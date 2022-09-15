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SON DAKİKA | Putin ve Şi, Rusya’nın Ukrayna’daki harekat başlatmasından beri ilk defa bir araya geldi
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Putin ve Şi, Rusya’nın Ukrayna’daki harekat başlatmasından beri ilk defa bir araya geldi
Putin ve Şi, Rusya’nın Ukrayna’daki harekat başlatmasından beri ilk defa bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile şubat ayındaki buluşmalarından sonraki ilk görüşmeleri için Semerkant’ta gerçekleştirilen... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T14:43+0300
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çin
şi cinping
özbekistan
şiö
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Rusya lideri Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ile Semerkant’ta gerçekleştirdiği görüşmede, Çinli mevkidaşına ‘Ukrayna konusundaki dengeli pozisyonu’ nedeniyle teşekkür etti.Putin, Çin’in Ukrayna’da yaşananlar ile ilgili endişelerini anladıklarını ve Şi ile görüşmelerinde her şeyi açıklığa kavuşturmaya hazır olduklarını kaydetti. Rusya lideri ayrıca, Çin’in endişelerine ilişkin, “ABD ile uydularının Tayvan Körfezi’ndeki provokasyonlarını kınıyoruz” dedi.Putin, Rusya’nın ‘tek Çin’ prensibine bağlı olduğunu da ekledi. İsim vermeden, ABD’nin tek kutuplu dünya düzeni oluşturma çabalarını eleştiren Rusya Devlet Başkanı, “Tek kutuplu dünya oluşturma çabaları son zamanlarda hayli çirkin bir siluet kazandı ve bu çabalar dünyadaki ülkelerinin büyük çoğunluğu için kabul edilemez nitelikte” vurgusunu yaptı.
rusya
çin
özbekistan
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rusya, çin, şi cinping, özbekistan, şiö, semerkant
rusya, çin, şi cinping, özbekistan, şiö, semerkant

Putin ve Şi, Rusya’nın Ukrayna’daki harekat başlatmasından beri ilk defa bir araya geldi

14:43 15.09.2022 (güncellendi: 14:58 15.09.2022)
© AFP 2022 / ALEXANDR DEMYANCHUKRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile şubat ayındaki buluşmalarından sonraki ilk görüşmeleri için Semerkant’ta gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile şubat ayındaki buluşmalarından sonraki ilk görüşmeleri için Semerkant’ta gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı çerçevesinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / ALEXANDR DEMYANCHUK
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile şubat ayındaki buluşmalarından sonraki ilk görüşmeleri için Semerkant’ta gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.
Rusya lideri Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ile Semerkant’ta gerçekleştirdiği görüşmede, Çinli mevkidaşına ‘Ukrayna konusundaki dengeli pozisyonu’ nedeniyle teşekkür etti.
Putin, Çin’in Ukrayna’da yaşananlar ile ilgili endişelerini anladıklarını ve Şi ile görüşmelerinde her şeyi açıklığa kavuşturmaya hazır olduklarını kaydetti.
Rusya lideri ayrıca, Çin’in endişelerine ilişkin, “ABD ile uydularının Tayvan Körfezi’ndeki provokasyonlarını kınıyoruz” dedi.
Putin, Rusya’nın ‘tek Çin’ prensibine bağlı olduğunu da ekledi. İsim vermeden, ABD’nin tek kutuplu dünya düzeni oluşturma çabalarını eleştiren Rusya Devlet Başkanı, “Tek kutuplu dünya oluşturma çabaları son zamanlarda hayli çirkin bir siluet kazandı ve bu çabalar dünyadaki ülkelerinin büyük çoğunluğu için kabul edilemez nitelikte” vurgusunu yaptı.
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