çizdi.Putin, Rusya, Çin ve Moğolistan'ın küresel gündemdeki birçok sorunda ortak yaklaşım sergilediğine dikkat çekerek bu iki ülkeyle işbirliğini geliştirmeye ilgi duyduklarını söyledi.Rusya lideri, üç ülke arasındaki anlaşmaların başarıyla hayata geçirildiğini ve karşılıklı ticaret hacminin her geçen yıl arttığını da vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20220915/putin-ve-si-rusyanin-ukraynadaki-harekat-baslatmasindan-beri-ilk-defa-bir-araya-geldi---1061222652.html

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Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, çin, moğolistan, şanghay işbirliği örgütü (şiö)