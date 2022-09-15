https://sputniknews.com.tr/20220915/putin-ve-si-rusyanin-ukraynadaki-harekat-baslatmasindan-beri-ilk-defa-bir-araya-geldi---1061222652.html
Putin ve Şi, Rusya’nın Ukrayna’daki harekat başlatmasından beri ilk defa bir araya geldi
Putin ve Şi, Rusya’nın Ukrayna’daki harekat başlatmasından beri ilk defa bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile şubat ayındaki buluşmalarından sonraki ilk görüşmeleri için Semerkant’ta gerçekleştirilen... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T14:43+0300
2022-09-15T14:43+0300
2022-09-15T14:58+0300
dünya
rusya
çin
şi cinping
özbekistan
şiö
semerkant
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061223250_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_f7a85ab6b08990d12ee944b939a22981.jpg
Rusya lideri Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ile Semerkant’ta gerçekleştirdiği görüşmede, Çinli mevkidaşına ‘Ukrayna konusundaki dengeli pozisyonu’ nedeniyle teşekkür etti.Putin, Çin’in Ukrayna’da yaşananlar ile ilgili endişelerini anladıklarını ve Şi ile görüşmelerinde her şeyi açıklığa kavuşturmaya hazır olduklarını kaydetti. Rusya lideri ayrıca, Çin’in endişelerine ilişkin, “ABD ile uydularının Tayvan Körfezi’ndeki provokasyonlarını kınıyoruz” dedi.Putin, Rusya’nın ‘tek Çin’ prensibine bağlı olduğunu da ekledi. İsim vermeden, ABD’nin tek kutuplu dünya düzeni oluşturma çabalarını eleştiren Rusya Devlet Başkanı, “Tek kutuplu dünya oluşturma çabaları son zamanlarda hayli çirkin bir siluet kazandı ve bu çabalar dünyadaki ülkelerinin büyük çoğunluğu için kabul edilemez nitelikte” vurgusunu yaptı.
rusya
çin
özbekistan
semerkant
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061223250_63:0:1088:769_1920x0_80_0_0_03793c61988ae6d284c0d56fde38bbe7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, çin, şi cinping, özbekistan, şiö, semerkant
rusya, çin, şi cinping, özbekistan, şiö, semerkant
Putin ve Şi, Rusya’nın Ukrayna’daki harekat başlatmasından beri ilk defa bir araya geldi
14:43 15.09.2022 (güncellendi: 14:58 15.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile şubat ayındaki buluşmalarından sonraki ilk görüşmeleri için Semerkant’ta gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.
Rusya lideri Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ile Semerkant’ta gerçekleştirdiği görüşmede, Çinli mevkidaşına ‘Ukrayna konusundaki dengeli pozisyonu’ nedeniyle teşekkür etti.
Putin, Çin’in Ukrayna’da yaşananlar ile ilgili endişelerini anladıklarını ve Şi ile görüşmelerinde her şeyi açıklığa kavuşturmaya hazır olduklarını kaydetti.
Rusya lideri ayrıca, Çin’in endişelerine ilişkin, “ABD ile uydularının Tayvan Körfezi’ndeki provokasyonlarını kınıyoruz” dedi.
Putin, Rusya’nın ‘tek Çin’ prensibine bağlı olduğunu da ekledi. İsim vermeden, ABD’nin tek kutuplu dünya düzeni oluşturma çabalarını eleştiren Rusya Devlet Başkanı, “Tek kutuplu dünya oluşturma çabaları son zamanlarda hayli çirkin bir siluet kazandı ve bu çabalar dünyadaki ülkelerinin büyük çoğunluğu için kabul edilemez nitelikte” vurgusunu yaptı.